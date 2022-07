Grote Nederlandse bedrijven, zoals Schiphol, FrieslandCampina en Boskalis hebben weinig zicht op hun indirecte uitstoot van broeikasgassen. Mede daardoor zijn hun klimaatplannen voor 2030 niet in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Dat zegt Milieudefensie, dat de klimaatplannen van 29 bedrijven en financiële instellingen liet doorrekenen in een dinsdag verschenen rapport.

Milieudefensie vindt dat grote vervuilende bedrijven een evenredige bijdrage moeten leveren aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen als landen. Vorig jaar gaf de Haagse rechtbank de milieuorganisatie daarin gelijk, in een rechtszaak die was aangespannen tegen Shell.



Shell moet de uitstoot van broeikasgassen in de periode tot 2030 met tenminste 45 procent verlagen, zo luidde het vonnis. Dat is de uitstootverlaging die we in diezelfde periode wereldwijd moeten realiseren om de opwarming onder de 1,5 graden te houden, de hoogste ambitie van het klimaatakkoord van Parijs. Shell en veel andere (Nederlandse) bedrijven zeggen dit Parijsakkoord te steunen.

Ambitie blijft steken op een derde van Parijsdoel

Na de uitspraak van de Haagse rechter wilde Milieudefensie weten hoe het zit met andere grote Nederlandse of in Nederland gevestigde bedrijven. Daartoe gaf het opdracht aan het in Duitsland gevestigde onderzoekscentrum NewClimate Institute om de klimaatplannen van 29 bedrijven en financiële instellingen door te rekenen.

Als deze instellingen hun eigen klimaatplannen uitvoeren, zou hun uitstoot van broeikasgassen tot en met 2030 gemiddeld met 17 procent dalen.

Er zijn wel onderlinge verschillen. Onder andere baggeraar Boskalis, de Nederlandse energiebedrijven Viton en Vopak, vleesproducent Vion en kredietverzekeraar Atradius zitten in de groep die volgens het onderzoek "zeer slecht" scoren. Onder andere Schiphol, KLM en FrieslandCampina scoren "slecht".



De verhoudingsgewijs best scorende Nederlandse bedrijven - geclassificeerd als "matig" - zijn onder andere AkzoNobel, BAM, DSM en Tata Steel. Geen van de onderzochte bedrijven krijgt volgens de methode van NewClimate Institute het predicaat goed of zeer goed.

Gele kaart op weg naar mogelijke klimaatzaken

Milieudefensie wil niet gelijk naar de rechter stappen, maar heeft aangekondigd het onderzoek over een jaar te herhalen, om te kijken of de bedrijven in de tussentijd hun klimaatbeleid aanscherpen. Wel wordt een juridisch vooronderzoek gestart.



"Wij zijn er niet om rechtszaken te voeren, maar om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen", zegt Donald Pols, directeur van Milieudefensie. "Maar als het nodig is zijn we bereid en in staat nieuwe rechtszaken te starten." De organisatie zegt ook in gesprek te zijn met de onderzochte bedrijven.