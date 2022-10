Energieminister Rob Jetten wil dat er sneller vergunningen komen voor grote energieprojecten. Zo moet Nederland op hoger tempo verduurzamen en moeten knelpunten op het stroomnet sneller verdwijnen. Kan dat zomaar of zitten daar ook nadelen aan?

Het is al lang een doorn in het oog van de bedrijven die het Nederlandse stroomnet beheren: de jarenlange procedures om een vergunning te krijgen voor nieuwe hoogspanningskabels of transformatorstations. "Het bouwen van de infrastructuur duurt doorgaans maar twee jaar, terwijl de procedures tot wel tien jaar duren", schreef branchevereniging Netbeheer Nederland onlangs nog. "Dat moet sneller."

Nu het stroomnet dreigt vast te lopen door de toegenomen vraag naar elektriciteit, wil ook minister Jetten dat er meer vaart komt in dit proces. Hij wil "bovenop de vergunningverlening zitten", zij hij afgelopen week bij Nieuwsuur.

Met de zogeheten Rijkscoördinatieregeling kan de minister het vergunningenproces overnemen van plaatselijke overheden bij grote energieprojecten. Dat moet ertoe leiden dat er sneller toestemming is om te gaan bouwen. "Waar gemeenten en provincies tegenaanlopen, is dat ze niet de capaciteit of de expertise hebben om de vergunningverlening in een goed tempo te doen", zegt Jetten tegen NU.nl.

Protest tegen windpark

Maar het loopt niet altijd uit op een succes als het Rijk deze taken overneemt van provincies en gemeenten, blijkt uit een onderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen en het Verwey-Jonker Instituut dit jaar publiceerden. Bij de aanleg van het Windpark N33 in de provincie Groningen leidde het juist tot geruzie met de betrokken gemeenten en met omwonenden, die de komst van het windpark niet zagen zitten.

Naar hun bezwaren werd nauwelijks geluisterd. Er was een "gebrek aan fundamentele invloedsmogelijkheden" voor burgers, schrijven de onderzoekers.

"Bewoners waren in het begin niet per se tegen de komst van windmolens", vertelt onderzoeker Ron van Wonderen van het Verwey-Jonker Instituut. "Ze kwamen met alternatieven: misschien moeten ze wat verder van de huizen af, zodat we er minder last van hebben. En hoe zit het met de verdeling van de lasten en de lusten?"

Maar met die zorgen en suggesties werd weinig gedaan. Door de Rijkscoördinatieregeling waren er ook minder mogelijkheden om in beroep te gaan tegen de plannen. Wie bezwaar wilde maken, kon alleen nog naar de Raad van State stappen.

Die wees de bezwaren van omwonenden in 2019 af. Volgens de hoogste bestuursrechter was duidelijk dat er geen lokaal draagvlak was voor het windpark, maar voldeden de plannen wél aan alle wettelijke eisen. Inmiddels staan de 35 windmolens te draaien. Ze leveren genoeg stroom voor zo'n 140.000 huishoudens.

Leren van fouten

De overheid moet "leren van die ervaring", zegt Jetten nu. "Dat was in de tijd dat we met het Energieakkoord vanuit Den Haag bedachten: hier komen de windmolens. En met de Rijkscoördinatieregeling kwamen we het er ook even doordrukken, voor het gevoel van veel omwonenden."

Nu wil het ministerie meer rekening houden met de zorgen en belangen van burgers, zegt Jetten. "Goede inspraak, omgevingsmanagement en het betrekken van omwonenden is echt cruciaal."

Dat beaamt Van Wonderen. Juist de weerstand tegen grote projecten kan zorgen voor vertraging, zegt hij. "Als je burgers en bedrijfsleven vanaf het begin van het proces proactief erbij betrekt, denk ik dat je ook een snelheidsslag kunt maken."

Tekort bij Raad van State

Als burgers dan toch naar de rechter stappen, hoopt het kabinet dat hun rechtszaken ook sneller worden afgehandeld. Nu duurt dat gemiddeld meer dan acht maanden bij de Raad van State. Door de capaciteit van de bestuursrechter uit te breiden, moet dat omlaag gaan.

Of dat lukt valt nog te bezien: er is al een "aanzienlijk tekort aan juristen", schreef de Raad in haar jaarverslag over 2021. Doordat er al vijftig vacatures openstaan, gaat de behandeling van zaken juist steeds langer duren.