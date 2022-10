Het parlement van Estland ging afgelopen week akkoord met een radicaal nieuw plan voor duurzame energie. Hoe pakt het Baltische land dat aan en wat kan Nederland ervan leren?

EU-landen hebben afgesproken dat in 2030 40 procent van alle energie uit duurzame bronnen moet komen. Maar toen brak de oorlog in Oekraïne uit. We werden er plots mee geconfronteerd dat we juist steeds afhankelijker zijn geworden van een fossiele energiebron: aardgas - en voor een belangrijk deel van één leverancier.

Gaat de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen dus wel snel genoeg? Estland vindt van niet en besloot de grote motor erachter te zetten.

De huidige hoge energieprijzen zijn er uiteindelijk het gevolg van dat het aanbod van energie te laag is, zei de Estse minister van Economie Riina Sikkut in augustus over het plan. Afgelopen week werd het aangenomen door het parlement.

Estland en Nederland zijn nu even fossiel, maar straks niet meer

Estland lijkt wel een beetje op Nederland en daarom is het interessant om een vergelijking te maken. Estland ligt wat noordelijker, is net iets groter, grotendeels vlak en heeft net als Nederland zee ten noorden en ten westen. Vanwege die geografie is windenergie er relatief goedkoop, maar daar komen we zo op.

Eerst moeten we weten of Estland met de nieuwe plannen sneller gaat dan Nederland. Dan moeten we niet alleen het richtpunt vergelijken, maar ook het vertrekpunt. Dat blijkt bijna identiek. In 2021 kwam in Nederland 86,6 procent van alle energie nog uit fossiele brandstoffen. In Estland was dat 85,0 procent.

Historisch en landschappelijk hebben Estland en Nederland wel een paar overeenkomsten. Foto: Getty Images

Het richtpunt van Nederland in 2030 is minder ambitieus. Volgens het Klimaatakkoord wil Nederland dan 70 procent van de elektriciteit uit duurzame bronnen opwekken en 27 procent van het totale energiegebruik (naast elektriciteit ook brandstoffen voor vervoer en warmte). In praktijk zal Nederland in 2030 waarschijnlijk iets verder zijn, omdat onder andere de ambitie voor wind op zee onlangs is verhoogd.

Estland wil in 2030 100 procent van de elektriciteit uit duurzame bronnen opwekken en ook gelijk 65 procent van het totale energiegebruik. Het Oostzeeland wil dus in de komende acht jaar fors sneller verduurzamen dan Nederland.

Een enorme hoeveelheid zeewind per inwoner

Voor zowel Nederland als Estland vormt 'wind op zee' een belangrijke basis voor de toekomstplannen. In Estland werd vorig jaar de knoop al doorgehakt voor de eerste offshorewindparken, met een totaal vermogen van 7 gigawatt. Een deel daarvan moet in 2030 gereed zijn.

Dat lijkt minder dan in Nederland, dat in september besloot de ambitie voor wind op de Noordzee te verhogen naar 21 gigawatt in 2030. Dat is drie keer zo veel als Estland. Maar dan moeten we ook een belangrijk verschil meewegen: er wonen in Estland aanzienlijk minder mensen, slechts 1,3 miljoen. Bovendien gebruikt de gemiddelde Est jaarlijks net iets minder energie dan de gemiddelde Nederlander.

Als je het zo doorrekent, is de Estse ambitie voor wind op zee al vier tot vijf keer zo ambitieus als die van Nederland - als het tenminste lukt de windparken voor 2030 te ontwikkelen. Daarvoor zijn ook in Estland grote investeringen nodig in het elektriciteitsnet.

Opmerkelijk is dat Estland voor windparken op land een 'windparkheffing' wil invoeren. Die moet ervoor zorgen dat omwonenden meeprofiteren.

Een windpark in Estland. Via een speciale heffing moeten ook omwonenden daarvan meeprofiteren. Foto: Getty Images

Houtkachels en een snel dalende CO2-uitstoot

Dan is er nog een verschil tussen Estland en Nederland: ruim de helft van het Baltische land is bedekt met bos. Een deel van die bomen heeft een merkwaardige levensloop: ze eindigen in Nederlandse kolencentrales, als bijstook van biomassa. Leveranciers zeggen daarbij te voldoen aan Nederlandse duurzaamheidscriteria.

Toch ziet Estland vooralsnog geen grote rol voor biomassa in de nieuwe elektriciteitsplannen. Hout wordt er, net als in Scandinavië, wel grootschalig gebruikt voor het verwarmen van huizen. Dat heeft voor huishoudens de komende winter een belangrijk voordeel: ze zijn veel minder afhankelijk van gas.

Ook in de huidige elektriciteitsvoorziening gebruikt Estland aanzienlijk minder gas dan Nederland. Veel elektriciteit wordt nog opgewekt in kolencentrales en met een rariteit, schalie-olie, dat Estland zelf wint.

Dat betekent ook dat de nieuwe energieplannen goed nieuws zijn voor het klimaat. Estland wil in 2030 officieel 70 procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Maar in het geplande tempo is de kans groot dat ze die klimaatambitie nog ruim zullen overtreffen, en Nederland ook op dat gebied voorbijstreven.