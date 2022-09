Afsmelting van de ijskappen van Groenland en West-Antarctica kan al bij een opwarming van 2 graden onherroepelijk worden. Ook vier andere 'klimaatkantelpunten' dreigen dan om te slaan. Dit blijkt uit een omvangrijke overzichtsstudie in Science. De bevindingen vormen een uitroepteken achter de oproep om de opwarming te beperken tot maximaal 1,5 graad.

Het zee-ijs op de Noordpool, de ijskap op Groenland, de West-Antarctische ijskap, maar ook belangrijke oceaanstromingen en tropische koraalriffen. Het zijn voorbeelden van kantelpunten in het klimaatsysteem, die al bij een opwarming tussen 1,5 en 2 graden kunnen omslaan. Het (vrijwel) volledig verdwijnen van deze aardse systemen wordt dan onherroepelijk.

Hiervoor waarschuwt de nieuwe studie naar de zogeheten climate tipping points, kantelpunten in het klimaatsysteem. Het is een analyse van meer dan honderd wetenschappelijke onderzoeken die in de afgelopen jaren zijn verschenen.

Een van de hoofdauteurs is de Britse klimaathoogleraar Tim Lenton van de Universiteit van Exeter. Lenton publiceerde in 2008 een invloedrijke studie die de kantelpunten voor het eerst groot onder de aandacht bracht.

Regenwoud dreigt om te slaan naar savanne

In die studie werd bijvoorbeeld gewaarschuwd voor grootschalige afsterving van het regenwoud in de Amazone: hogere temperaturen leiden er tot meer verdamping en een verstoring van de moesson. De dagelijkse regenval waar het woud van afhankelijk is, kan zo 'plotsklaps' stilvallen.

Zodra dit gebeurt, maakt het regenwoud plaats voor een savannelandschap. Daarbij kunnen tienduizenden soorten planten en dieren uitsterven, en bovendien miljarden tonnen CO2 vrijkomen.

Twaalf jaar later kan de nieuwe studie in Science worden beschouwd als een grote update. In totaal worden nu zestien grote kantelpunten geïdentificeerd en gerangschikt naar hun gevoeligheid. Zorgen om grootschalig afsterven van het Amazonewoud bestaan nog steeds. Volgens de nieuwe studie ligt dit kantelpunt ergens tussen 2 en 4 graden opwarming.

Nergens op aarde is de soortenrijkdom zo groot als in de Amazone. Foto: Getty Images

Volledig verdwijnen zee-ijs en permafrost

Dit illustreert niet alleen dat grote wetenschappelijke onzekerheden blijven bestaan, maar ook dat de kantelpunten vaak niet een scherpe drempelwaarde hebben en bestaan uit meerdere kantelpunten op rij. De risico's worden daarbij steeds hoger naarmate de opwarming verder oploopt. Bij 2 graden opwarming kan een klein deel van het regenwoud verdrogen en bij 4 graden zal dit het overgrote deel zijn.

Zes van de zestien kantelpunten kunnen al omslaan bij een wereldgemiddelde opwarming ónder de 2 graden. Die gevoeligste systemen bevinden zich vaak in of rond de poolgebieden. Naast een ijsvrije Noordpool in de zomermaanden noemt de studie bijvoorbeeld het "abrupt ontdooien" van permafrost, een ijslaag in de bodem van moerasgebieden rond de Noordpool. Ook bij het ontdooien van deze toendrabodems kunnen veel broeikasgassen vrijkomen, die de opwarming verder versterken.

Volgens de nieuwe studie wordt het ontdooien al grootschalig in gang gezet vóór de wereldgemiddelde temperatuurstijging de grens van 2 graden heeft bereikt. Vanaf 4 graden opwarming zouden de 'permanent' bevroren bodems van Alaska, Canada en Siberië zelfs volledig "ineenstorten". En dan zal er ook in de winter geen zee-ijs meer ontstaan op de Noordpool.

Oceaanstroming zwakt eerst af en valt pas later stil

Ook de Golfstroom, een belangrijke waterstroming in de Noord-Atlantische Oceaan, hangt volgens de nieuwe studie van meerdere kantelpunten aan elkaar. Al bij een opwarming tussen 1,5 en 2 graden kan een belangrijke draaikolk ten zuiden van Groenland stilvallen.

Deze draaikolk is een van de motoren van de Golfstroom, maar niet de enige. Zo zal de oceaanstroming bij oplopende opwarming vermoedelijk steeds verder afzwakken en pas vanaf 4 graden opwarming volledig stilvallen. Die afzwakking wordt overigens al waargenomen en heeft ook nu al verstrekkende klimaatgevolgen, bijvoorbeeld op het winterweer in Nederland.

Parijsakkoord houdt nog deurtje open tot 2 graden

De studie is ook belangrijk vanwege de taal van het Parijsakkoord. Deze in 2015 door wereldleiders gesloten klimaatdeal heeft als doel de opwarming van de aarde te beperken tot "ruim onder de 2 graden", en "bij voorkeur" tot niet meer dan 1,5 graad.

Dat leidt tot verwarring en interpretatieverschillen: is het doel nou 1,5 graad, of toch 2 graden? Moet de mondiale uitstoot van broeikasgassen voor 2050 naar netto nul? Of hebben we nog twintig jaar langer de tijd?

Vanwege de risico's op onherroepelijke schade zou de tekst van het Parijsakkoord iets versimpeld kunnen worden, door die verwijzing naar 2 graden te schrappen en het doel scherp te stellen op maximaal 1,5 graad. De haalbaarheid is vervolgens weer een ander verhaal.