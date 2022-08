Bijna de helft van alle snor- en bromfietskopers kiest al voor een elektrisch model. Het aanbod is goed, elektrisch brommen is een stuk goedkoper dan met benzine én ook nog eens uitstootvrij. Toch is het niet vanzelfsprekend dat alle snor- en bromfietsen in de komende jaren elektrisch worden.

In het Klimaatakkoord van 2019 is afgesproken dat vanaf 2025 alleen nog elektrische snorfietsen (tot 25 kilometer per uur) verkocht mogen worden. Daarnaast spraken de overheid en de branche samen het streven uit om uiterlijk in 2030 ook alle nieuwe bromfietsen (tot 45 kilometer per uur) elektrisch te maken.

Uit landelijke verkoopcijfers blijkt duidelijk dat elektrische snor- en bromfietsen steeds populairder worden. In de eerste vier maanden van dit jaar was bijna de helft van de nieuwverkopen elektrisch. Opvallend genoeg lag dat percentage hoger bij de bromfietsen dan bij de snorfietsen, terwijl het plan dus is om de langzamere scooters eerder te elektrificeren.

De klimaatimpact van snor- en bromfietsen is vrij klein. Samen zijn ze goed voor 0,1 procent van alle CO2-uitstoot door wegverkeer, berekende TNO in 2020. Maar ze zijn een belangrijkere bron van andere schadelijke gassen en kunnen bovendien voor geluidsoverlast zorgen.

Elektrische modellen zijn juist zo stil zijn dat zelfs wordt gesproken over het toevoegen van een kunstmatig waarschuwingsgeluid. Nu is het voor fietsers en voetgangers vaak moeilijk hoorbaar dat er een elektrische scooter aankomt.

Verbod op benzinesnorfiets van de baan

Het kabinet wil dat de verkoop van elektrische snorfietsen blijft groeien, maar is er niet gerust op dat het doel uit het Klimaatakkoord wordt gehaald. Het tempo van de transitie "verloopt nog niet naar wens", staat in een rapport dat het ministerie bestelde en dat deze zomer naar de Tweede Kamer werd gestuurd.

Een verbod op de verkoop van niet-elektrische snorfietsen lijkt bovendien van de baan. "Het blijkt niet mogelijk te zijn om de nieuwverkoop en de import van de snorfiets met verbrandingsmotor in Nederland geheel te weren", zei staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) eerder dit jaar in de Kamer.

Dat heeft te maken met EU-regels, zegt een woordvoerder van het ministerie. "Lidstaten mogen niet zomaar besluiten om de verkoop te verbieden, omdat dat in strijd is met de interne markt."

Hetzelfde geldt voor bromfietsen. Het kabinet hoopt dat EU-lidstaten willen afspreken om die per 2030 te verbieden. Onlangs werd ook al een akkoord bereikt om auto's met verbrandingsmotoren vanaf 2035 te verbieden.

'Aanbod is er al'

Branchevereniging BOVAG denkt dat er helemaal geen aanvullend beleid nodig is om de elektrische snor- en bromfiets de standaard te maken. "Het aanbod is er, de kwaliteit is op orde, ze zijn betaalbaar", zegt een woordvoerder. "Wat je niet per wet of regel hoeft af te dwingen, moet je ook niet doen. Het gaat nu al heel hard."

Heijnen wil de Kamer uiterlijk komend najaar laten weten wat de overheid kan doen om toch zeker te stellen dat nieuwe snorfietsen in 2025 allemaal elektrisch zijn. In het advies aan het ministerie wordt onder meer gesuggereerd dat een aanschafsubsidie kan worden ingevoerd voor elektrische modellen. Die zijn nu vaak nog een paar honderd euro duurder dan benzinemodellen. Consumenten hebben dat verschil wel vrij snel terugverdiend, omdat opladen veel goedkoper is dan tanken.

Beleid verschilt per stad

Belangrijkst is om duidelijkheid te scheppen over toekomstig snorfietsbeleid, aldus het rapport van adviesbureau Goudappel. Nu moeten snorfietsers in delen van Amsterdam en Utrecht op de rijbaan rijden, terwijl ze in de rest van het land nog op het fietspad mogen.

Ook wil Amsterdam niet-elektrische scooters vanaf 2025 helemaal verbannen binnen de ring, terwijl dat in andere steden (nog) niet aan de orde is. "Lokale initiatieven wekken vooral verwarring en zijn slecht voor de verkoop", aldus het advies aan het ministerie, dat "centrale regie" zou moeten nemen.

Verkopers van snor- en bromfietsen kunnen ook een steentje bijdragen. Zij hebben directe invloed op de aanschafkeuzes van consumenten, maar denken nu nog "overwegend negatief" over de overstap naar elektrisch, aldus het rapport. Ze hebben onder meer zorgen over de actieradius, die kleiner is dan bij brandstofmodellen. "Om de transitie te versnellen is het belangrijk dat de elektrische snorfiets ook onder dealers een positiever imago krijgt."