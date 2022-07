In de rubriek Klimaatvraag beantwoorden we regelmatig vragen van lezers. Deze week: hoeveel CO2-uitstoot veroorzaken datacenters eigenlijk?

De plannen van Facebook om een gigantisch datacenter te bouwen in Zeewolde leidden onlangs tot veel commotie. De techgigant schrapte de plannen toen bleek dat er nauwelijks politieke steun was, maar ondertussen blijven we uiteraard wel internetdiensten gebruiken.

Elke keer dat je door je Instagram-tijdlijn scrolt, Netflix streamt of een foto naar vrienden whatsappt, maak je verbinding met een datacenter. Wereldwijd staan vele miljoenen servers om al onze gegevens te bewaren en met één druk op de knop over het internet rond te sturen.

Op ons reactieplatform NUjij vroegen lezers zich af: hoeveel CO2-uitstoot veroorzaakt dat eigenlijk? De hoeveelheid data die over de hele wereld wordt opgeslagen, blijft immers gestaag groeien, en dat kost energie.

Om bij het begin te beginnen: een datacenter heeft niet of nauwelijks 'directe' uitstoot. De servers en bijbehorende koeling zijn elektrisch, dus de uitstoot komt bijna alleen maar van de opwekking van die elektriciteit. Als de stroom uitvalt, willen datacenters nog wel eens terugschakelen op dieselgeneratoren, maar dat komt weinig voor.

Energieverbruik datacenters is stabiel

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) schat in dat datacenters goed zijn voor 1 procent van het wereldwijde elektriciteitsverbruik. In 2020 kwam het verbruik op 200 à 250 terawattuur, ongeveer het dubbele van het volledige Nederlandse elektriciteitsverbruik. Wetenschappers kwamen eerder in het vakblad Science tot een vergelijkbare schatting.

Nederland heeft relatief veel datacenters, omdat wij een groot internetknooppunt met goede verbindingen naar het buitenland hebben. Daarom is het elektriciteitsverbruik van datacenters hier hoger dan gemiddeld: zij gebruikten 2,8 procent van het binnenlandse totaal in 2020. Dat verdubbelde in drie jaar tijd, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Toch is wereldwijd niet zo'n groei te zien. In 2020 was er bijna zeventien keer zoveel internetverkeer als in 2010, berekende het IEA. Ook de werklast van datacenters steeg in dezelfde periode flink: er moesten bijna tien keer zoveel berekeningen worden uitgevoerd. Toch ging het energieverbruik nauwelijks omhoog.

Dat komt doordat datacenters veel energie-efficiënter zijn geworden. Daardoor kunnen ze meer gegevens opslaan, verwerken en rondsturen over het internet zonder veel meer elektriciteit te verbruiken.

De vraag is of die trend zich ook in het komende decennium kan blijven voortzetten. Overheden en bedrijven moeten flink blijven innoveren om de energievraag en uitstoot van broeikasgassen te blijven beperken, stelt het IEA.

Techbedrijven kopen veel windstroom in

Het is niet makkelijk te berekenen hoeveel CO2-uitstoot alle datacenters veroorzaken met hun elektriciteitsverbruik. Veel techbedrijven kopen groene stroom in, bijvoorbeeld van windparken, en claimen vervolgens dat hun datacenters uitstootvrij zijn. Maar als het niet waait, blijven de servers gewoon draaien op elektriciteit uit gas of kolen. Echt uitstootvrij zijn ze dus niet.

Wereldwijd wordt gemiddeld 475 gram CO2 uitgestoten per kilowattuur aan opgewekte elektriciteit. Met die waarde gerekend, zorgen datacenters wereldwijd voor 95 tot 119 megaton CO2-uitstoot per jaar. Dat is 0,3 à 0,4 procent van alle wereldwijde uitstoot.

Daarbij moet worden opgemerkt dat datacenters goede klanten zijn van duurzame energieprojecten. Microsoft koopt bijvoorbeeld bijna alle stroom uit een groot windpark in de Wieringermeer en Amazon neemt de helft van de elektriciteit uit een van de nieuwe windparken op de Noordzee af. Volgens de branche financieren datacenters op deze manier de vergroening van onze elektriciteitsproductie.

Critici vinden dat de aankoop van zulke 'groene certificaten' alleen op papier duurzaam is, vooral als bedrijven hun groene stroom inkopen op grote afstand van de plekken waar ze daadwerkelijk elektriciteit verbruiken.

Eén ding is zeker: op termijn kúnnen datacenters volledig op groene energie draaien, want onze elektriciteit wordt ieder jaar iets groener. Voor andere industrieën, die nu nog op olie, gas of kolen draaien, is klimaatneutraal worden een veel grotere uitdaging.