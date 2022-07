Vandaag precies een jaar geleden begon het in Limburg te regenen. Dat er een ramp gaande was, werd een dag later duidelijk. Peilbuizen in de Maas schoten naar de hoogste waarden ooit, en dat midden in de zomer. Het zette ons beeld van Nederland op z'n kop, en ook dat van klimaatverandering. Een reconstructie van de watersnood van 2021.

Het is 12 juli 2021, en achteraf dag 0 van de watersnood. Er valt geen spat regen. Maar de modellen van het KNMI hebben al een paar dagen een gek buiencomplex in de smiezen. Het instituut geeft voor de dag erop code geel uit, specifiek voor de provincie Limburg.

Ook op die 13e juli lijkt het vrij onopvallend zomerweer. Met zo'n 20 graden is het niet opmerkelijk warm, en het is in Nederland opnieuw grotendeels droog: in De Bilt valt in een etmaal tijd in totaal 0,5 millimeter regen.

Bijna 200 millimeter in Vaals, geen spatje in De Bilt

Maar in Maastricht is het die dag al een heel ander verhaal: 24,4 millimeter regen. Dan heb je te maken met flinke stortbuien. Het blijkt nog maar een voorbode, want in Limburg en in België en Duitsland houdt die regen niet op.

Ook de dag erop is daar in het midden van het land niets van te merken: 21 graden en amper 1 millimeter regen. Maar het weerstation in Maastricht noteert die 14e juli 40,5 millimeter. Die statistieken laten twee dingen zien: hoe onverwacht de regen kwam, en vooral hoe lokaal die was.

Maar wat uit de metingen van de grote KNMI-stations nog niet volledig blijkt, is hoe extreem de neerslag iets hogerop in de heuvels is.

Limburg kreeg schampschot, volle laag over de grens

Dat komt doordat er zelfs binnen Zuid-Limburg zeer grote verschillen zijn. Maastricht krijgt in drie dagen tijd bijna 70 millimeter regen te verwerken. Dat is bijna een maandgemiddelde. Maar in het oostelijk deel van het heuvelland - tussen Heerlen en Vaals - valt in slechts twee dagen tijd twee tot drie keer zo veel neerslag.

Die hoeveelheid verbleekt vervolgens weer bij die in de plaats Jalhay, 20 kilometer ten zuiden van de Nederlands-Belgische grens in de Ardennen. Daar valt in 48 uur 271,5 millimeter regen uit de lucht. En ook in het aangrenzende deel van Duitsland valt lokaal in twee dagen tijd net zo veel neerslag als gemiddeld in een volledige zomer.

Zo krijgt Limburg net niet de volle laag van de neerslag, maar heeft het wel te maken met twee belangrijke gevolgen: overstromingen van beken, en extreme afvoeren in de Maas en de Roer, door nóg extremere regenval net over de grens.

Vlak over de grens van Limburg kregen de Ardennen en de Eifel de volle laag, met 221 doden en miljarden euro's schade tot gevolg. Vlak over de grens van Limburg kregen de Ardennen en de Eifel de volle laag, met 221 doden en miljarden euro's schade tot gevolg. Foto: AFP

Meer water dan ooit in de Maas, en dat in de zomer

De waterschade als gevolg van lokaal gevallen regen lijkt erg genoeg. Zo treedt de Geul buiten de oevers. Daardoor raken 2.300 huizen beschadigd en stort er een brug in in de plaats Valkenburg. De totale schade in die plaats wordt geschat op 400 miljoen euro.

Kort daarop komt via de Maas een grote hoeveelheid water uit de Ardennen binnen, en via de rivier de Roer ook uit Duitsland. Dat water vormt geen bedreiging voor het hooggelegen heuvelland, maar wel voor grotere steden als Maastricht, Roermond en stroomafwaarts ook Venlo, waar tienduizend mensen worden geëvacueerd.

De Maas voert meer water af dan ooit eerder gemeten. Het uitzonderlijke daaraan is vooral het seizoen. Alle voorgaande records werden genoteerd in de wintermaanden, als het waterpeil in de Nederlandse rivieren doorgaans veel hoger staat dan in de zomer. Als op 15 juli uiteindelijk de absolute piek wordt bereikt, stroomt er maar liefst tachtig keer zo veel water door de Maas als in dezelfde tijd een jaar eerder.

Bij Maastricht dreigt een stuw het te begeven en bezwijkt later een kanaaldijk, maar het grootste deel van het water kan wegstromen dankzij maatregelen die na een dreigende watersnood in de jaren negentig waren genomen. De rivier kreeg meer ruimte om water op te vangen, en dat blijkt zich in juli 2021 terug te betalen.

Drievoudig verband met klimaatverandering

Al snel na de ramp wordt geopperd dat er een verband kan bestaan met klimaatverandering. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat buien bij elke graad mondiale opwarming gemiddeld 7 procent meer water vervoeren, als gevolg van toegenomen verdamping.

Daarnaast neemt de stijgendeluchtstroom in buiencomplexen toe door klimaatverandering, waardoor de totale neerslagintensiteit zelfs 14 procent stijgt per graad. In Nederland is het aantal zomerse stortbuien hierdoor in een eeuw tijd ongeveer verdubbeld.

Maar tijdens de extreme regenval van juli 2021 speelt nog een fenomeen: het kleine, krachtige lagedrukgebied dat alle neerslag meebrengt, blijft langdurig boven één plek hangen. Onderzoek naar zulk 'persistent weer' is nog in volle gang, maar klimaatmodellen verwachten dat het zich in de zomermaanden vaker in onze regio kan voordoen als de aarde verder opwarmt.

Westenwinden nemen bij ons in de zomermaanden dan af, waardoor we langer achtereen hetzelfde weertype kunnen krijgen. Denk aan langdurige droogte en hitte, of juist aanhoudende regenval.

Door afzwakking van de westelijke straalstroom kunnen hogedrukgebieden (met hitte en droogte) of lagedrukgebieden (met extra neerslag) in de zomermaanden langer boven één gebied blijven. Door afzwakking van de westelijke straalstroom kunnen hogedrukgebieden (met hitte en droogte) of lagedrukgebieden (met extra neerslag) in de zomermaanden langer boven één gebied blijven. Foto: Bart-Jan Dekker, NU.nl

Kans op extreme regenval is verachtvoudigd

Uiteindelijk wordt de klimaatlink met de watersnood van 2021 ook officieel onderzocht, door klimaatonderzoekers van onder andere het KNMI en de Duitse meteorologische dienst DWD. Zij laten klimaatmodellen de weersomstandigheden van 13 en 14 juli nabootsen en concluderen dat de kans op de extreme regenval in het grensgebied tussen België, Duitsland en Limburg tot acht keer zo groot is geworden door de mondiale opwarming.

Dat het lagedrukgebied precies daar leeg regende, en niet boven Brussel, Amsterdam of Berlijn, is grotendeels toeval. En zo werd uiteindelijk het hoogste deel van Nederland getroffen door een watersnood, met een waarschuwing voor een nog warmere toekomst.