De torenhoge energieprijzen beginnen steeds meer Nederlanders in hun portemonnee te raken. Je denkt misschien dat je energieleverancier profiteert van die recordprijzen, maar de winst wordt vooral opgestreken door overheden en de bedrijven die het gas uit de grond halen.

Vrijdag komen de EU-energieministers bijeen om te vergaderen over noodmaatregelen tegen de extreem gestegen gas- en stroomprijzen. Op tafel ligt onder meer een plan om de hoge winsten van elektriciteitsproducenten te belasten.

Sommige bedrijven die elektriciteit leveren, profiteren van de enorm hoge stroomprijs. Die is meegestegen met de gasprijs, maar een kerncentrale of een windpark hoeft helemaal geen gas in te kopen. Daardoor kunnen zij veel winst maken.

De kerncentrale in Borssele heeft een omzet van 4 miljoen euro per dag door de gestegen stroomprijs. Dat is meer dan tien keer zo veel als een paar jaar geleden, zei algemeen directeur Carlo Wolters tegen Omroep Zeeland.

Recordwinst voor Shell, Exxon en BP

Maar lang niet alle elektriciteitsbedrijven maken zulke recordwinsten. Vattenfall en E.ON, de eigenaar van Essent, zagen hun winst in de eerste helft van 2022 stabiel blijven. Zij verdienen meer aan de verkochte stroom, maar moeten ook veel duurder gas inkopen om elektriciteitscentrales te laten draaien. Vanwege die hoge kosten moest het Duitse Uniper zelfs worden gered met 15 miljard euro aan staatssteun.

De écht grote winsten zitten bij de bron: de bedrijven die het gas uit de grond halen. Voor bedrijven als Shell, Exxon Mobil en BP is de energiecrisis een cadeautje: zij zagen hun winst allemaal omhoogschieten tijdens de eerste helft van dit jaar. Van april tot en met juni draaide Exxon ruim 2.000 dollar winst per seconde, voor een totaal van bijna 18 miljard dollar.

Die recordwinsten komen voor een groot deel bij aandeelhouders terecht, omdat de oliebedrijven een dividend betalen of aandelen terugkopen. Het is milieuorganisaties een doorn in het oog dat de olie- en gasbedrijven hun winst nauwelijks lijken te investeren in duurzame energie. De CO2-uitstoot van Shell gaat in de komende jaren juist weer flink omhoog, blijkt uit een analyse van Global Climate Insights.

"Het terugkopen van aandelen zorgt op de korte termijn voor hogere winsten bij aandeelhouders, maar het nalaten van voldoende klimaatactie zal op de lange termijn veel risico's met zich meebrengen en wereldwijd miljarden kosten", zegt Mark van Baal van de activistische aandeelhoudersgroep Follow This. Hij roept Shell en andere oliebedrijven op om te investeren in hernieuwbare energie en de uitstoot omlaag te brengen.

Recordwinsten oliebedrijven, januari-juni

Ook overheden lopen binnen

Ook sommige overheden profiteren volop mee van de energiecrisis. In veel landen zijn olie- en gasgiganten in staatshanden. Denk aan Aramco in Saoedi-Arabië of Equinor in Noorwegen.

Volgens analisten van de bank Nordea verdient de Noorse overheid dit jaar 150 miljard euro aan olie en gas. Als de prijzen hoog blijven, komt daar volgend jaar nog eens 190 miljard euro bij. Met de inkomsten van deze twee jaar zou de staat dan ruim 60.000 euro kunnen uitkeren aan elke inwoner van het Scandinavische land.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki riep Noorwegen in mei op om haar "gigantische" winsten te delen met bondgenoten, bijvoorbeeld door gas onder de marktprijs te verkopen. Daar heeft het land geen gehoor aan gegeven.

Rusland verdiende de afgelopen maanden ook flink aan zijn gasexport, zelfs nu er minder aardgas door de pijpleidingen naar Europa komt. De inkomsten uit fossiele brandstoffen komen dit jaar uit op meer dan 300 miljard euro, blijkt uit overheidsdocumenten die persbureau Reuters in handen kreeg.

Olie- en gasbaten Noorwegen

Nederland verdient 10 miljard euro

De Nederlandse overheid profiteert ook mee, want ongeveer 70 procent van de winst uit Nederlandse gasvelden vloeit naar de staat. Dit jaar verdient de schatkist zo'n 10 miljard euro aan het gas dat nog wordt gewonnen in Groningen en onder de Noordzee. Dat blijkt uit een analyse die het Centraal Planbureau (CPB) met de Tweede Kamer deelde.

Volgend jaar sleept de overheid naar verwachting nog eens 10 miljard euro aan gasbaten binnen. Dat is een "vrijwel volledige meevaller", zei Diederik Dicou van het CPB in de Kamer. Voor de oorlog in Oekraïne ging het CPB er nog van uit dat de gasbaten "vrijwel nihil" zouden zijn.

Gasbaten stromen door naar NAM

Nadeel voor het kabinet is dat een groot deel van de gasinkomsten dit jaar meteen wordt doorgegeven aan Shell en Exxon Mobil, de aandeelhouders van de NAM. De overheid moet dit jaar betalen voor de import van 5 miljard kubieke meter gas, tegen de extreem hoge marktprijs. Dat is afgesproken bij het verlagen van de gaswinning uit Groningen. Daardoor loopt de NAM inkomsten mis, die de overheid compenseert.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat schatte de kosten in april op zo'n 5 miljard euro voor dit gasjaar, maar door de gestegen prijzen kan de rekening nog hoger uitvallen. Volgend jaar betaalt de overheid minder, omdat er dan 'slechts' voor 1,8 miljard kubieke meter gascompensatie hoeft te worden betaald.