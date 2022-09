Laat badwater afkoelen voor je het wegspoelt, sluit 's avonds alle gordijnen, laat overdag juist de zon naar binnen schijnen en ventileer vooral 's middags. NU.nl ging op zoek naar lifehacks: trucs om de energierekening deze herfst en winter verder omlaag te krijgen.

De overheid springt bij, maar de prijzen voor gas en elektriciteit blijven hoog. Zeker voor wie meer gebruikt dan de grens voor het prijsplafond. Energie besparen is dus geld besparen.

Voor we kijken naar de trucs eerst de belangrijkste maatregelen, die het grootste verschil maken. Ten eerste is dat goede isolatie van daken, muren, vloeren en (minimaal) dubbelglas. Maar oktober staat voor de deur, en daarmee is het nieuwe en waarschijnlijk zeer dure stookseizoen al begonnen.

Wie op zo'n korte termijn niet (verder) kan isoleren, moet het hebben van aanpassingen in het gedrag. En dan is er één maatregel die met kop en schouders boven alle andere bespaartips uitsteekt: minder stoken.

Slimmer stoken scheelt honderden euro's

Als je de thermostaat 1 graad lager zet dan je gewend bent, bespaart dat volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal voor een gemiddelde eengezinswoning al 120 kubieke meter aardgas. Bij de huidige prijzen kan dat op jaarbasis honderden euro's schelen. 2 graden lager stoken verdubbelt die besparing.

Maar slim stoken houdt nog meer in: verwarm alleen de ruimte waar je overdag leeft en zet verwarmingen in slaapkamers en op zolder uit. Volgens Milieu Centraal scheelt dat gemiddeld 310 kubieke meter gas per jaar - vele honderden euro's.

Dan is er nog de tip om 's nachts niet warmer te stoken dan 15 graden. En is er overdag niemand thuis, zet de verwarming ook dan niet hoger dan 15 graden. Ook dit kan bij de huidige gasprijzen honderden euro's schelen.

De echte bespaarknop zit op je kledingkast

Waar veel mensen denken dat de thermostaat de sleutel is tot lager stoken, is dat eigenlijk je kledingkast, zegt docent bouwfysica Eric van den Ham aan de TU Delft. Want uiteindelijk gaat het ook binnenshuis om je gevoelstemperatuur. Die wordt niet alleen bepaald door de verwarming, maar ook door hoeveel je beweegt en door kleding.

"Er wordt vaak gezegd: trek een warme trui aan en de zet de verwarming een graad lager. Dat komt ook wel overeen met onze comfortmodellen. Als je dan ook nog dikke sokken en een dikke broek aantrekt, kan er nog wel een graadje vanaf." Op welke minimale kamertemperatuur je dan uitkomt, verschilt volgens Van den Ham van persoon tot persoon.

Ventileer liever 's middags dan 's nachts

Hoeveel gas je gebruikt wordt niet alleen bepaald door de binnentemperatuur, maar ook door de buitenlucht. Aan het begin van de ochtend is die vaak het koudst. Je huis goed doorluchten zou je 's winters daarom liever in de middag willen doen.

Hoeveel moet je eigenlijk ventileren? Per persoon is per uur ongeveer 25 tot 50 kubieke meter verse lucht nodig, zegt de Delftse hoogleraar duurzame bouwkunde Andy van den Dobbelsteen. "Als je een huis hebt met veel kieren en dus permanente tocht, zit je daar al gauw boven."

Kieren dichten dus. En dan is er nog een tip: zet bij het doorluchten liever twee ramen tegenover elkaar open dan één losse. Dan heb je wel veel warmteverlies, maar minder doorstroming - en dus minder luchtverversing.

Het grootste warmtelek is het doucheputje

Ramen tijdig weer dichtdoen is ook belangrijk: we verwarmen liever niet voor de sterren. Maar we hebben er ook weinig aan om het riool onder de straat te verwarmen.

Toch is dat wat we doen als we water verwarmen en dat in de keuken of badkamer direct laten wegstromen. Je kunt ook proberen dat water eerst te laten afkoelen voordat je het wegspoelt. De warmte trekt dan je huis in - waardoor de verwarming minder hard hoeft te werken.

"Dus bad vol laten tot het is afgekoeld en als de lucht in huis 's winters te droog wordt ook de badkamerdeur openlaten - voor meer warmte en vocht in huis." Die truc kun je volgens Van den Dobbelsteen ook in de keuken toepassen. Kookvocht van aardappelen of pasta in een pan laten staan tot het is afgekoeld, met deksel erop als het te vochtig wordt.

In de badkamer kun je veel energie besparen, door simpelweg minder warm water te gebruiken. Douchen is gemiddeld ongeveer een kwart van het gasgebruik, maar het maakt veel uit hoe vaak je doucht, hoelang je doucht, hoeveel water er uit de douchekop stroomt en op welke temperatuur je doucht. Voor wie het aandurft: koud douchen is nul op de meter.

Sluit je gordijnen, maar oogst ook gratis zonnewarmte

Dan tot slot nog de gordijnen. Als je ze hebt: doe ze 's avonds dicht. Ramen zijn vaak de zwakste plek in de muur. Zelfs dunne gordijnen voegen een extra isolatielaag toe, waardoor je huis minder warmte verliest. Maar als de zon op een raam schijnt, zorg dan juist dat je gordijn open is. Zo kun je volop profiteren van een broeikaseffect.

"Ook 's winters kun je bij ramen op het zuiden per vierkante meter ruit wel 600 watt aan gratis warmte oogsten, door gewoon de zon binnen te laten", zegt Van den Dobbelsteen. En hij heeft ook nog een bonustip. Ga je een weekend weg? Zet eerst je boiler uit. En vergeet sowieso niet dat elk apparaat ook een stekker heeft.