Beursgenoteerde olie- en gasbedrijven stoten steeds vaker activiteiten af om zelf minder fossiele brandstoffen te produceren. Zo zorgen ze op papier voor minder CO2-uitstoot. Goed nieuws, zou je misschien denken, maar de uitstoot wordt vooral doorgeschoven naar kleinere bedrijven die (nog) minder zorgvuldig omgaan met milieu en klimaat.

Onder druk van investeerders en actiegroepen als Milieudefensie komt het klimaat steeds nadrukkelijker op de agenda van fossiele energiegiganten te staan. Beursgenoteerde bedrijven als Shell en BP hebben doelstellingen opgesteld die uiteindelijk moeten leiden tot een 'klimaatneutraal' bedrijf in 2050.

In de praktijk proberen de bedrijven hun doelen vooral te bereiken door bezittingen in de olie- en gasindustrie af te stoten, constateert het Amerikaanse Environmental Defense Fund (EDF) in een vorige week gepubliceerd rapport. Olie- en gasbronnen worden verkocht aan bedrijven die vaak niet beursgenoteerd zijn en geen klimaatdoelen hebben.

Daardoor schuiven fossiele bedrijven hun uitstoot vooral dóór, waarschuwt het EDF. Of erger nog: de uitstoot bij de productie van olie en gas gaat zelfs omhoog. Bedrijven die olievelden overnemen van beursgenoteerde giganten fakkelen bijvoorbeeld meer vrijkomend aardgas af, of zijn minder ijverig als het gaat om het afsluiten van putten die niet meer worden gebruikt. Dat kan zorgen voor toegenomen uitstoot van CO2 en van methaan, dat een nog sterker broeikaseffect veroorzaakt.

Shell was de afgelopen vijf jaar de grootste verkoper van olie- en gasbronnen, blijkt uit een analyse van vijfduizend deals in de sector door het EDF. Shell verkocht bijvoorbeeld een Nigeriaans olieveld aan een lokaal bedrijf, dat na de aankoop begon met het grootschalig affakkelen van vrijkomend aardgas. Gemiddeld werd na de verkoop meer dan 100.000 kubieke meter gas per week verbrand, terwijl dat voor de deal nog nauwelijks gebeurde.

Strengere voorwaarden bij verkoop

Het EDF vindt dat bedrijven als Shell "echt klimaatleiderschap" moeten tonen, bijvoorbeeld door bij de verkoop van olie- en gasvelden voorwaarden te stellen die ervoor zorgen dat de uitstoot niet omhooggaat.

Het rapport toont dat Shell de klimaatverandering nog altijd niet serieus neemt, zegt campagneleider Nine de Pater van Milieudefensie. "Als Shell echt zou menen dat ze zich zorgen maken over klimaatverandering, dan zouden ze ofwel inzetten op het verkopen van olievelden aan partijen die het wel serieus nemen, óf inzetten op hernieuwbare energie en die velden laten uitdoven."

Shell zegt in een reactie dat het bij de verkoop van olie- en gasvelden onderzoek doet naar "de financiële gezondheid, de staat van dienst op het gebied van veiligheid en algemene operationele bekwaamheid" van de koper. Verder is het aan toezichthouders om erop toe te zien dat zij zich houden aan de lokale uitstootnormen, aldus een woordvoerder.

Uitstoot BP neemt juist toe na verkopen

Niet alleen Shell verkoopt olie- en gasvelden om de eigen uitstoot te verlagen, ook voor BP is dit een belangrijk onderdeel van de klimaatstrategie. Maar uit onderzoek van Global Climate Insights blijkt dat de totale uitstoot van BP juist toeneemt richting 2030. Er worden namelijk meer fossiele brandstoffen ingekocht om de gedaalde eigen productie te compenseren.

Om te voldoen aan het Parijs-akkoord moet de uitstoot in het komende decennium juist met tientallen procenten omlaag, zegt Roos Wijker van de activistische aandeelhoudersgroep Follow This. Tijdens de jaarvergaderingen van olie- en gasbedrijven probeert Follow This met stemmingen strenger klimaatbeleid af te dwingen.

De actiegroep vindt dat winst uit de verkoop van olie- en gasvelden moet worden gebruikt om te investeren in duurzame energie, zegt Wijker. "En niet om meer dividend uit te keren aan de aandeelhouders."

Vooralsnog gaat het roer bij de fossiele giganten niet radicaal om. Wereldwijd zijn er 195 gigantische olie- en gasprojecten die over hun levensduur zoveel CO2 uitstoten dat ze daarmee al de 1,5 graden opwarming zouden veroorzaken, berekende The Guardian onlangs. Willen we de doelen uit het Parijs-akkoord halen, dan zal in ieder geval een deel van die fossiele brandstoffen in de grond moeten blijven zitten.