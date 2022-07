Om het gasgebruik terug te dringen wil het kabinet energie gaan besparen. In de komende dagen kan ons stroomgebruik echter juist fors toenemen, als temperaturen oplopen naar 30 graden en airco's in kantoorpanden overtoeren draaien. Die stroom komt voor een belangrijk deel uit gascentrales. Heeft het kabinet daar in de nieuwe bespaarplannen al een oplossing voor?

Ja en nee. Vanwege de afnemende gastoevoer en de torenhoge energieprijzen kondigde het kabinet maandag een nieuwe campagne voor energiebesparing aan. Als onderdeel daarvan wordt op de website van Zet ook de knop om nu ook van bedrijven gevraagd deze zomer niet te snel naar de airconditioning te grijpen. Op de website wordt voorgesteld om te kiezen voor zonneschermen of ventilatoren, die minder energie gebruiken.



Er wordt van bedrijven gevraagd om minder snel te koelen, zegt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tegen NU.nl. Een concreet advies om de airconditioning een paar graden hoger te zetten blijkt echter nog niet te bestaan, ook niet voor gebouwen van de overheid.



"We hebben een aantal trajecten naast elkaar, gericht op huishoudens en bedrijven, en ook een traject dat we als Rijksoverheid kunnen volgen", zegt de woordvoerder. "Over dat laatste is nog geen conclusie. We werken aan die aankondiging."

In april werd wel aan de thermostaat van overheidsgebouwen gedraaid. Minister Rob Jetten van Energie en Klimaat besloot toen dat de verwarming van overheidsgebouwen voortaan op 19 graden moest staan. Die thermostaat stond in overheidsgebouwen eerder standaard op 21 graden. In de wintermaanden levert die lagere stooktemperatuur dus een gasbesparing op.

19 graden-advies kan 's zomers energie verspillen

Maar dat stookseizoen stopt voor kantoorpanden meestal ook in april en gaat dan tegenwoordig naadloos over in het koelseizoen. zegt energie-expert Kees van der Leun van Common Futures. De binnentemperatuur wordt dan juist verlaagd met airconditioning, wat voor elke graad temperatuurverschil ook veel energie kost.

Nu dreigt er dus een klein misverstand, waardoor we volgens Van der Leun juist energie zouden verspillen. "Kantoorgebouwen hebben vaak nog slecht ingestelde regelsystemen, die onmiddellijk overschakelen van verwarmen naar koelen."



Zo'n systeem heeft één temperatuurinstelling, die niet alleen gekoppeld is aan de verwarming, maar ook aan de airconditioning. Als de buitentemperatuur onder die thermostaatwaarde zakt, gaat de verwarming aan. Komt de temperatuur erboven, dan start automatisch de koeling.

'Maak temperatuurverschil met buitenlucht kleiner'

In dat geval dreigen overheidsgebouwen in het zomerhalfjaar juist meer elektriciteit te gebruiken. En aangezien ruim de helft van die elektriciteit wordt opgewekt in gascentrales, zou dat ook méér gasgebruik betekenen.

Het zou zinvol zijn als de grenstemperatuur voor koelen omhoog gaat, zegt Van der Leun. Hij pleit ervoor een temperatuurbereik in te stellen dat 'neutraal' is en waarbij dus geen energie wordt gebruikt.



"Mensen kleden zich ook anders bij hitte. Als het buiten 32 graden is, is een binnentemperatuur van 23 graden eigenlijk behoorlijk fris, terwijl airco's dan wel grote hoeveelheden energie gebruiken om dat temperatuurverschil te creëren."