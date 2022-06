De wereldbevolking heeft voldoende landbouwgrond om iedereen veganistisch te laten eten, blijkt uit de berekeningen van Stacy Pyett (coördinator eiwittransitie) en Hannah van Zanten (universitair hoofddocent circulaire landbouwsystemen) van Wageningen University & Research. Maar dat betekent nog niet dat iedereen ook veganistisch moet worden.

Er valt juist veel te zeggen voor kringlooplandbouw mét dieren, zeggen zij. Daarbij eet de mens de planten die eetbaar zijn, en krijgen dieren de schillen en andere resten. Ook kunnen er nog koeien grazen op graslanden die niet bruikbaar zijn voor akkerbouw. In totaal is het landgebruik in zo'n systeem het beperktst, en gebruiken we de resten die anders verloren zouden gaan.

Wat krijgen we dan nog op ons bord?

Pyett: "Dat hangt ervan af: gaan mensen hun eiwitinname aanpassen, of gelijk houden aan vandaag? Je hebt 50 à 60 gram per dag nodig, maar volgens het RIVM eet de gemiddelde Nederlander ongeveer 80 gram eiwit per dag. Als we daarvan uitgaan in een kringloopsysteem, kan ongeveer een kwart van dieren komen. De rest komt direct uit het eten van plantaardig voedsel."

"Dan is de vraag: waar komt dat vandaan? Moet alles lokaal zijn, uit Europa komen? In dat geval zullen we vermoedelijk vooral peulvruchten eten. Erwten, bonen, dat soort zaken. Soja is nog een vraagteken. Dat is wat we nu op grote schaal inzetten als veevoer. De hoeveelheid die door mensen wordt gegeten is behoorlijk klein, maar het is wel een belangrijk ingrediënt in veel moderne vleesvervangers."

Van Zanten: "In principe is het goed om lokaal te produceren, maar sommige gewassen hebben in andere landen, met andere bodems en klimaatomstandigheden, een veel hogere opbrengst. De milieu-impact is dan uiteindelijk lager als je sommige producten importeert."

"Het is lastig om binnen Nederland al het voedsel te produceren voor een gebalanceerd dieet, dus ook uit dat oogpunt kan het beter zijn om sommige dingen te importeren en exporteren. De grote vraag is hoe je dat op een eerlijke manier doet, zodat we voldoende gezond voedsel produceren met respect voor de planeet."

Er is veel discussie over de intensieve veehouderij en de bijbehorende milieu- en stikstofproblemen. Hoe ziet Nederland eruit als we overstappen op dit soort kringlooplandbouw?

Pyett: "Nederland produceert nu niet alleen voor de Nederlanders voedsel. We zijn erop gericht om grootschalig plantaardige eiwitten te importeren en weer dierlijke eiwitten te exporteren, dus vergelijken met kringlooplandbouw is als appels met peren vergelijken."

"Ik denk wel dat we toewerken naar een systeem waarin we minder afhankelijk zijn van die import en export, en we dichter bij een situatie komen waarin we onszelf van voedsel voorzien. Wat we nog exporteren moeten dan producten zijn met een grote toegevoegde waarde, zodat je niet de economie van het hele land beschadigt."

Van Zanten: "De hoeveelheid dieren die we nu hebben kunnen we niet handhaven met ons eigen land. Als we veevoer importeren, betekent het ook dat er veel nutriënten (zoals stikstof, red.) in de mest terechtkomen, die weer leiden tot milieuproblemen. Als je het aantal dieren terugbrengt, zodat je zelf met vooral restproducten het voer kan produceren, dan vermindert automatisch ook de druk op het milieu."

Hoe kunnen we ons landbouwsysteem zo ingrijpend veranderen?

Pyett: "Elke boer is van nature een ondernemer. Dat moet ook wel om geld te verdienen met landbouw. Nederlandse boeren zijn ontzettend vooruitstrevend geweest met technologie en veranderingen die ertoe hebben geleid dat de productie per hectare veel hoger is dan in de rest van de wereld. Die ondernemende boeren zullen denk ik ook weer voor deze verandering gaan zorgen."

De beelden van protesterende boeren laten wel zien dat niet iedereen zit te wachten op die verandering. Wat zou u zeggen als u een boerendemonstratie kon toespreken?

Pyett: "Ten eerste zou ik mijn empathie uitdrukken, omdat zij het gevoel hebben dat ze moeten veranderen voordat het verdienmodel klaar is. Het is begrijpelijk dat je niet blij bent als je je best doet om rond te komen met je huidige model, en je wordt gevraagd om iets te doen wat financieel minder helder is. Dat is oké, de boeren die daar niet klaar voor zijn zouden we nog even met rust moeten laten."

"In plaats daarvan moeten we de boeren omarmen die wél willen ondernemen. Er is bijvoorbeeld een 'Green Deal' voor vlinderbloemigen (zoals erwten en bonen, red.), waarin boeren en landbouworganisaties samenwerken die aan deze verandering willen werken. We moeten beginnen met de pioniers en hen de rest laten motiveren door aan te tonen dat het haalbaar is."

Wat kan de overheid voor hen doen?

Van Zanten: "De overheid moet een belangrijke rol spelen om boeren de zekerheid te geven dat zij grote, onzekere stappen kunnen nemen. En dat we ze niet in de steek zullen laten, omdat we allemaal op hen vertrouwen voor ons voedsel."

Pyett: "Er zijn wel veranderingen in het subsidielandschap die ervoor moeten zorgen dat boeren deze richting op gaan, maar het is voor hen nog moeilijk te berekenen hoe dat zal uitpakken. Als de vroege instappers het gevoel hebben dat het nog onzeker is, als zij niet succesvol zijn, dan zal de overgrote meerderheid blijven aarzelen."

"De overheid moet een zeer betrouwbare partner zijn die boeren zekerheid verschaft. Ze bevinden zich in een heel moeilijke positie, maar we moeten wél veranderen. Het is geen optie om dat niet te doen."