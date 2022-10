Het prijsplafond duwt de energierekening vanaf januari flink omlaag, maar zorgt er ook voor dat miljarden euro's belastinggeld aan energiebedrijven worden overgemaakt. Toezichthouder ACM moet in de gaten houden dat bedrijven geen onredelijke winst maken, maar niemand weet hoe dat precies in zijn werk gaat. De Tweede Kamer is bezorgd dat de miljarden niet goed terechtkomen.

De verbazing was voelbaar toen de ACM vorige week in de Tweede Kamer uitleg kwam geven over het toezicht op de winsten van energiebedrijven. De waakhond moet ervoor zorgen dat bedrijven niet meer dan een "redelijke" winstmarge aanhouden, maar kon niet zeggen wat dan redelijk is. Dat is geheim.

Als bekend wordt hoeveel winst als redelijk wordt gezien, zouden alle bedrijven volgens de ACM die maximale winst gaan maken. Dan gaan de prijzen dus nog verder omhoog. Daarom weet zelfs het ministerie van Economische Zaken en Klimaat niet hoeveel winst de toezichthouder redelijk vindt.

"Wauw", reageerde SP-Kamerlid Renske Leijten. Zij vreest dat het oncontroleerbaar wordt of de miljarden euro's aan energiesubsidies wel op de goede plek terechtkomen. "De ACM vraagt ons om ze te vertrouwen op hun blauwe ogen. Dat doe ik niet", zegt ze tegen NU.nl.

Rechtbank is kritisch

Toezicht op de toezichthouder is er nu pas als energiebedrijven naar de rechter stappen. Eerder dit jaar deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven nog uitspraak in een zaak tussen de ACM en Essent. Volgens de toezichthouder had Essent in 2018 te hoge stroomprijzen gevraagd.

Maar de rechtbank had felle kritiek op het geheime model van de ACM. De toezichthouder mag dat model alleen gebruiken om te signaleren wanneer bedrijven mogelijk te hoge prijzen rekenen. De ACM kan geen verlaging van de tarieven afdwingen met alleen "een verwijzing naar een (geheim gehouden) beoordelingsmodel", aldus de rechtbank.

Vrees voor hoge prijzen

Toch is dat model nu het voornaamste wapen van de overheid om overwinsten bij de energiebedrijven te voorkomen. Dinsdag nam de Tweede Kamer verschillende moties aan die het kabinet oproepen om de leveranciers scherper in de gaten te houden. Het is nog niet duidelijk of en hoe het toezicht op de energiebedrijven wordt versterkt als het prijsplafond wordt ingevoerd.

Van links tot rechts vrezen politieke partijen dat leveranciers het prijsplafond kunnen aangrijpen om juist meer winst te gaan maken. De consument heeft er volgend jaar veel minder last van als de stroom- en gasprijzen hoog zijn: de overheid betaalt toch alles boven de plafondprijs. Pas bij een gebruik boven de 1.200 kubieke meter gas en 2.900 kilowattuur stroom gaan consumenten de volledige energieprijs zelf voelen.

De overheid zal goed in de boeken van de energiebedrijven moeten kijken om te voorkomen dat belastinggeld verkeerd terechtkomt, zegt energie-econoom Machiel Mulder van de Rijksuniversiteit Groningen. "We hebben geen concurrentie meer. Consumenten hebben een gegarandeerde prijs en leveranciers krijgen hun meerkosten vergoed."

"Er is een risico dat we vele miljarden te veel belastinggeld overmaken", denkt onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt. "De energiemaatschappijen moeten alle boeken opendoen."

Zo werkt het prijsplafond Vanaf 1 januari gelden er maximumtarieven voor energie: 1,45 euro per kubieke meter gas (tot 1.200 kuub) en 40 eurocent per kilowattuur (tot 2.900 kWh).

De overheid maakt vooraf geld over aan de energiebedrijven. Zij moeten dat geld gebruiken om het verschil te vergoeden tussen de marktprijs en de plafondprijs.

Pas achteraf wordt gecontroleerd of al het overgemaakte geld inderdaad bij de consument is terechtgekomen, én of de leverancier redelijke tarieven hanteert.

De totale kosten van het prijsplafond zijn erg onzeker, door de sterk wisselende marktprijzen voor gas en stroom. Het kabinet verwacht kosten van tussen de 10 en 40 miljard euro over 2023.

Dure inkoop

Het prijsplafond haalt voor energiebedrijven ook de prikkel weg om zelf scherp in te kopen. "Een bedrijf dat niet goed inkoopt, krijgt dat gewoon vergoed", zegt Mulder. De overheid draait dan op voor de slechte inkoopstrategie. Het zal onder het prijsplafond lastig zijn om bedrijven daarop af te rekenen, denkt de hoogleraar.

Volgens VVD-Kamerlid Silvio Erkens moet het kabinet dat toch proberen. Hij wil dat het ministerie vaststelt welke inkoopprijzen ongeveer redelijk zijn. Als bedrijven te veel hebben betaald, moeten ze daar zelf voor opdraaien. "Je moet nog wel een prikkel houden, zodat ze efficiënt inkopen."

Een woordvoerder van energieminister Rob Jetten zegt dat er nog volop wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van het prijsplafond. Daarbij kijkt het ministerie ook naar hoe het toezicht op de miljardenbetalingen aan energiebedrijven zal werken. In de komende weken moet daar meer over bekend worden.