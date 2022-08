Klimaatverandering gaat huishouden in Nederlandse bossen. Belangrijke soorten als de lijsterbes en berk dreigen als eerste te verdwijnen. En als de opwarming doorzet, valt ook de eik weg, zo blijkt uit Wagenings onderzoek. Een oplossing: meer bomen in het landschap en dan vooral in houtwallen.

De lijsterbes is een kleine boomsoort, die veel voorkomt in de ondergroei van Nederlandse bossen. Vanwege de bloesem en de bessen is de lijsterbes belangrijk voor insecten en vogels.

"De lijsterbes komt nu nog veel voor", zegt onderzoeker Wieger Wamelink van Wageningen University & Research. "Dat komt doordat er nog veel zaad in de bodem zit. Als het nat genoeg is, kiemt dat nog. Maar als slechte jaren vaker voorkomen, houdt dat op. Eerst verdwijnen de struiken, dan de zaden - en dan is de soort verdwenen. Dat is een geleidelijk traject dat je als leek niet zo snel ziet, maar dit is het begin van het einde."

Het gaat deze zomer dan ook slecht met lijsterbessen in Nederland, valt zijn Wageningse collega Arnold van Vliet op. "Ze verkleuren al, ze verliezen hun blad; je ziet dat ze het zwaar hebben."

Kraaiheide is een kouminnende plant die nu nog voorkomt op de Veluwe en de Waddeneilanden. Bij verdere opwarming dreigt de soort te verdwijnen. Kraaiheide is een kouminnende plant die nu nog voorkomt op de Veluwe en de Waddeneilanden. Bij verdere opwarming dreigt de soort te verdwijnen. Foto: Getty Images

Ook heidenatuur dreigt te heet te worden

Wamelink deed onderzoek naar de verspreiding van 1.240 verschillende soorten bomen, struiken en kleinere planten die in Nederland voorkomen. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat veel soorten die nu nog voorkomen op Nederlandse heidevelden snel in de gevarenzone komen bij verdere opwarming.

Dat geldt niet alleen voor kraaihei, lavendelhei en het inmiddels ernstig bedreigde valkruid, maar ook voor de nu nog algemeen voorkomende bosbes. Ook hier verwijst Van Vliet naar de praktijk: "De bosbesplanten die ik deze zomer op de Veluwe zie, staan er dramatisch bij. Dat is de combinatie van hoge temperaturen en een extreme droogte."

Wamelink keek in zijn onderzoek uitsluitend naar de temperatuur. De temperatuurgevoeligheid van soorten kun je achterhalen door te kijken waar ze in Europa voorkomen. Dat geeft voor soorten een temperatuurbereik met een koude bovengrens en een warme ondergrens.



De favoriete klimaatzones van veel planten verschuiven naar het noorden. En dat gebeurt vaak zonder dat planten die klimaatverandering kunnen bijbenen.

De lijsterbes bloeit in de lente en heeft bessen in de nazomer, waar onder andere de zanglijster van profiteert. De lijsterbes bloeit in de lente en heeft bessen in de nazomer, waar onder andere de zanglijster van profiteert. Foto: Getty Images

Eerst gaat de laurierwilg, dan de lijsterbes, berk en eik

Nog circa 0,7 graden erbij en een groot deel van Nederland ligt buiten het favoriete temperatuurbereik van de lijsterbes. Minstens zo klimaatgevoelig zijn planten als de wilde framboos en bloeiende kruiden, zoals het grasklokje en de grote centaurie. En bijvoorbeeld het driekleurig viooltje, de beemdooievaarsbek en de laurierwilg behoren tot de ruim honderd soorten die nóg kwetsbaarder zijn.

Hoe hoger de temperatuur, hoe meer planten en bomen in de problemen komen. Op een bepaald punt raakt de opwarming zelfs het fundament van de Nederlandse bossen: de zomereik.

Op droge zandgronden hebben eiken problemen met stikstofvervuiling, maar nog niet met klimaatverandering, weet Wamelink. Maar ook de eik komt in de knel als het in Nederland nog eens 1,5 graden warmer wordt.

Voor die tijd dreigt nog een andere belangrijke boom uit de Nederlandse bossen te verdwijnen: de berk. "Dat valt ook deze zomer al op", zegt Wamelink. "De berken staan er heel slecht bij. Die kunnen slecht tegen deze warmte, zowel de ruwe als de zachte berk. En ik heb ook al heel veel bomen gezien die gewoon doodgaan."

"Met de berk en de eik hebben we het over twee iconische Nederlandse boomsoorten en eigenlijk zelfs een volledig bostype. Maar als de opwarming zo doorzet, gaan we die kwijtraken. Dat is wel ernstig."

Heggen, houtwallen en smalle stroken leiden tot microklimaatjes

Vrijstaande bomen in het open veld vallen vaak als eerste ten prooi aan de hitte, omdat die op warme dagen staan te bakken in de zon. De eerste tekenen dat Nederland voor veel soorten te warm wordt, is dan ook hitteschade bij losstaande bomen of bijvoorbeeld oude beukenlanen, legt Van Vliet uit.

"Vanwege de grotere beschutting doen oude bossen het relatief gezien nog opvallend goed. Om die bossen zo goed mogelijk te behouden, is diversiteit daarom ook heel belangrijk." Dat betekent veel soorten loofbomen door elkaar, zodat ze met verschillende worteldiepten, bodemvorming en schaduw elkaar ook tijdens hete zomers overeind kunnen houden.

Valt er verder nog iets te doen om bomen en kruiden te behouden? Veel hangt af van de mate van opwarming, zegt Wamelink. Daarmee is het dus afhankelijk van hoe snel de wereld stopt met fossiele brandstoffen.

Maar een andere kans zit nog in het bewust bijplanten van bomen. Dan liever niet in grote bosoppervlakten, maar juist verspreid over het landschap in heggen, houtwallen en smalle stroken, adviseert Wamelink. Want hoe meer landschappelijke variatie, hoe meer microklimaatjes er ontstaan op de bodem. En daar is vooral de bosrand belangrijk: een plek waar ook struiken kunnen overleven, maar het toch vaak iets koeler is.

Red de lijsterbes: plant een (wilde) lijsterbes

En welke bomen zouden we dan moeten bijplanten? Daarover verschillen de meningen. Er zijn bosbeheerders die ervoor pleiten Zuid-Europese soorten als de steeneik en kurkeik te importeren, omdat die goed tegen hitte bestand zijn.

Plantecologen vinden zulke aanplant schadelijk voor de biodiversiteit en pleiten ervoor om juist zoveel mogelijk inheemse bomen bij te planten. Maar dan wel afkomstig uit wilde populaties, die vaak een grotere genetische variatie hebben dan aangeplante bossen.

Zo is de ene lijsterbes de andere niet en kan er in het DNA van een klein verstopt boompje een belangrijke sleutel zitten, waardoor de soort zich mogelijk toch (voor een deel) kan aanpassen aan hogere temperaturen. Om de lijsterbes te behouden, kan het dus ook zeker geen kwaad om lijsterbessen bij te planten. Het liefst in een houtwal die uit nog veel andere boomsoorten bestaat.