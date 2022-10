Vanwege gastekorten en torenhoge prijzen worden de komende twee winters spannend volgens energie-experts. Daarna kan Europa meer vloeibaar aardgas importeren en is de hoogste nood voorbij. Uiteindelijk breekt het tijdperk aan waarin zon en wind onze belangrijkste energiebronnen worden. Een tussensprint om daar te komen zou nu goud waard zijn: hoever kan Nederland komen in twaalf maanden tijd?

De gasopslagen zijn grotendeels gevuld. Als we allemaal zuinig stoken en de temperatuur een beetje meezit, gaan we de komende winter doorkomen.

Maar, zeggen energie-experts: we hebben twéé spannende winters op rij. Zij denken dat niet de komende winter, maar die daarop de kritiekste zal worden. Dat komt doordat de gasvoorraden dit jaar nog deels met Russisch gas gevuld zijn.

Razendsnelle toename zon en wind, maar is nú nodig

Na die winter van 2023/2024 wordt het probleem elk jaar kleiner. Er komt niet alleen meer vloeibaar aardgas (lng) bij, maar ook krijgen steeds meer huizen moderne isolatie, zonnepanelen, een warmtepomp - of worden op een warmtenet aangesloten.

Ook onze stroomvoorziening wordt gasvrij, en dat gaat aanzienlijk sneller. Momenteel wordt in Nederland bijna de helft van de elektriciteit opgewekt in gascentrales. Maar in 2030 komt drie kwart van onze elektriciteitsbehoefte van windparken op de Noordzee. Met windmolens op land en de razendsnelle toename van zonnepanelen zullen zon en wind samen al over enkele jaren de belangrijkste elektriciteitsbron worden.

Alleen zitten we nú in een energiecrisis. Je zou dus willen dat Nederland een paar jaar verder was in die transitie. We zouden minder afhankelijk zijn van andere landen, een lagere stroomprijs genieten en er zouden miljarden minder over de grens stromen.

Een windpark staat in drie maanden, na tien jaar procederen

De goedkoopste elektriciteitsbron voor Nederland is inmiddels wind op land. Bijkomend voordeel: windmolens draaien meestal ook 's nachts en in de winter. Het zou dus handig zijn als we in de komende twaalf maanden een extra windpark konden bouwen. Is dat mogelijk?



Technisch wel, zegt Laetitia Ouillet van Windvogel, een burgercoöperatie met 3.400 leden. "De bouw van het fundament kost een maand. Dat moet zes weken drogen. Daarna wordt er in twee weken tijd een windturbine op gezet."

Maar daarbovenop komen de aanbestedingstijd, de levertijd en in Nederland steeds langere procedures. Ouillet somt op: een jaar natuuronderzoek, drie maanden MER-rapportage, zes weken inzagetijd, zes maanden bij de Raad van State. En dat is als het allemaal meezit. Windvogel heeft net de financiering voor twee kleine molens bij Vlaardingen rond, na een proces dat tien jaar heeft geduurd.

Nieuwe vergunningen voor wind op land worden zelfs helemaal niet meer gegeven sinds een rechtszaak tegen een windpark bij Delfzijl. "Alles zit procedureel nu helemaal vast", zegt Ouillet. "De Raad van State moet nieuwe normen testen. De omgevingswet moet vervolgens worden aangepast. Dat zou in januari 2023 gebeuren, maar is weer uitgesteld."

Wind op zee wordt groot, maar kan het ook sneller?

Dan maar op zee, denken bedrijven en politiek Den Haag. Dat is duurder, maar er is ook meer ruimte. In 2030 moeten er in acht grote offshoreparken zeventienhonderd windturbines staan met een totaal vermogen van 21 gigawatt. Gascentrales zouden dan vrijwel overbodig zijn.

Een klein deel van die windparken is al gebouwd, en daar profiteerde Nederland ook afgelopen jaar van. Op dagen met veel wind tappen we (vooral dankzij turbines op land) 40 procent van onze stroombehoefte van de wind. Kan dat met de komst van nieuwe offshoreparken volgend jaar 60 procent zijn?

Het simpele antwoord is nee. Wat voor windparken op land geldt, geldt eigenlijk overal, zegt Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. "Grootschalige energieprojecten duren in Nederland nu doorgaans zo tien jaar. Slechts twee jaar daarvan is het bouwen; de procedures duren acht jaar. Dat geldt niet alleen voor windparken, maar ook voor warmtenetten, waterstoffabrieken en hoogspanningsstations."

Er worden dit jaar wel tenders uitgegeven voor nieuwe offshorewindparken. Maar die kunnen niet binnen een jaar gebouwd en aangesloten worden, zeggen de experts. Al is het maar omdat ook de elektriciteitskabel aangelegd moet worden.

Energiemarkt heeft politieke regie nodig

En wat nou als je er heel veel geld tegenaan gooit? Dat geld ligt binnen de energiemarkt letterlijk voor het oprapen. De gasprijs is vertienvoudigd en we snakken naar alternatieve en goedkopere vormen van elektriciteit. "Ondanks de torenhoge prijzen is er in Nederland dit jaar niet één windturbine extra gebouwd", zegt lector energietransitie Martien Visser van de Hanzehogeschool Groningen.

Visser noemt naast de lange procedures ook het ontbreken van politieke regie als oorzaak. "In een vrije markt zouden vraag en aanbod automatisch in balans moeten komen via de prijs. Stijgt de prijs van energie, dan verwacht je dat het aanbod ook stijgt - en er bijvoorbeeld automatisch windparken bij komen."

In de praktijk werkt dat niet zo. Alle productiecapaciteit is maximaal benut, en dus moet er eerst geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld uitbreiding van fabrieken en geschoolde arbeidskrachten. "Maar hoe zeker zijn de investeerders dat de hoge prijzen blijven?" Overheidsregie is volgens Visser dan onmisbaar. Hij noemt de nieuwe lng-terminal in Eemshaven (waar Nederland sinds september vloeibaar aardgas kan importeren) als voorbeeld. Die zou er vanuit energiebedrijven nooit zo snel gekomen zijn.

Zonnepanelen, isoleren en warmtepompen

Kunnen we in twaalf maanden tijd dan geen andere energiebronnen aantappen? Extra gaswinning zou het grootste verschil maken. Maar in Groningen acht het kabinet dat te onveilig en kleinere velden kunnen in één jaar niet extra produceren.

Kolencentrales worden al maximaal benut, net als de kerncentrale van Borssele. Het bouwen van een nieuwe kerncentrale kan zo'n vijftien jaar duren en maakt voor 2023 dus ook geen verschil. Zelfs een biomassacentrale krijgen we er op die termijn niet bij.

Maar er is één energiebron die wel op zeer korte termijn kan groeien: zonne-energie. Stel dat we in de komende twaalf maanden alles op alles zetten, rekent Visser voor, en nog 250.000 woningen zonnepanelen geven. Dan wordt onze aardgasbehoefte 150 miljoen kubieke meter kleiner. Helaas gebruiken we 30 miljard kuub, en is dat dus slechts 0,5 minder.

Wat overblijft is wat mensen en bedrijven zelf kunnen doen om te besparen. Wie slim is en een beetje een handige klusser is, isoleert nog deze herfst het warmtelekkende dak. Dan bespaar je niet alleen de komende winter gas, maar ook die mogelijk nog kritiekere winter erop.

En dan maar hopen dat er ondertussen maximaal geïnvesteerd en gebouwd wordt aan een nieuwe energievoorziening. Dat wordt een mix van zon, wind, heel veel lng en warmtepompen. Jaarlijks komen er nu bijna 400.000 warmtepompen bij. Geef het twintig jaar en elk huis heeft er één.