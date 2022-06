Op zonnige dagen met veel wind produceert Nederland sinds kort meer stroom dan het gebruikt. Voor mensen met zonnepanelen is dat een ideaal moment om een wasje te draaien. Maar duurzame investeerders zijn er niet blij mee: zij moeten dan namelijk betalen om stroom te leveren.

Vorig jaar werd in Nederland ongeveer een derde van de elektriciteit uit duurzame bronnen opgewekt, en dat aandeel neemt elk jaar verder toe. Dat is goed nieuws: het verlaagt de uitstoot van broeikasgassen en verkleint onze afhankelijkheid van onder andere aardgas.

Maar de snelle groei levert ook nieuwe problemen op. Zo moeten netbeheerders het elektriciteitsnet verzwaren om pieken in het stroomaanbod op te vangen. En duurzame producenten dreigen tijdens dat soort stroompieken inkomsten mis te lopen.

Die pieken komen voor op dagen met veel zon en wind. Dit jaar produceerde Nederland zelfs voor het eerst een paar keer (korte tijd) meer stroom dan het gebruikt. De stroomprijs is dan negatief.

Dat betekent dat producenten per kilowattuur moeten betalen voor stroom die ze toevoegen aan het net. En dus worden zonneweides en windparken tijdelijk uitgezet, schreef de Volkskrant maandag.

Investeren in zon en wind blijft aantrekkelijk

Hoe groot is dit probleem eigenlijk? En zit dit ook verdere investeringen in duurzame energie in de weg? Energie-expert Thijs ten Brinck denkt dat dat zal meevallen. "Schommelende prijzen maken investeren in groene stroom minder aantrekkelijk, maar zitten de komst van nieuwe wind- en zonneparken niet direct in de weg."

Dat komt doordat de stroomprijzen het grootste deel van de tijd juist hoog zijn en er dus ook met duurzame energie (gemiddeld) goed geld te verdienen is. "Zolang er genoeg uren met redelijke productie bij aantrekkelijke prijzen tegenover staan, verdienen de investeringen zich terug."

"Maar in de toekomst zullen windparken wellicht het meeste geld opleveren als het stevig maar niet keihard waait, en zonneparken als de hemel licht bewolkt is, in plaats van strak blauw."

'Zonnige dag is goed moment om was te draaien'

Schommelingen in het aanbod zouden geen probleem zijn als de stroomvraag zou meebewegen. Er gaan daarom stemmen op om het nachtelijke daltarief af te schaffen, omdat het tegenwoordig vaak beter is om juist (extra) stroom te gebruiken als de zon wél schijnt. Het zou nog effectiever zijn als consumenten ook een flexibele stroomprijs zouden betalen, die meebeweegt met het aanbod.

Dat helpt vooral eventuele overbelasting van lokale netwerken te voorkomen, zegt Ten Brinck. "Thuis een wasje draaien, stofzuigen of een brood bakken als de zon goed schijnt is een goed idee."

"Het gaat dan niet om gigantisch verbruik, dus op de elektriciteitsprijs zal het weinig invloed hebben, maar het kan wel net voorkomen dat de zonnepanelen in de wijk op zonnige dagen uitschakelen."

Batterijen en warmte opladen tijdens stroompieken

Voor een groter effect kijkt Ten Brinck naar manieren om stroomgebruik direct te koppelen aan het aanbod. "Voor consumenten moet je dan denken aan elektrische auto's die automatisch opladen als de elektriciteit groen en goedkoop is, of elektrische boilers die op een zonnige middag alvast warm water produceren voor de douche de volgende ochtend."

Ook in de industrie is dat volgens Ten Brinck mogelijk. "Ook daar kan warmte elektrisch worden opgewekt, en vaak op flexibele momenten. Het schoonste en goedkoopste is het om dan vooral stroom te gebruiken als het aanbod hoog is."

"Een gedroomde oplossing is het produceren van waterstof tijdens pieken in het aanbod van zonnestroom. Maar daarvoor moeten de investeringskosten voor electrolysers nog wel flink dalen. Die zijn nu nog dermate hoog dat je de installaties niet terugverdient met af en toe een zonnige week met enkele uren gratis stroom."

Grootschalige stroomopslag is eindoplossing

Zolang we blijven investeren in duurzame technologie, worden ook de oplossingen financieel steeds aantrekkelijker. Zo lossen de kinderziekten van de energietransitie zichzelf grotendeels op, denkt Ten Brinck.

"Uiteindelijk zullen we altijd wel dagen houden met heel goedkope elektriciteit. Als dat er enkele per jaar zijn, dan is dat voor niemand echt een probleem. En worden het er meer, dan is dat een prikkel om te investeren in extra flexibel gebruik of in energieopslag, en lost het probleem zich zo op."