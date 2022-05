Woensdag begint in Nederland officieel de meteorologische zomer. Die maakt een koele start en er trekken zelfs wat buien over. Maar een paar centimeter diep in de bodem sluimert de droogte. Als de temperatuur in juni omhoogschiet, kan die snel de kop opsteken.

Zover is het nu niet. Toen in mei alarmbellen gingen rinkelen over een uitzonderlijke lentedroogte, sloeg tamelijk onverwacht het weer om en trokken buien over het land. Voor boeren en de natuur kwam dat vocht als geroepen, en zijn de acuutste problemen weggespoeld.



Maar zoals vaker met buien waren er flinke verschillen. Zo viel in Friesland, Drenthe en Utrecht twee tot drie keer zo veel regen als in Zeeland, Limburg en de Achterhoek - terwijl dat de gebieden zijn waar de droogteproblemen het grootst zijn.

Nog steeds zichtbaar: 1 millimeter regen in maart

Die problemen dateren nog uit maart, toen in het zuiden van het land gemiddeld welgeteld 1 millimeter regen viel. Gevolg is dat in gebieden met een zandige bodem het grondwater extra diep is weggezakt. En dat is voorlopig niet aangevuld, zegt hydroloog Niko Wanders van de Universiteit Utrecht tegen NU.nl.

"Op dit moment lijkt alles redelijk stabiel. Er is water bijgevallen en vroeg in het 'droogteseizoen' zijn er ook nog voorraden, zodat boeren op de meeste plekken ook nog mogen sproeien."

Maar juist in die voorraden zit volgens Wanders het sluimerende probleem. "Het grondwater blijft behoorlijk laag. Dat is ook niet zomaar opgelost met die buien. Daarvoor hebben we langere tijd neerslag nodig. En dan het liefst regen met een niet te hoge intensiteit, zodat het goed de bodem in kan trekken."

Grondwater zegt soms meer dan neerslagtekort

Dat de droogte niet voorbij is, blijkt onder andere uit het actuele neerslagtekort sinds 1 april, dat wordt bijgehouden door het KNMI. Voorlopig blijven we op basis van die opgetelde neerslag en verdamping nog rond de 5 procent droogste jaren hangen. Maar wel met een redelijk grote onzekerheid in de verwachting, voegt Wanders toe.

Toch zegt dat neerslagtekort niet alles. Als er net een bui is overgetrokken, is de bovenlaag vochtig. Dat kan bijvoorbeeld voor kiemplanten belangrijk zijn.



Daaronder kan de bodem verder uitgedroogd zijn en daarover vertellen grondwaterstanden vaak weer meer dan het neerslagtekort. Uit actuele metingen blijken die grondwaterstanden vooral in het zuiden van het land nog veel te laag. Enkele meetstations in Zeeuws-Vlaanderen, rond Eindhoven en in De Peel, zitten nog in de buurt van droogterecords (voor de tijd van het jaar).

Zulke bodemdroogte hangt niet alleen af van hoeveel regen er valt, maar ook van hoe snel het regenwater wordt afgevoerd, benadrukt Wanders - met name ook in de winter. Door verschillen in grondwaterbeheer beginnen sommige gebieden met een kleinere watervoorraad aan de lente en zomer.

Door lage rivierstanden nog veel droogte in het vat

Een groot deel van Nederland krijgt ook nog water van over de grens, met name via de Rijn. Wanders maakte zich daar eerder zorgen over, omdat er in de lente ook in Duitsland en Zwitserland erg weinig regen was gevallen, waardoor er aanzienlijk minder rivierwater Nederland binnenstroomde.

"Maar ook die situatie heeft zich iets gestabiliseerd, omdat er nu elke dag in het achterland wel ergens wat regen valt." Toch blijft ook die Rijnafvoer bij het invallen van de zomer behoorlijk laag: we zitten net boven de droogste 10 procent, aldus Wanders.

Het kan kortom twee kanten op: als er in juni flink wat regen valt, zal de bovenlaag van de bodem vochtig blijven en de droogtezorgen voorlopig steeds verder wegzakken. Maar als juni heet wordt, is dat bovenlaagje snel verdampt en kunnen er door het lage grondwater en de lage rivierstanden opnieuw snel problemen ontstaan, met schade voor de landbouw en de natuur.