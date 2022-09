Krijgen we een koude of een zachte winter? Weermodellen kunnen nog geen betrouwbare verwachtingen voor het naderende stookseizoen creëren. Maar op basis van 120 jaar aan metingen kunnen we wel iets zeggen over de kansen, zegt het KNMI tegen NU.nl.

Uit die meetgegevens blijkt een opvallend verschil tussen de Nederlandse zomers en de Nederlandse winters: het temperatuurverschil tussen een zachte en een koude winter is bijna twee keer zo groot als dat tussen een koele en een hete zomer.

De verste uitschieters liggen zelfs bijna 10 graden uit elkaar: in de winter van 1963 was het gemiddeld -3,0 graden en in de winter van 2007 6,6 graden.

Dat maakt veel uit voor het gasgebruik: elke graad die we minder stoken, verlaagt het gasgebruik met 6 à 7 procent. Elke graad die het buiten kouder is, kan juist leiden tot eenzelfde verhoging van het gasgebruik. En als het gebruik omhoog gaat, gaat ook de prijs omhoog.

Zo hangen de stookkosten voor Nederlanders niet alleen af van pijpleidingen, gasopslagen en energiebesparende maatregelen, maar ook van de grillen van het weer.

De meest voorkomende winter is 'zachter dan normaal'

Toch is de kans dat we dit jaar 'geluk' hebben en een zachte winter krijgen groter dan de kans op forse pech - met aanhoudende vorst die het gasgebruik aanjaagt en mogelijk ook de gasprijs (weer) opdrijft.

Dat komt door een andere typische eigenschap van de Nederlandse winter, vertelt KNMI-klimaatexpert Peter Siegmund: de meest voorkomende winter is zachter dan de gemiddelde winter.

Zeldzame maar zeer koude winters, zoals de Elfstedentocht-winters van 1963 en 1985, trekken het gemiddelde ver naar beneden. Zo is de gemiddelde temperatuur van alle winters tussen 1902 en 2022 2,7 graden. Maar de meest voorkomende winter over diezelfde periode is met 3,0 tot 3,5 graden zachter.

Om het uit te drukken in kansen: tussen 1902 en 2022 waren 68 winters warmer dan gemiddeld en 53 winters kouder dan gemiddeld. Het biedt geen garanties, maar wel een beetje houvast.

Warme en koude uitschieters komen voor, maar minder vaak dan temperaturen ertussenin. Het temperatuurverschil tussen winters is bijna twee keer zo groot als dat tussen zomers. Warme en koude uitschieters komen voor, maar minder vaak dan temperaturen ertussenin. Het temperatuurverschil tussen winters is bijna twee keer zo groot als dat tussen zomers. Foto: Bart-Jan Dekker, NU.nl

Winters worden steeds warmer en koude uitschieters verdwijnen

Maar dan is er ook nog klimaatverandering. Dat beïnvloedt ons winterweer inmiddels ook sterk, zegt Siegmund. Zo is de gemiddelde wintertemperatuur in De Bilt nu al 4,8 graden, terwijl die aan het begin van de twintigste eeuw op 2,6 graden lag.

En dan heeft klimaatverandering nóg een effect op de wintertemperatuur, zegt Siegmund. Het lijkt erop dat de koude uitschieters verdwijnen. Dat komt doordat het 'brongebied' van onze kou snel opwarmt. "De koudste winden zijn de noordoostenwinden, die poollucht aanvoeren. Maar door de sterke opwarming van het poolgebied warmen die winden relatief sterk op. Daarnaast hebben wij steeds vaker te maken met westenwinden."

Die westenwinden brengen zachte lucht en veel regen, en ze zullen schaatsliefhebbers altijd teleurstellen. Maar vanwege de torenhoge energieprijzen moeten we dit jaar misschien toch maar hopen op zo'n druilerige zachte winter, die zo vaak voorkomt.

De thermostaat 1 of 2 graden lager kan ook in dat geval geen kwaad. Al is het maar voor de eigen energierekening.