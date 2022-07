Door de oorlog in Oekraïne staat de energiemarkt op zijn kop, maar ook de groei van zonne- en windenergie maakt de prijzen minder stabiel. Grote energiebedrijven hebben zelfs meteorologen in huis om de prijsschommelingen te helpen voorspellen: "Het kan om aardig wat geld gaan."

Op zonnige zomermiddagen kan het dit jaar zomaar voorkomen dat de elektriciteitsprijzen negatief zijn: wie tijdens die uren stroom inkoopt op de groothandelsmarkt, krijgt geld toe. Er wordt dan meer stroom opgewekt door zonnepanelen dan we eigenlijk nodig hebben. Dat terwijl de prijzen op andere momenten door de sterk gestegen gasprijzen juist op recordhoogte staan.

Het laat zien hoe de opwek van duurzame energie onze stroomprijzen onvoorspelbaarder maakt. Als er 's zomers veel zon is of als het in de winter flink waait, kunnen de prijzen ineens omlaag duiken. Maar bij weinig zon en wind, wanneer onze elektriciteit dus vooral uit aardgas en kolen moet komen, schiet de prijs juist omhoog.

Daarom zijn weersverwachtingen ook van groot belang voor energiebedrijven. Op de handelsvloer in Rotterdam doen handelaren de hele dag niets anders dan elektriciteit en gas inkopen en verkopen. Achter rijen computerschermen houden zij alles in de gaten wat de prijzen kan beïnvloeden: of het nou gaat om de prijzen van fossiele brandstoffen, het verwachte verbruik of het weer.

Markt reageert op weersvoorspelling

Als energiemeteoroloog bij Eneco moet Jan Bouke Pronk voorspellen wat het weer gaat doen en wat daardoor de verwachte opbrengst van de Europese zonnepanelen en windmolens zal zijn. De handelaren gebruiken die informatie om energie scherp in te kopen.

"Als jij beter dan de rest kan voorzien dat er een grote kans op veel wind is en dat de prijs dus lager kan liggen dan de markt zelf denkt, dan kun je daarmee handelen", legt Pronk uit. "Dat is het spelletje dat je speelt."

Als de groothandelsmarkt voor elektriciteit om 8.00 uur opent, heeft Pronk al naar de nieuwste updates van de weermodellen gekeken. Als daar grote veranderingen in zitten, bijvoorbeeld een storm die een ander pad neemt dan eerder werd gedacht, laat hij dat meteen weten aan de handelaren. "Daar kan de markt heel erg op reageren."

Weersinformatie speelt niet alleen een rol bij de opbrengst van zonnepanelen en windturbines. Deze week konden de Franse kerncentrales bijvoorbeeld minder hard draaien door de warmte. Als de rivieren al te warm zijn, mag er minder opgewarmd koelwater worden geloosd. De centrales kunnen dan niet op vol vermogen draaien.

Dat heeft ook over de grenzen een effect, want West-Europese landen wisselen veel stroom met elkaar uit. Zo is ook in de Nederlandse prijzen terug te zien of in Duitsland vooral windturbines of kolencentrales draaien.

Miljoenen vliegen over handelsvloer

Van de juiste weersvoorspelling kan behoorlijk wat afhangen. In Rotterdam kopen de handelaren energie in voor de miljoenen klanten van Eneco, dus vliegen er dagelijks enorme bedragen over de handelsvloer. "Het kan om aardig veel geld gaan, ja", zegt Pronk koeltjes.

Druk voelt hij daardoor niet: "Het gaat erom dat ik het vaker goed dan fout heb. En je moet goed over je onzekerheid communiceren. Je moet niet gaan roepen dat er over twee weken sowieso een dikke storm aan komt, dat is niet handig."

"Als een deal slecht uitpakt, is niemand daar blij mee", zegt Pronk. Soms levert dat wat "emotionele feedback" van een handelaar op. "Daar moet je mee kunnen omgaan. Maar over het algemeen wordt er hartstikke netjes gecommuniceerd."

Dat zijn voorspellingen financiële gevolgen kunnen hebben, is volgens Pronk juist leuk. "Ik ben blij dat ik niet alleen maar met meteorologie bezig ben, maar ook diep verweven zit in het hele energiecomplex. Dat is veel leuker dan alleen maar kijken wat het weer morgen doet."

De vraag naar energiemeteorologen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Aangezien de opwek van zonne- en windenergie steeds verder toeneemt, komt daar nog lang geen einde aan. Pronk: "De dominantie van het weer in de markt zal zeker niet kleiner worden."