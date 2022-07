Niet alleen in Europa, maar ook in Azië en Noord-Amerika is het deze zomer bloedheet. Hittegolven op de drie continenten houden allemaal verband met elkaar: klimaatverandering zorgt voor hetere zomers, terwijl ook een 'kronkelige straalstroom' zorgt voor bijzonder warm weer.

Hoewel het Nederlandse hitterecord vorige week dinsdag niet sneuvelde, werden in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wel records gevestigd. In Engeland werd het voor het eerst meer dan 40 graden. Ondertussen leidden de hitte en droogte in Zuid-Europa tot grote bosbranden.

Deze week hadden ook grote delen van de Verenigde Staten te maken met maximumtemperaturen van rond de 40 graden. Van kust tot kust golden er hittewaarschuwingen voor meer dan 100 miljoen inwoners.

In Sjanghai werd twee weken geleden de absolute recordtemperatuur van 40,9 graden geëvenaard. Deze week is een groot deel van China opnieuw getroffen door een hittegolf. In de noordwestelijke provincie Xinjiang wordt zelfs gewaarschuwd voor overstromingen door sneller smeltende gletsjers.

Klimaatverandering is overal

Die hittegolven zijn duizenden kilometers van elkaar verwijderd, maar hebben toch allemaal te maken met dezelfde twee fenomenen.

De eerste is uiteraard klimaatverandering. Doordat de gemiddelde temperatuur op de hele aardbol steeds hoger wordt, stijgt de gemiddelde zomertemperatuur. Ook hittegolven worden steeds heter. "Die link is overal statistisch aangetoond", zegt klimaatonderzoeker Karin van der Wiel van het KNMI. "We kunnen heel duidelijk zeggen dat alle hittegolven tegenwoordig een imprint van klimaatverandering hebben."

Ook toenemende droogte draagt bij aan de hitte. Als de bodem zeer droog is, zoals momenteel in Zuid-Europa, wordt minder zonne-energie omgezet in verdamping van water. In plaats daarvan warmt de lucht extra op, met nog hogere temperaturen tot gevolg.

De gemiddelde zomertemperatuur in De Bilt is sinds 1900 met ruim 2 graden gestegen. De gemiddelde zomertemperatuur in De Bilt is sinds 1900 met ruim 2 graden gestegen. Foto: Bart-Jan Dekker

Records vaker 'verpletterd'

Als er een hittegolf ontstaat, is er door de klimaatverandering ook meer kans dat temperatuurrecords worden verbroken. Bovendien stijgt de kans dat records worden 'verpletterd'. Daarvan spreken meteorologen als het oude record met meer dan 1 graad wordt overschreden. In Nederland gebeurde dat nog in 2019, toen in Gilze-Rijen de nationale recordtemperatuur van 40,7 graden werd genoteerd.

Volgens berekeningen die het KNMI uitvoerde met klimaatmodellen is er nu ongeveer 2 procent kans dat het temperatuurrecord in een jaar wordt verpletterd. In het begin van de vorige eeuw was die kans meer dan twee keer zo klein. Uit de modellen blijkt dat de kans voorlopig blijft toenemen naar rond de 3 procent in 2060. Dan worden temperatuurrecords gemiddeld dus eens in de dertig jaar verpletterd.

Straalstroom gaat kronkelen

Maar de 'algemene' opwarming van de aarde is niet de enige reden dat hittegolven vaker voorkomen. Ook veranderingen in de straalstroom kunnen bijdragen aan het ontstaan van hittegolven.

De straalstroom is een luchtstroom op ongeveer 10 kilometer hoogte, die boven het noordelijk halfrond van west naar oost beweegt. De straalstroom staat soms 'strak' en blaast dan het weer van boven de Atlantische Oceaan naar Nederland.

Maar als de straalstroom zwakker is, kan hij gaan 'kronkelen'. Dan kan hij er bijvoorbeeld voor zorgen dat warme lucht uit Noord-Afrika, Spanje en Portugal naar het noorden wordt gebracht. Dat zorgde vorige week voor hitte in West-Europa. De kronkelende straalstroom zorgt ervoor dat hoge- en lagedrukgebieden lang blijven hangen, waardoor ook hete lucht vele dagen op één plek kan blijven.

De kronkelige straalstroom zorgt voor langdurige hittegolven - of voor extreem veel neerslag op één plek, zoals in bovenstaande situatie uit 2021. Toen leidde een hardnekkig lagedrukgebied juist tot overstromingen in Limburg, België en Duitsland. De kronkelige straalstroom zorgt voor langdurige hittegolven - of voor extreem veel neerslag op één plek, zoals in bovenstaande situatie uit 2021. Toen leidde een hardnekkig lagedrukgebied juist tot overstromingen in Limburg, België en Duitsland. Foto: Bart-Jan Dekker, NU.nl

Europa krijgt meer extra hittegolven

Momenteel heeft de straalstroom zeven kronkels over het noordelijk halfrond, zegt hoogleraar Klimaatextremen Dim Coumou (VU Amsterdam). Die vorm zorgt in de zomer vaak voor hitte in Europa en Noord-Amerika, en laat momenteel ook een warm gebied boven China hangen.

Hoewel de straalstroom dus op verschillende plekken invloed heeft, is het effect hier het grootst. "In Europa zien we dat de extreme temperaturen sneller toenemen", zegt Coumou.

Dat heeft ook te maken met een 'dubbele straalstroom' die in de zomer steeds vaker boven het continent hangt, schreven Coumou en collega-wetenschappers onlangs in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications. Er staat dan een relatief sterke westenwind boven het noorden van Scandinavië én boven de Middellandse Zee.

"We zien dat die dubbele straalstroom de laatste veertig jaar is toegenomen", zegt Coumou. Maar het is nog niet duidelijk of de veranderingen in de straalstroom worden veroorzaakt door klimaatverandering, of door iets anders. "Daar willen we in vervolgstudies naar kijken."