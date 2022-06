De warmste zomerdag in De Bilt is nu gemiddeld al 4 graden warmer dan in 1900, zo blijkt uit nieuw onderzoek van het KNMI. De wereldgemiddelde temperatuur steeg over diezelfde periode met 1,2 graden. Het past in een wereldwijd patroon waarbij zomerhitte sterker toeneemt dan klimaatmodellen voorspelden.

Uit het KNMI-onderzoek blijkt dat de heetste zomerdag voor elke graad opwarming maar liefst 3,3 graden warmer is geworden. Wat nou als die trend doorgaat? Drie jaar geleden werd in Nederland voor het eerst een temperatuur van meer dan 40 graden gemeten. Zouden bij nog eens 3 graden mondiale opwarming in Nederland zelfs zomertemperaturen tot 50 graden mogelijk zijn?

We kunnen op basis van dit onderzoek geen uitspraken doen over de toekomst, zegt klimaatonderzoeker Sjoukje Philip van het KNMI tegen NU.nl. "Dat komt ten eerste doordat dit een analyse is van observaties uit het verleden. Die zeggen officieel alleen iets over die periode."

Hitte neemt sneller toe dan modellen verwachtten

Dat zou anders zijn als het mechanisme achter de uitvergroting van zomerhitte goed begrepen was. Maar dat is volgens Philip een onderwerp waar nog veel onderzoek naar nodig is.

Zo ging er ook vorige zomer een schok door de klimaatgemeenschap, toen in Canada een temperatuurwaarde van 50 graden gemeten werd - die door klimaatwetenschappers praktisch voor onmogelijk werd gehouden.

"Klimaatmodellen onderschatten de toename van zulke hitte-extremen nog", zegt Philip. "Dat speelt vooral op een regionale schaal. Daar kan bijvoorbeeld uitdroging van bodems tijdens een hittegolf leiden tot verdere temperatuurstijging."

Het onderzoek was het laatste werk van de invloedrijke klimaatonderzoeker Geert Jan van Oldenborgh, die afgelopen oktober overleed. Philip hielp samen met zeven andere coauteurs om de laatste ronde van wetenschappelijke commentaren te verwerken, waarna de studie in vakblad Earth's Future verscheen.

Nederland onder invloed van mediterrane hitte

NU.nl sprak Van Oldenborgh twee jaar geleden nog over de snelle toename van zomerhitte in Nederland. Hij vermoedde dat die onder andere verband houdt met de eveneens sterk uitvergrote opwarming van het Middellandse Zeegebied.

Ook wist Van Oldenborgh nog een onderzoek te publiceren naar de oorzaken van de extreme hittegolf in Canada, van juli 2021. Volgens klimaatmodellen zou die Canadese hitte zelfs in het huidige, al opgewarmde klimaat slechts eens in de duizend jaar kunnen voorkomen.

"Deze extreme temperaturen roepen serieuze vragen op of we echt begrijpen hoe de klimaatverandering hittegolven heter en dodelijker maakt", besloot Van Oldenborgh toen.

Een jaar later zijn die vragen niet beantwoord. Maar het is wel duidelijk dat de onevenredig sterke toename van zomerhitte een van de belangrijkste effecten van klimaatverandering is. Ook dit jaar kwam zulke hitte al behoorlijk dichtbij, toen op 18 juni in Midden-Frankrijk een temperatuur van 43,6 graden genoteerd werd.