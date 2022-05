Nederland beleeft een van de droogste lentes ooit gemeten. En dat in een jaar waarin door de oorlog in Oekraïne gevreesd wordt voor stijgende voedselprijzen. Moet Nederland zo vroeg in het seizoen al rekening houden met tegenvallende oogsten? Experts die NU.nl raadpleegde vrezen van wel.

Vorige week lag Nederland op koers voor een droogte die slechts eens in de twintig jaar zou moeten voorkomen.

De situatie is sindsdien flink aan het verslechteren. Op basis van de neerslagverwachting van het KNMI komen we in de tweede helft van mei in de buurt van de droogste lente ooit gemeten - een record dat overigens nog maar twee jaar oud is.

Nederlandse akkerbouwers komen nu al in de problemen, maar dat komt niet alleen door de droogte. Juist ook een korte periode met veel regen vroeg in het voorjaar geeft nu problemen, zegt Sander van Diepen van landbouworganisatie LTO Nederland.

De huidige droogte begon eigenlijk in maart, maar werd begin april nog onderbroken door een korte periode met juist veel regen. Daardoor is in de bovenste laag van de bodem een harde korst ontstaan. "Het zaaigoed weet tijdens de droogte niet door die korst heen te breken en kiemt nauwelijks."

Het actuele neerslagtekort komt dicht in de buurt van dat van 2020, de "droogste lente ooit gemeten". De droogste zomer was in De Bilt die van 1976. Op veel andere plekken in Nederland was de zomer van 2018 nog droger.

Sproeikosten kunnen voor akkerbouwer aardig aantikken

Op plaatsen waar nog geen sproeiverbod bestaat is beregenen nog een optie. Maar daar lopen de boeren tegen de hoge energieprijzen aan, omdat de waterpompen worden aangedreven door trekkermotoren.

"Per trekker kost dat per uur zo'n 15 liter brandstof - terwijl per hectare akkerland idealiter zo'n drie uur moet worden gesproeid. Die kosten kunnen voor een akkerbouwer dus aardig aantikken."

Verdorde bladeren en dunnere graankorrels

Uien, suikerbieten, aardappelen: de droogte levert nu al voor allerlei gewassen problemen op, zegt Van Diepen. Zo staan er minder planten per vierkante meter. En als de droogte langer aanhoudt, zullen die ook kleiner zijn dan normaal en minder vruchten voortbrengen.

"Sommige boeren denken nu zelfs aan opnieuw inzaaien", zegt droogteonderzoeker Gerard van der Linden van Wageningen University. "Maar dan dreigt het groeiseizoen korter te worden. Voor sommige aardappelrassen betekent dat minder tijd om de knollen goed te vullen, waardoor die kleiner uitvallen. Of voor granen dat de zaden niet genoeg tijd hebben om af te rijpen."

Daarbij maakt het ook nog uit of de droogte aanhoudt tot in juni. Afhankelijk van de zaaitijd kan dat bijvoorbeeld bij tarwe een belangrijke maand zijn waarin de graankorrels zich moeten vullen met zetmeel. Als het dan te droog en ook nog extra heet is, vallen de korrels veel kleiner uit.

Die combinatie van droogte en hitte is in juni een groot risico, zegt Van der Linden. "Planten hebben water nodig om via verdamping hun bladeren af te koelen. Zodra dat water op is en de verdamping stopt, beschadigen de planten door de hitte."

In Nederland geen tekorten, elders mogelijk wel

Het vervolg van de droogte zal dus ook de uiteindelijke schade bepalen. Wat kunnen dan de gevolgen zijn? In Nederland hoeven we niet te vrezen voor voedseltekorten, omdat er alsnog genoeg wordt geproduceerd. Maar een lagere opbrengst zal wel leiden tot hogere prijzen.

Het samenvallen met de oorlog in Oekraïne, een belangrijke graanexporteur, en bijvoorbeeld de extreme hitte in India is daarom extra problematisch. In een verbonden wereld kunnen hogere voedselprijzen elders op aarde, bijvoorbeeld in arme landen in Afrika, wel leiden tot voedselschaarste.



Het is dus te hopen dat de regen in Nederland snel terugkeert en ook dat andere voedselproducerende landen, bijvoorbeeld in Australië en Noord-Amerika, dit jaar wel een goede oogst hebben.