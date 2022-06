Voor de coronapandemie waren cruiseschepen wereldwijd een van de snelst groeiende vormen van toerisme. Maar de 'drijvende flatgebouwen' zijn bijzonder slecht voor klimaat en milieu.

De grootste cruiseschepen kunnen bijna tienduizend passagiers en bemanningsleden vervoeren. Het formaat van de schepen is indrukwekkend, net als het vermaak aan boord. Achtbanen, skydive-simulatoren, planetaria, kartbanen: je kunt het zo gek niet bedenken of je vindt het tegenwoordig aan boord van een cruiseschip. Voor liefhebbers van groen zijn er zelfs parken met tropische planten en bomen.

Maar erg groen zijn de schepen zelf niet. Het kost ontzettend veel energie om al die mensen en al dat vermaak over de oceanen te slepen. Een passagier die twee weken op een zeecruise gaat, veroorzaakt bijna evenveel CO2-uitstoot als iemand die op en neer naar Thailand vliegt, blijkt uit cijfers van Milieu Centraal. Door zo'n vakantie voor twee personen komt er meer CO2 in de lucht dan door het gemiddelde jaarlijkse gas- en elektriciteitsverbruik van een Nederlands huishouden.

"Cruiseschepen varen op heel vervuilende stookolie", zegt Mariken Stolk van Milieu Centraal. "Daarmee dragen ze bij aan klimaatverandering, maar ook aan veel lucht- en watervervuiling. Het is misschien nog wel meer klimaatbelastend dan vliegen."

Vervuiling en stervende schildpadden

Vorig jaar publiceerden wetenschappers het meest uitgebreide overzicht tot nu toe van de effecten die cruiseschepen hebben op het milieu en de menselijke gezondheid. Daaruit kan de lezer weinig anders dan concluderen dat cruiseschepen vooral ellende opleveren.

Een bloemlezing: gedumpt afvalwater zorgt voor vervuiling en beschadigt ecosystemen. Walvissen en schildpadden sterven door botsingen met cruiseschepen. Aan de kust leiden ze tot wijdverspreide luchtvervuiling, met gevolgen voor de gezondheid en de natuur. En dan zijn er nog de infectieziektes die zich aan boord razendsnel kunnen verspreiden.

Voor al die problemen is bewijs, maar de wetenschappers waarschuwen dat we veel nog níét weten over de milieu- en gezondheidsimpact van deze schepen, omdat cruisebedrijven daar niet transparant over zijn. "Daarom vinden wij dat de cruise-industrie nauwer moet worden onderzocht en gereguleerd om de negatieve effecten op de gezondheid van zowel milieu als mensen te voorkomen of op zijn minst te verminderen", aldus de onderzoekers.

Stikstof en zwavel

Het is lastig om zulke regels op te stellen, omdat cruiseschepen zich in verschillende landen en ook in internationale wateren begeven. Maar om vervuiling aan de kust te voorkomen, wil de Europese Commissie het voor zeeschepen wel verplicht maken om walstroom te gebruiken in de haven. Nu laten zij daar nog generatoren draaien om de lichten en airconditioning aan te houden, maar vanaf 2030 moet dat uitstootvrij gebeuren.

De uitstoot van schadelijke stoffen aan de kust is een groot probleem in onder meer Zuid-Europa, waar minder strenge normen bestaan voor de brandstoffen die schepen gebruiken. Cruiseschepen in Barcelona stoten ruim vijf keer zo veel zwaveldioxide uit als alle personenauto's in de stad bij elkaar, bleek in 2019 uit onderzoek van Transport & Environment.

In Nederland is de uitstoot van die schadelijke stof, die ademhalingsproblemen en verzuring van de natuur kan veroorzaken, al flink afgenomen. In 2020 stootten zeeschepen tien keer minder zwaveldioxide uit dan tien jaar eerder, omdat er strengere regels zijn gaan gelden voor de hoeveelheid zwavel die mag zitten in brandstof voor schepen op de Noordzee.

De zeescheepvaart is nog wel een forse bron van stikstofoxiden en fijnstof, blijkt uit cijfers van het RIVM. Maar volgens een woordvoerder is niet bekend voor hoeveel van die uitstoot cruiseschepen verantwoordelijk zijn.

Hoe dan ook zijn riviercruises een stuk milieuvriendelijker. Zij kunnen de generatoren vaak nu al stopzetten aan wal. In de haven van Amsterdam moeten zij verplicht gebruikmaken van walstroom tenzij er een storing is, zegt een woordvoerder. Door het kleinere formaat stoten riviercruises per passagier ook een stuk minder CO2 uit dan zeecruiseschepen.

'Krimp nodig'

Het duurzaamste alternatief voor zeecruises is de zeilcruise. Zulke reizen worden inmiddels door verschillende bedrijven aangeboden en zorgen voor veel minder uitstoot. "Dat is natuurlijk wel logisch, want je vaart vooral op windenergie", zegt Stolk van Milieu Centraal.

De 'traditionele' cruise met achtbanen en zwembaden kan voorlopig niet worden vergroend. "Om klimaatverandering tegen te gaan is het daarom belangrijk dat er minder gebruik wordt gemaakt van cruiseschepen en het vliegtuig", zegt Stolk. "Er is vooral krimp nodig van deze manieren van vakantie vieren."