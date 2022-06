Het Europees Parlement stemt woensdag over de introductie van een CO2-importheffing op producten als staal, cement en kunstmest. Dat moet voorkomen dat vervuilende producenten van buiten de Europese Unie een concurrentievoordeel krijgen. Hoe zou deze belasting werken?

De Europese industrie moet sinds vorig jaar flink betalen voor haar CO2-uitstoot. In de loop van 2021 schoot de CO2-prijs de lucht in: wie 1 ton CO2 wil uitstoten, betaalt daar nu ruim 80 euro voor.

Elektriciteitsproducenten en industriële bedrijven in de EU vallen al sinds 2005 onder het zogeheten emissiehandelssysteem (ETS), dat hen verplicht te betalen voor hun uitstoot. Maar lange tijd was de CO2-prijs erg laag, mede omdat bedrijven veel gratis CO2-rechten kregen.

Het aantal gratis rechten loopt nu terug, en de stijgende CO2-prijs is een teken dat het ETS zijn werk begint te doen: hoe hoger de prijs die bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot, hoe meer ze worden aangemoedigd om die terug te dringen.

Staal en cement nu nog uitgezonderd

Maar Europese producenten van staal, aluminium, cement en kunstmest krijgen al hun CO2-rechten nu nog gratis. Brussel vreest namelijk dat de productie daarvan naar het buitenland zou 'vluchten' als voor hen een (hoge) CO2-prijs zou gelden. Buiten de EU hoeven bedrijven niet te betalen voor hun uitstoot, waardoor niet-Europese producenten een concurrentievoordeel zouden hebben. Dit wordt 'koolstoflekkage' genoemd.

Om dat te voorkomen, presenteerde de Europese Commissie vorig jaar het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), als onderdeel van het grote pakket klimaatmaatregelen van Eurocommissaris Frans Timmermans.

Onder het CBAM moet bij de import van goederen als staal en cement een heffing worden betaald die gelijk is aan de CO2-prijs die binnen Europa geldt. Daarmee verdwijnt het (potentiële) concurrentievoordeel over de Europese grenzen en wordt het mogelijk om de gratis CO2-rechten af te bouwen in de sectoren waar nu nog koolstoflekkage dreigt. Zonder die gratis rechten moet het ook voor deze sectoren aantrekkelijker worden om te vergroenen.

Roep om wereldwijde CO2-prijs

Brussel hoopt ook dat de CO2-importheffing ertoe zal leiden dat andere landen een eigen emissiehandel of CO2-taks invoeren. De importbelasting zal niet gelden voor producten waarover in het land van oorsprong al een CO2-prijs is betaald die minstens gelijk is aan de Europese prijs.

"Het is Europa er alles aan gelegen dat er wereldwijd een vorm van CO2-beprijzing komt", zegt Rabobank-econoom Maartje Wijffelaars. "Dit is een stok achter de deur om handelspartners daartoe te bewegen."

Dat werpt nu al zijn vruchten af, zei Mohammed Chahim, de PvdA-Europarlementariër die hoofdverantwoordelijk is voor het CBAM-dossier, afgelopen week tijdens een persbijeenkomst. In de Verenigde Staten werd de grensbelasting vorig jaar nog gezien als "een aanval op de Amerikaanse handel", maar nu klinken daar volgens Chahim steeds positievere geluiden over de heffing. "Zij zien ook in dat dit een gelijk speelveld kan creëren voor hun eigen producenten, ten opzichte van andere wereldregio's."

Stemming kan nog spannend worden

Woensdag stemt het Europees Parlement over de CO2-grensbelasting en een bijbehorende herziening van het ETS. Nog niet alles is in kannen en kruiken: tijdens de onderhandelingen over het pakket werd geen compromis bereikt over de invoeringsdatum van het CBAM en het tempo waarmee gratis CO2-rechten worden afgebouwd.

De milieucommissie van het Europarlement wil de CO2-importbelasting al in 2026 invoeren en in 2030 van alle gratis CO2-rechten af zijn. De christendemocraten zien de koolstoftaks nog als "experiment" en pleiten daarom voor een langzamere invoering, zei de Duitse Europarlementariër Peter Liese vorige week. Volgens hem kleven er voor de industrie grote risico's aan een overhaaste invoering. "We willen Europa niet decarboniseren door te de-industrialiseren."

Volgens econoom Wijffelaars is het belangrijk dat de invoering van het CBAM en de afbouw van gratis rechten goed op elkaar aansluiten. "Als je hier de gratis rechten afbouwt en je hebt geen CBAM, dan verplaatst de productie zich, of ga je meer importeren uit gebieden waar de uitstoot veel hoger ligt. Als je die gratis rechten afbouwt en daar niet het CBAM tegenoverstelt, geeft dat op economisch gebied én op klimaatgebied een negatief resultaat."

Na de stemming in het Europarlement moet er nog een akkoord worden bereikt met de Europese Commissie en de lidstaten. Als het CBAM inderdaad wordt opgetuigd, begint dat met een jarenlange periode waarin alleen informatie wordt verzameld. Dan zal Europa blijven aandringen op internationale CO2-beprijzing en samenwerking op klimaatgebied, denkt Wijffelaars. "Ze zullen dit blijven inzetten om andere landen te laten meebewegen."