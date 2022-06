Vorige week stopte de levering van Russisch aardgas naar Nederland. En dus moet een nieuwe puzzel worden gelegd om aan voldoende energie te komen. Naast de groei van duurzame energie zijn er drie maatregelen die het gat kunnen dichten: energiebesparing, extra steenkool én tijdelijk meer gas winnen in Nederland. Hoe kan die puzzel uitpakken voor onze klimaatdoelen?

Over energiebesparing kunnen we kort zijn: dat leidt altijd tot een daling van de uitstoot van broeikasgassen - hoe meer we besparen, hoe sneller de uitstoot daalt.



Kolencentrales zijn sinds dit jaar begrensd op 35 procent van hun capaciteit. Deze centrales tijdelijk toestaan om op groter vermogen te draaien verhoogt juist de CO2-uitstoot - maar misschien minder dan je zou denken.

De reden daarvoor is dat als we meer steenkool gebruiken we juist minder gas verstoken in gascentrales. En gas is ook een bron van CO2. Als ook de uitstoot van de gaswinning nog wordt meegewogen, blijft de netto uitstootverhoging van extra kolenstook waarschijnlijk onder de 2 miljoen ton CO2.



De CO2-daling door ambitieuze energiebesparing is al snel groter. Als bijvoorbeeld de bestaande bespaarplicht van bedrijven wordt nageleefd, daalt de jaarlijkse uitstoot al met 4 miljoen ton. Die twee maatregelen kunnen dus naast elkaar worden genomen, zonder dat de uitstoot stijgt.

Hoe vullen we de gasopslagen?

Zelfs als we ons gasgebruik sterk terugdringen door te besparen en meer steenkool te verstoken zijn we niet uit de problemen, zeggen energie-experts.

Zij wijzen erop dat de drie ondergrondse gasopslagen van Nederland 'gevaarlijk leeg' zijn - en dat in een tijd met een gespannen gasmarkt en torenhoge prijzen. Uiterlijk vóór het begin van het nieuwe stookseizoen moeten die voorraden daarom zijn bijgevuld. Dus hebben we ook éxtra gas nodig.

Hoe zit het daar met de klimaatimpact? De belangrijkste vergelijking is tussen gas dat dichter bij huis wordt gewonnen, bijvoorbeeld in Nederland en Noorwegen - en Russisch gas.

Russische gasindustrie lekt veel broeikasgassen

Met dat Russische gas is iets opmerkelijks aan de hand, bleek twee jaar terug. Rond de boorgebieden en de pijpleidingen naar Europa zat plotseling 40 procent meer methaan in de lucht, zo toonden satellietwaarnemingen. Methaan is een krachtig broeikasgas.

Analisten vermoeden dat de oorzaak gebrekkig onderhoud is van Russische boorinstallaties en pijpleidingen. Daardoor komen steeds vaker grote lekkages voor. Die gemeten methaantoename vond plaats terwijl de export van Russisch gas juist afnam door de coronacrisis.

Methaanlekkages zijn een structureel probleem van de wereldwijde gasindustrie, ook in Nederland. En het is moeilijk om aan betrouwbare cijfers te komen, omdat bedrijven en landen er belang bij hebben deze schadepost voor het klimaat zoveel mogelijk onder het tapijt te vegen.

De geschatte methaanlekkages van de Russische gasindustrie liggen tussen de 5 en 7 procent. Dat is 8 keer zo hoog als de gemiddelde methaanlekkages van aardgas in de EU.

Dat betekent ook dat Russisch gas gemiddeld veel slechter is voor het klimaat dan West-Europees aardgas. Vanaf circa 5 procent methaanlekkage kan aardgas zelfs belastender voor het klimaat zijn dan steenkool.

Vloeibaar schaliegas is vervuilende vervanging

Daarmee is het verhaal nog niet af. Het bijvullen van de Nederlandse gasopslagen kan ook met lng - vloeibaar aardgas dat met schepen wordt aangevoerd, bijvoorbeeld uit Qatar en de VS.



Vanwege de oorlog in Oekraïne is de wereldwijde vraag naar lng torenhoog, en dat geldt dus ook voor de prijs. Maar lng heeft nog een nadeel: het kost veel energie om het gas onder grote druk vloeibaar te maken en daarmee klaar voor transport.



Dat energiegebruik betekent dat lng doorgaans slechter is voor het klimaat dan 'gewoon aardgas' dat via pijpleidingen wordt getransporteerd. En als het lng uit de VS komt, is het bovendien eerst (als schaliegas) uit zeer hard gesteente gewonnen. Dat gebeurt met een vervuilende boormethode, fracking, waar ook veel energie voor nodig is.

lng uit schaliegas is voor het klimaat daarom mogelijk nog vervuilender dan het lekkagegevoelige Russische gas. Het schoonste gas is uiteindelijk gas dat we niet gebruiken. Besparen dus - liefst zo veel mogelijk.