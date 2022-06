Schiphol is volop in het nieuws. Dan gaat het over de lange wachtrijen, waardoor veel mensen vakantievluchten missen. Maar die halfgevulde vliegtuigen zijn nog om een andere reden problematisch: ze verbruiken veel olie en veroorzaken klimaatverandering. Daar bestaat, in theorie, (deels) een oplossing voor.

Vliegen is de meest klimaatbelastende manier van reizen. Dat komt niet alleen door de hoge uitstoot per kilometer, maar ook door de al snel oplopende afstanden: als je een paar intercontinentale vluchten maakt, stoot je daarmee al gauw meer CO2 uit dan de rest van het jaar aan verwarming en elektriciteit.



Die CO2 is bij vliegen bovendien maar de helft van het verhaal. De andere helft zijn 'vliegtuigstrepen', de condenssporen die vaak in de lucht achterblijven op plekken waar straalvliegtuigen hebben gevlogen.



Die dunne wolken op grote hoogte houden relatief veel warmtestraling vast. En dat veroorzaakt meer dan een verdubbeling van het opwarmende effect, vertelt wolkenexpert Pier Siebesma van de TU Delft en het KNMI.

"Verrassend genoeg hebben de vliegtuigstrepen een minstens even sterk opwarmend effect als de CO2-uitstoot door de verbranding van de kerosine."

Minder roet betekent minder strepen

Valt daar iets op te bedenken? In theorie wel, zegt Siebesma: biokerosine. Dat is luchtvaartbrandstof die niet is gemaakt van (fossiele) aardolie, maar van plantaardig materiaal. Of synthetisch, op basis van waterstof en pure CO2.

"Vliegtuigstrepen ontstaan doordat er door verbranding waterdamp vrijkomt, maar ook doordat er door straalmotoren roetdeeltjes worden uitgestoten", zegt Siebesma. Rond die roetdeeltjes condenseert water of ijs, waardoor de strepen veel dikker worden en de bewolking ook langer blijft bestaan.

Biokerosine kan klimaatimpact ruim halveren

Maar dat is veel minder het geval bij biokerosine. Siebesma wijst naar recent onderzoek van onder andere NASA. "Dat laat zien dat er bij verbranding van biokerosine veel minder roetdeeltjes en dus minder ijsdeeltjes ontstaan dan bij fossiele kerosine."

Dat komt doordat de chemische samenstelling anders is. Fossiele kerosine bevat veel zogeheten aromaten, die onvolledig verbranden en dus roet vormen.



"Als de luchtvaart volledig zou overstappen op biokerosine, kan het opwarmende effect voor meer dan de helft afnemen, omdat niet alleen de CO2-uitstoot, maar ook de hoeveelheid vliegtuigstrepen dan zal verminderen. Dat is dus goed nieuws", zegt Siebesma.

Kerosine uit waterstof en CO2 bestaat nog niet

De mate waarin die CO2-uitstoot kan dalen, hangt overigens sterk af van het productieproces en de gebruikte grondstoffen. Als de biokerosine bijvoorbeeld geproduceerd wordt uit (voedsel)gewassen zoals mais of zonnebloem, concurreert het met de voedselproductie.



Er is dan bovendien veel extra landbouwgrond nodig, wat weer ten koste kan gaan van bossen. De CO2-winst is in zulke gevallen zeer gering.

Theoretisch is het ook mogelijk om biokerosine CO2-neutraal te produceren, bijvoorbeeld op basis van groene waterstof (geproduceerd met behulp van elektriciteit uit zon of wind) en pure CO2, zegt Siebesma. Dan wordt vaak gesproken van synthetische kerosine.

De prijs loopt dan wel snel op: het maken van biokerosine uit voedselgewassen is al ruim twee keer zo duur als kerosine uit aardolie. Synthetische kerosine wordt niet op schaal geproduceerd, en is daarom nog weer een veelvoud duurder.

Groei luchtvaart maakt klimaatwinst ongedaan

En er is een tweede addertje onder het gras: groei van de luchtvaart. Op basis van de huidige groeisnelheid verdubbelt het aantal passagiersvluchten elke twintig jaar. Zo'n verdubbeling kan de potentiële klimaatwinst van biokerosine dus alweer grotendeels ongedaan maken, terwijl het hoogst onzeker is of de luchtvaart op zo'n korte termijn volledig kan stoppen met fossiele brandstoffen.



Conclusie: voorlopig is klimaatneutraal vliegen toekomstmuziek en is de effectiefste klimaatoplossing om te proberen de groei te beteugelen. Want zeker nu we vanwege de oorlog in Oekraïne en de naderende boycot van Russische olie zoeken naar manieren om zo veel mogelijk aardolie te besparen, zijn die lange wachtrijen misschien het werkelijke probleem nog niet.