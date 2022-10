De groene waterstof die in de komende jaren cruciaal wordt om de industrie te vergroenen, wordt misschien toch minder groen dan de naam doet vermoeden. De EU onderhandelt deze week over de 'spelregels' voor groene waterstof, die onder druk van het bedrijfsleven mogelijk flink worden versoepeld.

De industrie maakt nu nog 'grijze' waterstof uit aardgas. Groene waterstof wordt gemaakt met water en duurzame elektriciteit. Hoe moeilijk kan het dan zijn om te bepalen welke waterstof groen is?

Dat blijkt in de praktijk nog knap lastig. Brussel werkt al jarenlang aan regels over de definitie van duurzame waterstof. Die regels moeten ervoor zorgen dat er écht geen broeikasgassen vrijkomen bij de productie van het groene gas. Groene waterstof wordt gezien als een van de belangrijkste manieren om vervuilende bedrijven van kolen en aardgas af te krijgen.

In de Europese energiewet staat dat groene waterstof moet worden geproduceerd uit nieuwe duurzame energie, in Brussels jargon 'additioneel' genoemd. Het idee is dat producenten van waterstof investeren in de bouw van extra zonne- en windparken. Dat moet voorkomen dat ze bestaande groene stroom inkopen, zonder dat het elektriciteitssysteem als geheel duurzamer wordt.

Oorspronkelijk zou de Europese Commissie eind vorig jaar regels publiceren om dit te garanderen. Maar die publicatie werd meermaals uitgesteld terwijl er van alle kanten een intense lobby ontstond. Milieugroepen wilden strenge regels, die het bijvoorbeeld verplicht maken om een waterstoffabriek direct aan een windpark te koppelen. De fabriek zou dan alleen waterstof mogen maken als de windmolens draaien.

De waterstofindustrie wilde juist soepele regels, waardoor de fabrieken meer uren kunnen maken. Bedrijven willen hun fabrieken het liefst ook laten draaien als er even geen zonne- of windstroom beschikbaar is. Zo wordt het aantrekkelijker om te investeren in waterstofproductie, maar wordt het duurzame gas niet alleen gemaakt als er een overschot aan groene stroom is.

Volg ons klimaatnieuws Volgen Ontvang een melding bij nieuwe berichten

'Historische dag'

In mei publiceerde de Commissie eindelijk haar voorstel, een compromis tussen de twee. Vanaf 2027 zouden strenge regels gaan gelden voor waterstofproductie, maar fabrieken die voor die tijd al draaien hoeven zich daar nog niet aan te houden. Zij moeten weliswaar groene stroom inkopen bij een wind- of zonnepark, maar mogen de fabriek ook laten draaien als er even geen groene stroom is. De uitzondering zou voor de volledige levensduur van de fabriek blijven gelden.

Vorige maand mocht het Europees Parlement haar zegje doen over de nieuwe energiewet. Met een extreem nipte meerderheid van 314 tegen 310 stemmen besloot het parlement om de regels helemaal bij het vuilnis te zetten. Van de volksvertegenwoordigers mogen producenten van waterstof 'gewoon' groene stroom inkopen, zoals een datacenter of fabriek dat nu ook al doet.

Branchevereniging Hydrogen Europe vierde de stemming als "een historische dag voor groene waterstof". Door de soepele regels wordt het volgens de lobbygroep mogelijk om in 2030 al 10 miljoen ton groene waterstof per jaar te produceren, zoals de EU wil. De helft van alle brandstoffen die de industrie gebruikt moeten dan groen zijn.

Ook CDA-Europarlementariër Tom Berendsen is blij dat er geen "onnodige restricties" komen voor waterstofproductie. "De Europese en Nederlandse waterstofmarkt moet snel van de grond komen. Anders verliezen we kostbare jaren in de energietransitie en verkleinen we de kans dat EU wereldwijd op dit gebied een koppositie kan verkrijgen."

Onaangename verrassing

Maar voor linkse partijen en milieugroepen kwam de stemming als een onaangename verrassing. "Het is een grote schande dat dit zo gepasseerd is", zegt Geert De Cock van Transport & Environment. Hij vreest dat Brussel vooral aandacht heeft voor de gigantische hoeveelheid waterstof die op korte termijn moet worden gemaakt, maar niet voor de kwaliteit ervan.

Om 10 miljoen ton groene waterstof te maken, is evenveel elektriciteit nodig als Frankrijk jaarlijks gebruikt. De Cock vreest dat die stroom niet allemaal uit nieuwe wind- en zonneparken zal komen als het parlement zijn zin krijgt. "Dan is het gewoon greenwashing. Met waterstof die op papier schoon is, maar een elektriciteitsvoorziening die meer fossiel wordt."

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout deelt die angst. "Waterstofproducenten hebben zo geen enkele prikkel om zelf te investeren in meer zonnepanelen of windmolens. Juist nu nog duidelijker is dat we snel af moeten van fossiel gas, is het krankzinnig dat we niet elke kans aanpakken om het vergroenen van de economie te versnellen."

Komende weken valt definitief besluit

De stemming in het parlement is niet het einde van de waterstofdiscussie. Donderdag beginnen de onderhandelingen tussen de Europese Commissie, het parlement en de EU-lidstaten over de definitieve regels.

Volgens De Cock zijn Duitsland en Frankrijk geen voorstander van de versoepeling. Ook minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) liet zich eerder lovend uit over het voorstel van de Europese Commissie, dat vanaf 2027 strenge eisen zou stellen. Dat waterstoffabrieken alleen mogen produceren op momenten dat er daadwerkelijk windmolens draaien, is "precies waar ik op termijn naar streef", schreef Jetten in antwoord op Kamervragen.

Het is daarom "nog geen gelopen zaak" dat de waterstofindustrie haar zin krijgt, zegt Eickhout. "De komende weken zijn nog echt spannend."