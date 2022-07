De effecten van klimaatverandering zijn al goed te merken in de Nederlandse zomers. Zo komen hittegolven vaker voor en vallen er ook vaker extreme hoeveelheden regen. Deze zes grafieken laten zien hoe onze zomers zijn veranderd.

We beginnen met de temperatuur. Sinds het pre-industriële tijdperk is de aarde al zo'n 1,2 graden opgewarmd. Maar dat is een gemiddelde over de hele aardbol en het hele jaar. Per plek en seizoen zijn er grote verschillen.

Zo is de gemiddelde maximumtemperatuur in de Nederlandse zomers al meer dan 2 graden gestegen. Was het op een gemiddelde zomermiddag aan het begin van de twintigste eeuw nog zo'n 20 graden, nu is dat al ruim 22 graden.

Ook warmere nachten

Als we ook de nachtelijke temperatuur meerekenen, is de stijging zelfs nog sterker. De gemiddelde temperatuur over de hele zomerdag (van juni tot en met augustus) is in ruim een eeuw gestegen van 15,4 tot bijna 18 graden.

Heetste dagen worden steeds heter

Dat is het temperatuurgemiddelde over de hele zomer. Maar klimaatverandering maakt vooral ook de warmte-extremen nog extremer. Dat is goed te zien als we kijken naar de temperatuur op de warmste dag van het jaar.

In de twintigste eeuw kwam het nog regelmatig voor dat het kwik het hele jaar lang nooit boven de 30 graden uitkwam. Maar inmiddels is het gemiddeld 33 graden op de warmste dag van het jaar. Het is sinds 1993 niet voorgekomen dat het in De Bilt het hele jaar kouder dan 30 graden bleef.

Europese zomers worden snel warmer

Voor elke graad die de hele aarde opwarmt, wordt de warmste dag in Nederland maar liefst 3,3 graden warmer, berekende het KNMI onlangs. In Nederland is de warmste zomerdag nu 4 graden warmer dan een eeuw geleden.

Dat effect is in Europa veel sterker dan in andere werelddelen, zoals te zien is op onderstaande kaart.

Zomers zijn níét droger

Je zou misschien denken dat onze zomers ook droger worden, maar dat effect zien we in Nederland juist vooral in het voorjaar. De totale hoeveelheid neerslag die in de zomer valt, is in de afgelopen eeuw vrij stabiel gebleven.

Meer zware regen in zomer

Wat wel is veranderd, is hoe die regen uit de lucht valt. Dat gebeurt vaker met grote hoeveelheden tegelijk. We krijgen namelijk langduriger te maken met dezelfde weertypen, waardoor zowel de warmte van hogedrukgebieden als de regen uit lagedrukgebieden langer boven Nederland blijft hangen.

Het aantal zomerdagen waarop minstens 10 millimeter regen valt, is flink gestegen. Het aantal zomerdagen met extreme regenval van minstens 20 millimeter is zelfs op weg naar een verdubbeling ten opzichte van 1900.

Overstromingen en hitte

Wat voor gevolgen dat kan hebben, hebben we vorig jaar gezien in Limburg, België en Duitsland. Daar viel in twee dagen zo veel regen, dat er meer dan tweehonderd doden vielen bij overstromingen. De economische schade kwam uit op tientallen miljarden euro's.

Zo veel regen is - net als de temperaturen van richting de 40 graden op dinsdag - nog steeds een uitzondering. Maar hoe warmer de aardbol wordt, hoe vaker deze extremen zullen voorkomen.