Olieproducerende landen kondigden vorige week onverwacht aan de olieproductie te verlagen, met het doel de olieprijs te verhogen. Daar zit een politiek steekspel achter. Hoofdrolspelers: Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten. En langs de zijlijn Rusland, Iran en China.

Grote olieproducerende landen zijn verenigd in de OPEC. Daarbinnen is Saoedi-Arabië het machtigst. Als de Saoedi's de prijs willen opdrijven, spreken ze onderling af de productie te verlagen. Dat is nu zelfs gebeurd met een nog grotere groep, de OPEC+, waar ook Rusland bij zit.

Deze truc werkt eigenlijk altijd, maar niet altijd even goed. "Het probleem is dat de Saoedi's een swing producer zijn, maar wij geen swing consumers", zegt energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO. De grootste olievelden ter wereld liggen in Saoedi-Arabië. Dat land kan de productie naar wens verhogen of verlagen.

Olieconsumerende economieën als Nederland en Japan hebben daarentegen een vrij constante olievraag. Een plotse daling van het aanbod leidt dan automatisch tot een stijging van de prijs.

Chinese lockdowns helpen mee de olieprijs te verlagen

Maar dan rekenen we buiten één andere economie, 's werelds een na grootste, die wél een swing consumer is: China. Het is het enige land waar het coronavirus nog bestreden wordt met rigoureuze lockdowns. De besmettingen nemen er weer toe, steden gaan op slot en de vraag naar olie daalt ver genoeg om de mondiale prijs weer flink te temperen. Slechts enkele dagen na het slechte nieuws van de OPEC.

Om er cijfers aan te hangen: de ruwe olieprijs ligt nu iets onder de 100 euro per vat. Dat is dik een tientje meer dan twee weken geleden. Maar nog steeds ruim een derde lager dan tijdens de zeer hoge prijspiek van afgelopen juni, toen een vat ruwe olie zo'n 135 euro kostte.

Het is ook onduidelijk hoeveel die productie in praktijk omlaaggaat, zegt Van Cleef. De OPEC sprak zelf van twee miljoen vaten per dag minder. Maar niet elk land is even transparant over de werkelijke productie. Meeliften op een prijsstijging en zelf vervolgens stiekem extra produceren is lucratief. Van Cleef verwacht dat de werkelijke daling zal blijven steken rond een miljoen vaten - met dus maar de helft van het prijseffect.

Russische olie- en gasinkomsten dalen scherp

Dan is het tot slot nog interessant om te weten waarom de Saoedi's de olieprijs willen opdrijven, terwijl er wereldwijd al een energiecrisis heerst als gevolg van de Russische inval in Oekraïne.



Meestal proberen landen een machtspositie in te zetten om iets gedaan te krijgen van de ander. Wil Saoedi-Arabië president Vladimir Poetin helpen? Gas- en olie-inkomsten zijn cruciaal voor de Russische economie, maar die inkomsten zijn zeer scherp gekelderd. Een hogere olieprijs kan een reddingslijn zijn voor het Kremlin, dat dan ook enthousiast reageerde op de daling.

Belangrijker is dat de olieproducerende landen in de sancties naar Rusland ook een bedreiging zien voor hun eigen businessmodel. Ze vinden het niks dat bijvoorbeeld de G7 nadenkt over een prijsplafond voor olie-import. Bovendien zijn ze gepikeerd dat de Amerikanen de afgelopen maanden juist hebben geprobeerd om de olieprijs te drukken door olie uit hun strategische opslagvoorraden naar de economie te laten stromen.

Verkiezingsbemoeienis vanwege klimaatbeleid

En op de achtergrond speelt nog iets anders: het vooruitzicht dat de wereld klimaatverandering wil stoppen. De Amerikaanse president Joe Biden zet in de VS bijvoorbeeld groot in op elektrisch vervoer.

De Saoedi's zien liever dat de VS meewerkt om wereldwijd de olie-economie overeind te houden. Sommige analisten denken dat ze daarom druk zetten voor de tussentijdse verkiezingen.

Die verkiezingen worden op 8 november gehouden. Democraten en Republieken strijden dan om zetels in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Een stijging van de olieprijs en daarmee inflatie zou de Amerikaanse kiezer dan moeten afrekenen op Biden.

Of zulke verkiezingsbemoeienis slaagt, hangt natuurlijk vooral af van de bespeelbaarheid van de Amerikaanse kiezer. Maar uiteindelijk ook van de olieprijs. En dan zijn er altijd nog wel een paar onvoorziene omstandigheden.

Volksopstand Iran kan op twee manieren uitpakken

Een daarvan is het borrelende volksprotest in Iran, een aartsvijand van Saoedi-Arabië. Ook Iran heeft grote olievoorraden, maar een groot deel daarvan is niet in productie door internationale sancties tegen de Iraanse ontwikkeling van atoomwapens.

"Iran zit nu op een dagelijkse productie van zo'n drie miljoen vaten. In hoogtij was dat zes miljoen. Ze zouden meer naar de markt kunnen brengen zodra er een akkoord is op het atoomplan", zegt De Cleef.

Dat is denkbaar als de huidige protesten leiden tot hervormingen en betere relaties met het Westen. Dat is ook denkbaar als de protesten zelfs zouden leiden tot een politieke omwenteling, met een nieuw regime.

Voor die tijd gebeurt het tegenovergestelde: de protesten in Iraanse steden zijn overgeslagen naar de olie-industrie, die nu platligt door stakingen.

Westerse olieproductie is weinig flexibel

En westerse landen tot slot? Die produceren ook wel wat olie, maar zitten een beetje klem met de manier waarop. Zo zijn het meestal commerciële bedrijven in plaats van staatsbedrijven. In de VS zouden die extra schalieolie kunnen produceren, maar dan moeten de boorbedrijven eerst weer investeerders en werknemers vinden.

Ook hebben veel olievelden een vast productietempo. Als bijvoorbeeld Noorwegen zou besluiten de olievelden van dat land op een waakvlammetje te zetten - en alleen op te schroeven als de prijs stijgt - zou dat enorm helpen om de wereldwijde energiemarkt te stabiliseren. Op zich geen gek idee, zegt Van Cleef. Maar voorlopig zijn we toch vooral een speelbal van de OPEC.