De slaaptreinen van Nederland naar andere delen van Europa zitten deze zomer bomvol. Vanwege het klimaat of de chaos op Schiphol kiezen meer mensen voor de internationale trein. Maar het netwerk van slaaptreinen kan de komende jaren moeilijk groeien door een enorm tekort aan materieel.

Na decennialange groei van de luchtvaart leek er geen toekomst meer te zijn voor de slaaptrein. Waarom een lange treinrit maken als je voor een paar tientjes naar de zon kon vliegen? Nadat Deutsche Bahn in 2016 stopte met zijn laatste nachttreinen reed er vijf jaar lang geen enkele slaapwagon meer door Nederland. Door de hele EU verdween deze eeuw twee derde van alle nachttreinen.

Maar het aantal internationale treinpassagiers groeit weer flink, omdat meer mensen klimaatvriendelijk op reis willen. Wie niet de hele dag in een trein wil doorbrengen, kan 's avonds in de nachttrein stappen en duizend kilometer verderop wakker worden.

Dit jaar zorgt de chaos op Europese vliegvelden voor extra drukte in de internationale treinen, waaronder de Nightjet-slaaptreinen die sinds 2021 weer vanuit Amsterdam naar bestemmingen als Wenen en Zürich rijden. Ze zijn deze zomer regelmatig volgeboekt.

Maar omdat de nachttrein decennialang het ondergeschoven kindje van de spoorbedrijven was, is er nu ineens een flink tekort aan rijtuigen. De meeste slaapwagons die nu in gebruik zijn, zijn al tientallen jaren oud. Voor het eerst in vele jaren nemen de Oostenrijkse spoorwegen volgend jaar nieuwe slaaprijtuigen in gebruik, maar dat zal het Europese tekort aan materieel niet oplossen.

Liever wat meer privacy

Voor GreenCityTrip, dat sinds vorig jaar slaaptreinen naar verschillende Europese steden aanbiedt, was het flink zoeken naar een trein die nog geschikt is voor de moderne reiziger. "We hebben veel bekeken wat bijvoorbeeld ergens in Polen op een rangeerterrein staat, maar daar word je niet blij van", zegt medeoprichter Hessel Winkelman. Uiteindelijk wist het bedrijf rijtuigen te huren in Duitsland. Die zijn nog altijd behoorlijk op leeftijd.

"Het is natuurlijk van de zotte dat wij als nieuwkomer op de markt een concept moeten lanceren met treinmaterieel dat al tientallen jaren oud is", zegt Winkelman.

De treinstellen die GreenCityTrip nu gebruikt, zijn zo ingedeeld dat er vaak vier of zes passagiers in een kleine coupé slapen. Tegenwoordig is er juist meer vraag naar privécoupés voor twee personen. "Mensen zijn in de afgelopen tientallen jaren toch wat individualistischer geworden, ze hechten meer waarde aan hun privacy", aldus Winkelman.

Honderden miljoenen euro's nodig

Tijd om nieuwe treinstellen te bouwen, zou je wellicht denken. Maar dat kost veel tijd en geld. Voordat ze rijden ben je zeker vijf jaar verder, en om de bestelling interessant te maken voor de fabrikant moet er honderden wagons tegelijk worden besteld, voor vele honderden miljoenen euro's.

Zo'n investering is eigenlijk alleen mogelijk voor de grootste Europese spoorbedrijven. Maar zij staan niet in de rij: giganten als Deutsche Bahn focussen vooral op nieuwe hogesnelheidstreinen die overdag rijden en tonen weinig interesse in het reanimeren van de nachttreinen.

"De grote jongens die het zouden kunnen, willen niet. En de kleintjes willen wel, maar kunnen het niet", is de samenvatting van de Britse blogger Jon Worth, die met de site Trains for Europe campagne voert voor investeringen in nachttreinen.

Is consortium de oplossing?

Daarom pleit Worth voor het oprichten van een consortium dat gezamenlijk slaaptreinen bestelt. Dat kan bestaan uit de kleinere nationale spoorwegbedrijven, maar ook uit start-ups als GreenCityTrip. "Zelfs een bedrijf als NS kan niets met 300 slaapwagons. Maar zij willen er misschien wel vijftig", zegt Worth.

Het in Utrecht gevestigde European Sleeper hoopte deze zomer zijn eerste slaaptreinen naar Praag te laten rijden, maar het lukte niet om de benodigde rijtuigen op tijd veilig te stellen. Een nieuwe startdatum is nog niet bekend, omdat de start-up nog op zoek is naar een trein.

"Dat is een vrij kwetsbaar proces", zegt medeoprichter Elmer van Buuren. Er is weinig aanbod, en veel andere kapers op de kust. "We zijn wel hoopvol dat het gaat lukken."

Uiteindelijk hoopt European Sleeper ook nieuwe treinen te kunnen aanschaffen. "Als wij willen doorgroeien, is het absoluut noodzakelijk dat we ook in nieuwe treinen investeren, of in het verbouwen van treinen die nu nog geen nachttrein zijn", aldus Van Buuren. Maar voor het kleine bedrijf is het vooralsnog onmogelijk om financiering te vinden voor zulke plannen.

Ook Brussel wil groei zien

De Europese Commissie wil het aanbod van internationale (nacht)treinen uitbreiden en stelt daar via de Europese Investeringsbank (EIB) ook leningen voor beschikbaar. Maar die zijn nog altijd buiten bereik voor European Sleeper, zegt Van Buuren.

"De EIB is op zoek naar een heel laag risicoprofiel", zegt hij. "Ze zijn op zoek naar bepaalde zekerheden en garanties." Daardoor komen volgens hem alsnog alleen de gevestigde spoorbedrijven in aanmerking.

Worth hoopt dat een internationale samenwerking de patstelling kan doorbreken. Nu worden de nachtelijke treinverbindingen naar Oostenrijk en Zwitserland weliswaar steeds beter, maar blijven andere Europese regio's achter. "De Oostenrijkers kunnen dit probleem niet voor heel Europa oplossen."