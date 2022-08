Met veel wilde bloemen gaat het slecht, maar dat geldt niet voor wilde peen. Die profiteert van warme, droge zomers. En dat doet ook de vlinder die graag samenleeft met deze bloem: de indrukwekkende koninginnenpage.

Vlinderliefhebbers zorgen dat ze in hun tuin de juiste planten hebben staan. Vlinders drinken nectar, dus is het belangrijk om van het voorjaar tot de herfst nectarrijke bloemen te hebben.



De vlinders zelf zijn voor hun voedsel doorgaans minder kieskeurig dan hun rupsen. Die zijn afhankelijk van specifieke planten, de zogenaamde waardplanten. Vlinders zetten daar hun eitjes op af en rupsen hebben ze nodig voor hun groei.

Wie peen zaait, kan koninginnenpages oogsten

Wil je in het voorjaar genieten van het oranjetipje? Zorg dan dat je pinksterbloemen in een vochtig stukje van je tuin hebt staan. Wil je boomblauwtjes? Plant een klimop. Hou je van citroenvlinders? Zet er sporkehout bij. Gehakkelde aurelia? Laat een hopplant klimmen over de schutting.

Zo zullen er ook mensen zijn die bewust wilde peen in hun tuin zaaien. Deze plant met witte schermbloemen is het lievelingskostje van de rups van een van de grootste vlinders die in Nederland voorkomt: de koninginnenpage.

Peen is in Nederland een algemene soort, en doet het de laatste jaren steeds beter zeggen onderzoekers van FLORON. Dat komt doordat de plant profiteert van de kale plekken die tijdens hete droge zomers ontstaan in natuurlijke graslanden. Vanwege hun diepe penwortel kunnen de planten zelf juist goed tegen droogte.

In warme zomers vliegen ze van Frankrijk naar Vlieland

Dat maakt het makkelijker voor de koninginnenpage om Nederland te koloniseren. Het is een sterke vlinder die goed kan vliegen, zegt Veling - wel 20 tot 30 kilometer op een dag. "Maar om daar voldoende energie voor te hebben, moet het wel warm genoeg zijn."



De vlinder komt van oorsprong dan ook veel voor in bijvoorbeeld Frankrijk. Met het stijgen van de temperaturen hebben ze zich geleidelijk over Nederland uitgebreid, van Zuid-Limburg twintig jaar geleden tot en met de Waddeneilanden nu.



Kijk je naar gegevens op Waarneming.nl dan lijkt het domme pech als je de vlinder nog niet hebt gezien. In bijna heel Nederland is deze zomer de koninginnenpage waargenomen.

'Dat is wel een wat vertekend beeld', zegt Kars Veling van De Vlinderstichting. "De vlinder is 7,5 centimeter groot en behoorlijk indrukwekkend. Mensen die een koninginnenpage zien zijn sneller geneigd die waarneming door te geven dan bij een heel algemene vlinder als een koolwitje. Ook als de vlinder alleen maar even snel voorbijvloog."

Op hoge plekken zoeken de vlinders een partner

Wil je je kansen vergroten om er zelf een te zien, ga dan op een hoog punt in het landschap zitten - bijvoorbeeld een dijk, een kerktoren of een heuvel in Limburg. Koninginnenpages zoeken die plekken op om een partner te vinden. Hill-topping is de Engelse term - in het vlakke Nederland is er geen vertaling voor.

De andere tip van Veling is geduld: met warmere zomers, bermen vol wilde peen en moestuinen vol dille en venkel (ook waardplanten voor koninginnenpages) zullen de aantallen waarschijnlijk toenemen.



Het succes van de koninginnenpage betekent niet dat andere Zuid-Europese vlinders Nederland zullen bereiken. Veling: "Lang niet alle vlinders zijn avontuurlijk genoeg om lange afstanden te vliegen om nieuwe leefgebieden te ontdekken. En ook de waardplanten reizen niet zomaar met ze mee. Ook veel zuidelijke vlindersoorten komen door klimaatverandering juist in de knel."

De stille dood van het veenbesblauwtje

In Nederland zijn er onder de vlinders veel verliezers: soorten voor wie het nieuwe klimaat te warm wordt. Daaronder de lievelingsvlinder van Veling: het veenbesblauwtje, dat nu alleen nog voorkomt in twee piepkleine gebiedjes in Drenthe en Groningen.



"Dat is het koudste gebied van Nederland", zegt Veling, "Het lijkt een beetje op Scandinavië. De vlinder is afhankelijk van 'levend hoogveen', dat sterk wordt aangetast door verdroging en stikstofvervuiling."

Waarom is het veenbesblauwtje zo mooi? "De kleur is prachtig", zegt hij. "Een beetje paarsblauw van boven, en een feloranje vlekje op de vleugel. Maar ik heb een persoonlijke geschiedenis met het insect: ik deed er 35 jaar geleden mijn afstudeeronderzoek naar."



Valt het veenbesblauwtje nog te redden? Somber zegt Veling: "Als we de verdroging aanpakken, kunnen we het voortbestaan misschien nog twee jaar oprekken. Als we stikstof aanpakken misschien nog eens drie jaar. Maar dan komt de klimaatverandering er nog overheen."