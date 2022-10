Orkaan Ian bracht meer dan 10 procent extra regen naar Florida, als gevolg van de mondiale opwarming. Dat denken Amerikaanse wetenschappers op basis van onderzoek naar het orkaanseizoen van twee jaar geleden. Die neerslagtoename heeft een dubbele oorzaak, en wordt steeds sterker naarmate het klimaat verder opwarmt.

Als er een orkaan van de vijfde categorie nadert, kun je je ramen dichttimmeren en hopen dat ook je dak bestand is tegen windsnelheden van meer dan 250 kilometer per uur.

Maar hoe bruut die natuurkracht ook mag zijn, de grootste veroorzaker van orkaanschade moet dan nog volgen: water. Door extreem lage luchtdruk veroorzaakte Ian aan de westkust van Florida lokaal een vloedgolf van 3,6 meter hoogte. En landinwaarts volgden overstromingen door zware stortregens die met het restant van de orkaan vanaf de Golf van Mexico tot aan Canada doortrokken.

Een koelere orkaan brengt minder regen

Die regenval in het spoor van Ian is sterker dan wanneer een orkaan met dezelfde kracht in het klimaat van het jaar 1900 zou zijn overgetrokken. Dat leiden onderzoekers van drie verschillende Amerikaanse universiteiten af uit een analyse van het orkaanseizoen van 2020. Dat onderzoek werd in april gepubliceerd in vakblad Nature Communications.

Toen ze die orkanen met klimaatmodellen probeerden na te bootsen, ontdekten ze dat vooral de piekneerslag tijdens het overtrekken van de storm aanzienlijk hoger is in het huidige warme klimaat. In het zuiden van de VS brengen orkanen in de eerste drie uur nu ruim 10 procent meer regen dan in het oorspronkelijke koelere klimaat.

Ook doortrekkende orkaanrestanten brengen volgens de onderzoekers in de VS tegenwoordig meer regen. De neerslagsom voor de eerste drie dagen is zo'n 5 procent gestegen. Dat kan de spreekwoordelijke druppel zijn die de emmer doet overlopen: bij een stijging van neerslag neemt waterschade onevenredig snel toe.

Dubbel klimaateffect: meer waterdamp en sneller stijgende lucht

De belangrijkste reden is dat warmere lucht meer waterdamp kan vervoeren: 7 procent per graad. Dat biedt geen sluitende verklaring, zeggen de onderzoekers, want het zeewater waar Atlantische orkanen over naderen is maar 0,8 graden opgewarmd. Dat is minder dan het mondiale gemiddelde, en kan alleen de 5 procent toename van de driedaagse neerslagsom verklaren.

Reden dat de neerslag in de eerste drie uur dubbel zo hard toeneemt, zijn opstijgende luchtstromen in orkanen. Tijdens het opstijgen van de warme, vochtige lucht condenseert extra veel water, waarbij energie vrijkomt waardoor de luchtstroom nog harder stijgt. In een warmer klimaat worden buien hierdoor ook nog grofweg twee keer zo explosief - wat in dit geval de andere 5 procent neerslagtoename verklaart.

De maximale windsnelheid van orkanen neemt ook toe door klimaatverandering. Het aantal orkanen niet.