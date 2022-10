Ontwikkelingslanden stoten relatief weinig broeikasgassen uit en hebben dus ook weinig bijgedragen aan de opwarming van de aarde. Maar klimaatverandering raakt deze landen vaak hard, met grote schade tot gevolg. Moeten rijke landen die klimaatschade vergoeden? Dat wordt een heikel punt op de klimaattop die volgende maand plaatsvindt in Egypte.

De gigantische overstromingen die Pakistan afgelopen zomer troffen, hebben aan ruim zestienhonderd mensen het leven gekost. De economische schade loopt waarschijnlijk in de tientallen miljarden euro's. Volgens wetenschappers heeft klimaatverandering de impact van de ramp verergerd, en kan Pakistan in de toekomst nog meer extreme overstromingen verwachten.

Pakistan behoort tot de landen die het kwetsbaarst zijn voor klimaatverandering, ook al stoot het land zelf weinig broeikasgassen uit. De Pakistaanse klimaatminister Sherry Rehman vindt daarom dat rijke landen moeten bijdragen aan het herstellen van die schade, die grotendeels is veroorzaakt door hún uitstoot. "Er moet meer geld worden opgehoest", zei ze tegen Time.

Die oproep is niet nieuw; ontwikkelingslanden willen al heel lang dat rijke landen een steentje bijdragen aan het vergoeden van loss and damage, zoals de klimaatschade in VN-jargon wordt genoemd. Maar de Europese Unie en de Verenigde Staten willen daar vooralsnog niet aan beginnen.

Belofte van 100 miljard dollar nog steeds niet rond

Lange tijd gingen de internationale klimaatonderhandelingen alleen over het voorkomen van klimaatverandering. Aan het begin van deze eeuw werd duidelijk dat we de opwarming van de aarde niet volledig kunnen tegenhouden en dat we ons daarom ook moeten aanpassen.

In 2009 hebben rijke landen op de klimaattop in Kopenhagen beloofd om jaarlijks 100 miljard dollar aan klimaatsteun te geven aan ontwikkelingslanden. Meer dan tien jaar later is dat bedrag nog altijd niet rond. De klimaathulp die wel wordt gegeven, gaat alleen naar zaken als zonnepanelen en dijken. Voor het verhelpen van de schade die de klimaatverandering al heeft aangericht is geen structurele financiering beschikbaar.

Inmiddels wordt steeds duidelijker dat sommige klimaatschade niet meer te voorkomen is. "We leven in een tijd van gevolgen van klimaatverandering", zegt Maarten van Aalst, directeur van het Klimaatcentrum van het Rode Kruis en hoogleraar Klimaat en Rampen aan de Universiteit Twente. "Daarin krijgen degenen die het minst hebben bijgedragen de hardste klappen."

Klimaattop is 'mislukking' als klimaatschade niet op agenda staat

De afgelopen jaren is klimaatschade daarom steeds hoger op de internationale klimaatagenda gekomen. Tijdens de vorige klimaattop in Glasgow spraken landen af om in de komende jaren een "dialoog te voeren" over de financiering die nodig is om klimaatschade te voorkomen, beperken en verhelpen. Ook wordt gewerkt aan een instituut dat "technische assistentie" kan bieden na rampen.

Voor ontwikkelingslanden was die uitkomst een teleurstelling, want zij willen dat rijke landen zo snel mogelijk geld toezeggen. Maar langzaam lijkt er wel beweging te komen bij ontwikkelde landen. Op de klimaattop COP27 in Sharm El Sheikh, die begint op 6 november, wordt klimaatschade vermoedelijk een van de belangrijkste gespreksonderwerpen.

Maar dan moeten alle landen wel eerst afspreken dat het inderdaad op de agenda komt, zoals gastland Egypte ook graag wil. "Als het wordt geblokkeerd door één of meerdere landen, dan zal COP27 worden gezien als een mislukking voordat het is begonnen", zegt de Bengalese klimaatexpert Saleemul Huq tegen Carbon Brief. "Dan kunnen we net zo goed meteen naar huis gaan."

EU-ministers terughoudend

De Europese ministers van Financiën bepaalden deze week hun inzet voor de klimaattop. Daarin zeggen ze de dialoog over klimaatschade te willen voortzetten, maar over de oprichting van een schadefonds wordt met geen woord gerept. "Dat is geen verrassing", zegt hoogleraar Van Aalst. "Maar het is een vooruitgang ten opzichte van een paar jaar geleden, toen er nog nauwelijks over klimaatschade gesproken werd."

Volgens hem vrezen ontwikkelde landen dat ze juridisch aansprakelijk gesteld kunnen worden voor klimaatschade aan de andere kant van de wereld. "Rijke landen zijn bang dat die rekening dan wel eens heel erg uit de hand zou kunnen lopen."

Van Aalst hoopt dat de internationale gesprekken leiden tot een betere weerbaarheid van ontwikkelingslanden, zodat klimaatrampen minder schade opleveren. "Dat kan deels door de klappen beter te anticiperen, bijvoorbeeld met early warning-systemen. En deels door ervoor te zorgen dat hulp na zo'n ramp universeel beschikbaar is, en ook de mensen en de plekken bereikt die het het hardst nodig hebben."

Een paar landen en regio's zijn inmiddels wél bereid de portemonnee te trekken voor klimaatschade. Vorig jaar zeiden Denemarken, Schotland en Wallonië dat zij geld opzij willen zetten. Op de top in Sharm El Sheikh moet volgende maand blijken of andere landen hun voorbeeld willen volgen.