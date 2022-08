De waterstand in de Rijn bij Lobith kwam donderdag 1 centimeter onder het minimumniveau van 2018 uit. Dat betekent dat een officieel laagterecord is gevestigd. Maar als we kijken naar de totale hoeveelheid stromend water, is die al geruime tijd fors kleiner dan tijdens de extreme droogte van vier jaar geleden. Hoe kan het dat de afvoer en waterhoogte niet gelijk lopen? En wat betekent een afname van de stroomsnelheid?

Een meanderende rivier lijkt van boven een beetje op een slang. En die vergelijking met een levend dier kan ook wel helpen om 'het gedrag' van de Rijn beter te begrijpen.

Want een rivier stroomt niet alleen, maar kronkelt ook, verlegt langzaam bochten, heeft soms een dikkere of juist een dunnere buik en beweegt met wisselende snelheden. En dan is er nog de mens, die dit dier probeert te temmen, bijvoorbeeld met de aanleg van strekdammen.

Vanwege die continu veranderende vorm van het rivierwater zijn er twee begrippen die niet altijd gelijk opgaan: de hoogte van het water, en de waterafvoer. De hoogte (of 'waterdiepte') is belangrijk voor de scheepvaart, maar de waterafvoer zegt eigenlijk nog meer over de droogte. Dat is namelijk de totale hoeveelheid water die door de rivier stroomt. Die afvoer is al geruime tijd onder het niveau van de extreme droogte van 2018.

Rijn stroomt nu langzamer dan in 2018

De reden dat waterhoogte en afvoer niet altijd gelijk opgaan, is de veranderlijke stroomsnelheid van het water, zegt hydroloog Niko Wanders van de Universiteit Utrecht. "Soms is er wat meer opstuwing in het water. De waterstand kan dan verhoudingsgewijs iets hoger staan, terwijl er toch minder water door de rivier stroomt."

Dat kan gebeuren als er een brug wordt aangelegd. Dat water opstuwt tegen de pijlers zorgt stroomopwaarts voor iets hogere waterstanden, maar juist lagere stroomsnelheden. Het omgekeerde gebeurt als de rivier een bocht afsnijdt of als er een geul bij komt. De weerstand van het stromende water neemt dan af en de rivier gaat sneller stromen, waardoor de waterhoogte zakt.

Lage stroomsnelheid voorbode nóg lagere waterhoogte

"In de afgelopen vier jaar zijn zulke grote veranderingen van de vorm van de Rijn uitgebleven", zegt Wanders. Hij weet dan ook niet precies waardoor de afvoer dit jaar, vergeleken met 2018, al verder gedaald is dan de waterhoogte. "Maar daar zijn nog allerlei verklaringen mogelijk. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met de instelling van de sluizen in de stuw van Driel."

Die stuw ligt in de Nederrijn, ten westen van Arnhem. Als daar minder rivierwater geloosd wordt - bijvoorbeeld als maatregel tegen de droogte - leidt dat tot aan de Duitse grens tot hogere waterstanden.

"Maar de Rijn zelf heeft sowieso steeds wisselende stroomsnelheden. Als het waterpeil in Duitsland stijgt, gaat het water in Nederland sneller stromen." Omgekeerd kan een lage stroomsnelheid in Nederland ook de voorbode van een nog verdere daling van de waterhoogte zijn.

De laagste afvoer en laagste waterstand in de Rijn komen nooit perfect overeen. Dat komt door verschillen in de stroomsnelheid. De laagste afvoer en laagste waterstand in de Rijn komen nooit perfect overeen. Dat komt door verschillen in de stroomsnelheid. Foto: Bart-Jan Dekker/NU.nl

Laagste waterstanden Rijn worden steeds lager

Zo gaan de waterhoogte en waterafvoer nooit helemaal gelijk op, blijkt uit een analyse van de historische meetgegevens die Sandra Hauswirth van de Universiteit Utrecht maakte voor NU.nl. En dan blijkt nog iets anders: als je de laagste rivierhoogtes van elke zomer sinds 1901 op een rij zet, krijg je een langzaam dalende lijn.

"Dat komt doordat de Rijn zich insnijdt in z'n eigen bedding en dus steeds dieper komt te liggen", zegt Wanders. Dat is een effect van bedijking in het laagland en van de afgenomen aanvoer van klei en zand bovenstrooms.

Kunnen we in de Rijnstanden dan geen effect van klimaatverandering aflezen? Jawel, zegt Wanders. Maar die afname van afvoer en waterhoogten is vooralsnog vooral in de zomermaanden. Het jaarlijkse minimum valt meestal pas in oktober. In die maand viel vroeger sneeuw in de Alpen, maar nu vaak regen, die direct de Rijn instroomt.

Voor het minimum in oktober bestaat dus (nog) geen klimaattrend, zegt Wanders - terwijl de Rijnafvoer in de maand augustus (al) wel een afname laat zien: