Vlinders, bijen, libellen en andere vliegende insecten - onderzoek na onderzoek laat zien dat ze razendsnel achteruit gaan. De zoektocht naar de oorzaken is nog in volle gang, waarbij de intensieve landbouw het meest wordt genoemd. Hoe zit het met klimaatverandering? Als je van vuurlibelles of koninginnepages houdt goed. Maar dat is niet het hele verhaal.

Ook insecten blijken onder invloed van klimaatverandering langzaam richting de polen te trekken. Voor Europese landen betekent dat dat sommige insecten in aantal toenemen, terwijl andere (extra) hard achteruit gaan. Dat valt te concluderen uit een nieuw Duits onderzoek, dat onlangs verscheen in vakblad Global Change Biology.



Over het geheel genomen gaat het niet goed met insecten. Dat geldt in Europa, en net zozeer in Noord-Amerika.

Mensen die zich nog vakantieritten herinneren, dertig of veertig jaar geleden, weten dat de voorruit van de auto om de paar 100 kilometer gewassen moest worden, vanwege alle insecten die onderweg waren geschept.



Tegenwoordig maken we dat bijna niet meer mee. Er is zelfs een wetenschappelijke term voor: het windshield phenomenon, of 'voorruitfenomeen'. Dat is anekdotisch bewijs, gebaseerd op de herinnering van mensen. Het is lastiger om precies te achterhalen hoe snel insecten achteruit gaan.

In 26 jaar verdween 76 procent van onze insecten

Daar kwam in 2017 verandering in. Een Nijmeegse onderzoeksgroep ontving 26 jaar aan doorlopende metingen van vliegende insecten in Noord-Duitsland. Hun conclusie: het aantal insecten is meer dan driekwart gedaald - en dat binnen beschermde natuurgebieden.



Automobilisten hoeven hun ruiten minder vaak te wassen, maar ecologen spreken van een ineenstorting aan de basis van de voedselketen: talloze andere soorten zijn weer van insecten afhankelijk. En gevreesd wordt dat de afname niet voorbij is.

Daar wordt het belangrijk om ook de oorzaken te snappen, en dat is weer een stap moeilijker. De belangrijkste zijn in Europa vermoedelijk overbemesting, verdroging en het gebruik van insecticiden (landbouwgif).

Maar hoe zit het met klimaatverandering? De Nijmeegse onderzoekers hadden daar in 2017 niet specifiek naar gekeken, maar vermoedden dat de invloed relatief klein zou zijn.

Zuid-Duitse libellen, sprinkhanen en vlinders

Een samenwerking van verschillende Duitse universiteiten heeft daar nu in meer detail naar gekeken. Ook wisten zij de hand te leggen op een grote hoeveelheid meetgegevens, die over een periode van meer dan 40 jaar zijn bijgehouden door vrijwilligers in de Zuid-Duitse deelstaat Beieren. Die noteerden steekproefsgewijs van 230 soorten vlinders, libellen en sprinkhanen de aantallen.



Daaruit blijkt dat ook in het zuiden van Duitsland de aantallen vliegende insecten gemiddeld afnemen. Maar toen de groep onder leiding van de Technische Universiteit München beter naar de data keek, zag ze dat in alle groepen er ook soorten waren die juist zijn toegenomen - die zij de 'hitteliefhebbers' noemen.

Het meest duidelijke voorbeeld is de knalrode vuurlibel. Die kwam tot de jaren negentig überhaupt niet voor in Beieren, maar is er ruim twintig jaar later wijd verspreid.

Tropische insecten getroffen door opwarming

Dat is eigenlijk ook niet heel wonderlijk. Europa is de afgelopen tientallen jaren flink warmer geworden, en deze libellesoort is heel algemeen in Afrika en het Middellandse Zeegebied. Inmiddels is Nederland de nieuwe noordgrens van het verspreidingsgebied van de vuurlibel.

Zo kunnen in koude of gematigde gebieden soorten ook toenemen door klimaatverandering, doordat warmteminners richting de polen trekken. Betekent dit ook dat klimaatverandering goed is voor insecten? Dan is het beter om te kijken naar meetgegevens uit de tropen - waar geen soorten naartoe trekken om verkoeling te zoeken.

Ook daar tonen de beschikbare meetgegevens dat insecten snel achteruitgaan - en blijkt klimaatverandering juist de belangrijkste oorzaak, samen met intensivering van de landbouw. Klimaatverandering is dus niet 'goed' voor insecten. Maar lokaal zijn er wel soorten die ervan kunnen profiteren - vooral in koude gebieden.

Er zijn overigens ook insecten die echt van kou houden - en in onze streken dus extra snel achteruit gaan door klimaatverandering. Dat geldt volgens de Duitse onderzoekers onder andere voor de groene bergsprinkhaan, de venwitsnuitlibel en Thors parelmoervlinder. Wellicht doen die soorten het in Scandinavië ondertussen beter.