De opwarming van de aarde is in een stroomversnelling beland. Dat blijkt uit waarnemingen van Amerikaanse klimaatsatellieten, die laten zien dat de atmosfeer en oceanen momenteel een recordhoeveelheid warmte vasthouden. Dat heeft vermoedelijk meer dan één oorzaak.

Dat de aarde warmer wordt, weten we door directe metingen van de temperatuur met thermometers. Daaruit blijkt dat de gemiddelde temperatuur op aarde momenteel elke tien jaar ongeveer 0,2 graden oploopt.

Maar er zijn nog andere manieren om die opwarming te meten. Een belangrijke is met behulp van satellieten. Die kunnen meten hoeveel energie de aarde verliest naar de ruimte, en zijn daarin tegenwoordig tamelijk exact.

Satellieten zien dat aarde warmte niet kwijtraakt

Als de aarde minder energie uitstraalt dan die ontvangt door de zon, betekent dat dat de aarde netto energie vasthoudt; een teken dat de atmosfeer en oceanen warmer worden.

Dit heet de stralingsbalans, en die wordt uitgedrukt in Watt per vierkante meter aardoppervlak, gemeten aan de top van de atmosfeer. Als de waarde positief is, wordt de aarde warmer. Dat is al tientallen jaren het geval. Tussen 1960 en 2015 kreeg de aarde er per vierkante meter gemiddeld ongeveer 0,4 Watt aan energie bij, waardoor de temperatuur over diezelfde periode bijna een graad omhoog ging.



Tussen 2017 en 2022 was dat gemiddeld al 1,19 Watt per vierkante meter. En die 'stralingsonbalans' is inmiddels nog verder omhooggeschoten naar 1,64 Watt per vierkante meter gemeten over twaalf maanden tussen maart 2021 en februari 2022, waarschuwt klimaatexpert Leon Simons.



Dat suggereert dat de opwarming flink aan het versnellen is. Maar het kan ook een tijdelijke piek zijn. Dus wat is de oorzaak precies?

Boven scheepvaartroutes minder zonreflectie

Simons onderzoekt samen met de vermaarde Amerikaanse klimatoloog James Hansen één mogelijke verklaring van snellere opwarming: een zeer scherpe afname van zwaveluitstoot door de scheepvaart, door aanpassing van de brandstof sinds 2020.



Zwavelverbindingen zijn slecht voor het milieu en de gezondheid, maar hebben wel een koelende werking, doordat ze zonlicht weerkaatsen. En die netto weerkaatsing van zonlicht neemt de afgelopen jaren volgens Simons inderdaad af door een combinatie van oorzaken.



"Ik denk dat het effect van verminderde uitstoot van zwavel door de scheepvaart daarbij aanzienlijk is, omdat satellieten zien dat in gebieden waar veel schepen varen, de afname in gereflecteerd zonlicht het sterkst is."

Ook concentratie broeikasgassen versnelt (iets)

Hoe zit het dan de concentratie broeikasgassen? Die broeikasgassen houden warmte vast in de atmosfeer. Dat is uiteindelijk de reden dat de stralingsbalans van de aarde 'positief' is; broeikasgassen houden een deel van de energie van de zon gevangen binnen de atmosfeer. De uitgaande straling naar de ruimte is daardoor kleiner, en dat meten satellieten.

Maar komt die versnelling in dat stralingsverschil dan niet door een snellere toename van de concentratie broeikasgassen? Dat kan ook, maar dan zouden we dat ook moeten kunnen meten. De concentratie van CO2, het belangrijkste broeikasgas, neemt nog elk jaar toe. Daar is door de jaren heen ook een kleine versnelling in zichtbaar, maar zeker geen verdubbeling op zeer korte termijn.

De toename van de concentratie van het broeikasgas methaan, na CO2 de belangrijkste veroorzaker van de opwarming, is sinds een jaar of tien iets duidelijker aan het versnellen. Maar ook die toename is te zwak om de satellietwaarnemingen te verklaren.

Nóg een verklaring: meer opwelling uit diepzee

Dan blijft nog een belangrijke kandidaat over: de oceanen. Die onttrekken veel warmte uit de atmosfeer. Hoeveel precies, verschilt van jaar tot jaar. In jaren waarin extra veel diep, koud oceaanwater opwelt naar het oppervlak kan de atmosfeer meer warmte kwijt in het water, en straalt er dus minder energie uit naar de ruimte.

Dat is het geval tijdens de natuurlijke klimaatschommeling La Niña, als er veel warmte verdwijnt in het water van de Grote Oceaan. En dat is inderdaad wat er in 2022 gaande is.



Toch hebben we in de voorbije jaren wel vaker La Niña gehad, zonder dat dat leidde tot recordmetingen van klimaatsatellieten. Dus hoe moeten we die dan verklaren? Zoals wel vaker in het complexe klimaatsysteem: door een optelsom van al die factoren.



Er verdwijnt momenteel extra veel warmte in het oceaanwater en er wordt extra veel warmte vastgehouden door de versneld stijgende concentratie broeikasgassen.



En de door mensen veroorzaakte koeling van de aarde, door zonreflecterende zwaveldeeltjes, neemt ondertussen juist af. Als je het aan Simons vraagt, is die laatste factor de sterkste. In dat geval zullen we dat op termijn ook terugzien met gewone thermometers, als een versnelling in de mondiale opwarming.