Vanaf 2026 wordt het verplicht om een hybride warmtepomp te installeren bij vervanging van de cv-ketel, kondigde het kabinet deze week aan. Maar zijn alle huizen wel geschikt voor zo'n warmtepomp?

De hybride warmtepomp is een apparaat dat wordt gekoppeld aan een gasketel. Deze verwarmt water elektrisch en kan er in de meeste gevallen voor zorgen dat je huis zonder gasverbruik warm blijft. Alleen als het flink koud wordt - meestal beneden de 4 graden Celsius - springt de gasketel bij. Ook voor de verwarming van het douchewater wordt nog gas gebruikt.

Dat is het grote verschil met de volledig elektrische warmtepomp. Die heeft geen gasketel meer als back-up en moet dus kunnen zorgen voor alle warmte in de radiatoren én in de douche.

In principe kan ieder huis met een hybride warmtepomp worden verwarmd, zegt Puk van Meegeren van Milieu Centraal. De gasketel is nog aanwezig als back-up, dus als de warmtepomp het niet meer kan bijbenen, schakel je terug op 'gewone' verwarming met gas.

"Als de isolatie heel slecht is, dan zal de gasketel vaak moeten bijspringen en dan heb je minder aan de hybride warmtepomp", zegt Van Meegeren. Met goede isolatie geldt het tegenovergestelde: dan heb je het gas minder vaak nodig en verwarm je vooral elektrisch.

Het grote voordeel van de hybride warmtepomp is dat je hem eerst kan installeren en daarna nog (verder) kan isoleren. Net als de cv-ketel gaat deze naar schatting vijftien jaar mee, tijd die je kunt gebruiken om je huis te verbeteren.

"Soms kun je het verbeteren van de isolatie combineren met verbouwingen die je toch al doet", zegt Van Meegeren. Als je bijvoorbeeld de kozijnen laat schilderen en er een steiger tegen je huis wordt gezet, kun je direct HR++-glas laten plaatsen. "Dan betaal je uiteindelijk minder dan als je dat gescheiden zou doen."

Voor een (hybride) warmtepomp heb je ruimte nodig. De pomp heeft twee delen: één kast binnen en één buiten. Met name in appartementengebouwen is daar niet altijd plek voor, zegt energieonderzoeker Casper Tigchelaar van TNO. Bijvoorbeeld omdat de cv-ketel in een kleine kast hangt, of omdat de buitenunit alleen op het balkon kan worden geplaatst. "Dat zou een reden kunnen zijn dat een woning niet geschikt is."

Ook als je in een (klein) appartement woont en weinig gas verbruikt, is de hybride warmtepomp niet altijd een logische optie. "Met een gasverbruik van 500 kuub per jaar verdien je het apparaat niet zo snel terug", zegt Tigchelaar.

Als je huis al goed is geïsoleerd, kun je de hybride warmtepomp overslaan. Bij woningen die na 2000 zijn gebouwd is de isolatie meestal voldoende om direct een elektrische warmtepomp te installeren, zegt Van Meegeren. Met een elektrische warmtepomp en een inductiekookplaat kunnen deze woningen in één keer aardgasvrij worden.

Een volledig elektrische warmtepomp is wel duurder, maar voor de aanschaf is ook een hogere subsidie beschikbaar. Bovendien zal deze over het algemeen een grotere besparing op de energierekening opleveren, omdat je helemaal geen gas meer hoeft af te nemen.

Subsidie voor warmtepompen Voor de aanschaf van een (hybride) warmtepomp is subsidie beschikbaar. Als je de warmtepomp samen met een nieuwe gasketel koopt, wordt ongeveer 30 procent van de totale aanschafprijs vergoed.

Als je tegelijk een deel van je huis isoleert, is daar via de ISDE-regeling ook een subsidie van 30 procent voor beschikbaar.

Via het Nationaal Warmtefonds zijn ook voordelige leningen beschikbaar voor verduurzaming van woningen, waaronder de aanschaf van warmtepompen en isolatie.

Er komen verschillende uitzonderingen op de verplichting om een hybride warmtepomp te nemen. Een huis moet wel "geschikt" zijn voor de techniek, schreef minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) aan de Tweede Kamer. Wat daar precies mee wordt bedoeld, moet nog worden uitgewerkt. Woningen met onvoldoende ruimte of een klein verbruik worden mogelijk dus uitgezonderd. Dat geldt ook voor huizen die "op korte termijn" op een warmtenet worden aangesloten.