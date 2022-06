Elke week beantwoordt NU.nl een klimaatvraag van een lezer. Deze week: Hoe kunnen we ons land zo inrichten dat we minder last hebben van droogte?

De afgelopen jaren leek het bijna elke lente en zomer weer raak te zijn: er valt onvoldoende regen en delen van het land krijgen te maken met droogte. Klimaatverandering maakt met name onze zomers droger, waardoor landbouw en natuur soms lange periodes met weinig of geen regenval moeten overbruggen.

Verschillende lezers vroegen daarom op ons reactieplatform NUjij hoe we ons land zo kunnen inrichten dat we beter kunnen omgaan met het veranderende klimaat.

Een van de waterschappen die elk voorjaar al snel last hebben van de droogte, is De Dommel. De sloten en beken van de hoge zandgronden in Noord-Brabant zijn volledig afhankelijk van regen; er kan geen water worden aangevoerd uit rivieren of bijvoorbeeld het IJsselmeer, zoals in andere delen van het land wel gebeurt.

Van oudsher is het watersysteem ingericht op het zo snel mogelijk afvoeren van regenwater. "Huppakee, in de sloot, weg ermee richting de Maas", schetst droogtecoördinator Lonneke Schilte van het waterschap. "Inmiddels weten we dat het precies omgekeerd moet: water zo lang mogelijk in de sloten en beken houden in plaats van afvoeren."

Waterpeil zo hoog mogelijk

Volgens Schilte is het vooral belangrijk dat het grondwater zo veel mogelijk wordt aangevuld en dat er zo min mogelijk verdwijnt. Daarom wordt het waterpeil ook het hele jaar zo hoog mogelijk gehouden. "Dat is echt een ander uitgangspunt dan in het verleden", zegt zij.

Op veel plekken in Nederland gaat het waterpeil aan het begin van het voorjaar juist kunstmatig omlaag, bijvoorbeeld omdat boeren met zware machines het land op moeten en willen zaaien: dat gaat niet goed op drassige grond.

Maar door het waterpeil ook in het voorjaar hoog te houden, kan een droogte in de zomer beter worden opgevangen. "Want of er genoeg regen gaat vallen, daar hebben we geen invloed op", aldus Schilte. Voor boeren betekent het wel een verandering. "Zij moeten hun bedrijfsvoering er toch een beetje op aanpassen. We spreken bijvoorbeeld af dat ze bellen zodra hun werk gedaan is en de stuw weer omhoog kan."

Rechte beken weer laten slingeren

De regen die wél valt, moet langer in het gebied blijven, in de bodem zakken en zo doordringen tot het grondwater. Waterschap De Dommel doet dat bijvoorbeeld door rechte beken weer te laten slingeren.

"Vaak wordt een beek dan wat ondieper en wat smaller gemaakt", aldus Schilte. Dat betekent wel dat de beek bij hevige regen buiten haar oevers kan treden. Eromheen moet daar dus ruimte voor zijn. "Dat hoeft niet allemaal natuur te zijn, het kan ook landbouw zijn. Maar dan wel een vorm die kan hebben dat de beek af en toe overstroomt."

Er zijn nog veel meer manieren om droogte beter op te vangen. Bijvoorbeeld het verbeteren van de bodemkwaliteit, waardoor deze meer water kan absorberen. Of het aanleggen van stuwen en dammen in sloten, zodat water minder snel wegstroomt. Ondertussen moet er juist minder grondwater worden onttrokken, bijvoorbeeld voor de beregening van gewassen of om drinkwater te winnen. Daarom is ook waterbesparing belangrijk.

Minder intensieve landbouw

Ook een minder intensieve landbouw is een belangrijk onderdeel van de oplossing voor het droogteprobleem, zegt hydroloog Wiebe Borren van Natuurmonumenten. "Er zijn veel boeren die dat best wel willen. Ze hebben zelf ook steeds meer last van de droogte." Maar voor de overgang naar zo'n duurzamere vorm van landbouw is wel tijd en passend beleid nodig, zegt Borren.

Ondertussen zouden we volgens hem moeten werken aan de zones tussen de natuur en de landbouw in. "Dat zijn de cruciale plekken waar nu veel water wordt afgevoerd en je het liever zou willen vasthouden." Als dat lukt, blijft de regen die in de zomer nog valt beschikbaar voor de omgeving.

Natuurmonumenten zit bij een coalitie die werkt aan het aanleggen van 'klimaatbuffers' door heel Nederland. Die kunnen als spons fungeren en water vasthouden. Om droogte tegen te gaan, maar soms ook om wateroverlast in steden en dorpen te voorkomen als er ineens veel regen valt.

Ook de regenton helpt

Steden en dorpen met veel asfalt, beton en tegels zorgen ervoor dat water niet goed de bodem in kan trekken. Mensen kunnen daarom zelf ook een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van het droogteprobleem, zegt Schilte. "Minder kraanwater gebruiken is het simpelst. En kies in je tuin voor weinig bestrating en meer groen. Zorg ervoor dat regen het hele jaar de bodem in kan zakken."

Het gebruik van een regenton kan ervoor zorgen dat je minder leidingwater nodig hebt, en dat er minder regen in het riool verdwijnt. Verschillende gemeenten bieden zelfs een subsidie aan voor de aanschaf.

Schilte: "Dat zijn allemaal kleine stapjes waarvan je kunt zeggen: dat schiet niet op. Maar als iedereen het doet, maken heel veel kleine stapjes toch één grote stap."