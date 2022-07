In de serie Koplopers bezoekt NU.nl deze zomer duurzame projecten die ons een blik laten werpen in de toekomst van energie, warmte en (land)bouw. Deze week: klimaatvriendelijk bouwen door huizen te isoleren met rietsigaar.

Wie 's zomers weleens in een beek of meer heeft gezwommen, kent ongetwijfeld de lisdodde, beter bekend als rietsigaar. En wie een stengel heeft opengebroken, heeft misschien gezien dat er overal kleine luchtzakjes in zitten.

Juist door die structuur is de lisdodde volgens het Friese bouwbedrijf Dijkstra Draisma heel geschikt als isolatiemateriaal. De firma wil voor het eind van het jaar de eerste woning bouwen die met gemalen lisdodde in de spouwmuur wordt geïsoleerd.

Op enkele kilometers afstand van het hoofdkantoor in Dokkum laat Coen Verboom zien waar zijn bedrijf het gewas verbouwt. Het is duidelijk nog even wennen om naast bouwer ineens ook boer te zijn: ganzen hebben eerder dit jaar een derde van de oogst opgepeuzeld. "Anders had het er nog mooier bij gelegen", zegt de duurzaamheidsexpert.

Toch is hij optimistisch over de mogelijkheid om grootschalig lisdodde te telen, zodat de tienduizenden huizen die jaarlijks gebouwd worden zo veel mogelijk kunnen worden voorzien van groen isolatiemateriaal. De eerste hectares zijn inmiddels geoogst. "Als wij het al kunnen, kan een echte boer het zeker."

Droge veengrond stoot veel broeikasgas uit

Experts zien het gebruik van biologische grondstoffen als een belangrijke manier om de bouw te vergroenen. Nu worden voor de isolatie van huizen vaak steenwol en glaswol gebruikt. Dat zijn geen duurzame materialen en er is veel (fossiele) energie nodig om ze te produceren.

Maar het gebruik van lisdodde kent meer voordelen dan alleen het vervangen van 'ouderwetse' materialen. De plant groeit goed op natte veengronden. Dat is belangrijk, want Nederland heeft juist een groot probleem met drooggelegde veenbodems. Die zorgen voor veel CO2-uitstoot en bodemdaling.

In Nederland vindt veel veeteelt plaats in veengebieden die worden drooggepompt. Die bodems stoten per hectare jaarlijks tonnen aan broeikasgassen uit. Al het veen in Nederland zorgt samen voor evenveel uitstoot als een kolencentrale. Als die veengrond weer onder water komt te staan, kan dat veel uitstoot besparen.

Het telen van lisdodde voor gebruik als isolatiemateriaal kan per hectare meer dan 16 ton CO2-uitstoot per jaar schelen, berekenden wetenschappers in een vorig jaar gepubliceerd onderzoek. "Die klimaatwinst zit met name in het niet meer droogleggen van het veengebied", zegt duurzaamheidsadviseur Marle de Jong, hoofdauteur van het onderzoek.

De lisdodde legt bovendien zelf CO2 vast, dat uiteindelijk in de muren van een huis wordt opgeslagen. Dijkstra Draisma denkt dat het gewas na gebruik als isolatiemateriaal nog bruikbaar is als meststof. "Je kan het gewoon over het land verspreiden", zegt directeur Biense Dijkstra. "Er zitten geen chemische middelen in."

Getest in klimaatkamer

De lisdodde-isolatie is het afgelopen jaar uitgebreid getest. In een klimaatkamer, waar de temperaturen tot -10 graden Celsius kunnen zakken, werd de isolatiewaarde van de lisdodde op de proef gesteld.

Die bleek goed, al is wel een relatief dikke spouwmuur nodig om een huis voldoende te isoleren. Met een ruimte van 10 centimeter, zoals in veel oudere huizen aanwezig is, isoleert het materiaal onvoldoende. Lisdodde zal dus vooral in de nieuwbouw van pas komen.

Verboom denkt daarnaast dat het gewas veehouders perspectief kan bieden als ze hun bedrijf vanwege de stikstofcrisis moeten inkrimpen of ermee moeten stoppen. "Als jij een veehouder naast een Natura 2000-gebied bent en je gaat over op lisdodde, dan kun je gewoon je bedrijf handhaven."

'Je hoeft niet vroeg op om te melken'

De vraag is nog wel hoe de markt voor natuurlijk isolatiemateriaal zich zal ontwikkelen en of boeren er goed aan zullen verdienen. Wie nu CO2 opslaat in zijn gebouwen of voorkomt dat veengronden broeikasgassen uitstoten, wordt daar niet voor beloond.

Dijkstra Draisma hoopt dat dat verandert, bijvoorbeeld door CO2-uitstoot bij de productie en bouw van woningen te beprijzen. "Dan is het prijsverschil dusdanig dat biobased ook voor de klant interessant wordt om te kopen", denkt Dijkstra.

Voor het zover is, moet er bij boeren ook wel interesse zijn om lisdodde te telen in plaats van vee te houden. Hoe staat het daarmee? "Die zijn in de meeste gevallen zo ver niet", zegt Dijkstra. "Die hebben natuurlijk geïnvesteerd in een veebedrijf en gaan niet zomaar over."

"Maar de kinderen van veeboeren - ik heb er inmiddels meer dan tien gesproken - zijn wel geïnteresseerd. Hun ouders niet, maar die kinderen willen weten: hoe zit dat eigenlijk?"

"Heel flauw zeg ik dan: je hoeft bij ons 's ochtends niet vroeg op om te melken. Je moet gewoon zorgen dat het waterpeil intact blijft en dat de ganzen niet je oogst opeten. Dat leer je allemaal wel."