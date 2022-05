De huidige droogte is voorlopig niet voorbij. Dat kunnen we niet alleen concluderen uit de weersverwachting voor de komende twee weken, maar ook uit de waterstanden van de Rijn. Ondertussen zullen droogten vaker voorkomen en heeft Nederland nog weinig geleerd van de voorbije jaren.

De weermodellen van het KNMI kunnen tot twee weken vooruit betrouwbaar de hoofdlijnen van het weer voorspellen. En dan ziet het er tot in de tweede helft van mei niet goed uit. Er valt vrijwel geen regen en het neerslagtekort loopt op van 60 tot bijna 100 millimeter.

Maar Niko Wanders van de Universiteit Utrecht heeft nog een andere manier om vooruit te kijken naar het vervolg van de droogte. Hij kijkt als hydroloog niet naar de lucht, maar naar het water in de bodem - in dit geval ook over de grens: in Duitsland en Zwitserland, waar ons Rijnwater vandaan komt.

Ook dat ziet er niet goed uit, zegt Wanders. Het grondwater staat ook daar lager dan normaal. En dat betekent dat er de komende tijd ook via onze grootste rivier minder water naar Nederland zal komen.

Dat betekent dat we in elk geval een droge lente hebben. Dat is het broedseizoen voor vogels en het plantseizoen voor boeren, en dat kan dus grote gevolgen hebben.

Droogterisico neemt toe door klimaatverandering

Maar het betekent niet automatisch dat we ook een problematisch droge zomer krijgen. Zoals we in Nederland in de voorbije jaren gezien hebben, schommelt de zomerneerslag soms sterk heen en weer.

Zo had Nederland in 2020 de droogste start van de zomer die ooit werd gemeten, die in de weken erna werd weggespoeld door zware regenval in juni. In 2018 hadden we juist een zeer nat voorjaar, gevolgd door een van de droogste zomers ooit gemeten.

Klimaatverandering speelt daarin een rol: hoe warmer het wordt, hoe meer verdamping er is. Een periode zonder regen leidt daardoor sneller tot uitdroging van planten en bodem.

Grilligere zomers: meer stortbuien én (mogelijk) langer droog

De invloed op neerslag is complexer: op jaarbasis valt er door klimaatverandering meer regen in Nederland. In de zomermaanden wordt die regenval grilliger: ongeveer de helft van de klimaatmodellen verwacht in onze zomermaanden vaker hogedrukgebieden en langere periodes zonder regen.

Als de regen vervolgens eenmaal valt, valt er vaak meer in één keer: stortbuien nemen duidelijk toe. Het extreemste voorbeeld is juli vorig jaar: de overstromingen in Limburg en de hoogste stand in de Maas ooit gemeten, na slechts drie dagen regenval.

De verwachting voor de veranderende zomer komt dus sterk overeen met het grillige plaatje dat Nederland in de afgelopen vier jaar al heeft gezien. Soms loopt de praktijk iets op de theorie vooruit.

De oplossing voor zomerdroogte ligt in de winter

Hoe warmer het wordt, hoe sterker de verdamping en hoe grilliger de regen. De mate waarin het droogterisico voor Nederland toeneemt, hangt dus sterk af van hoeveel verder het klimaat nog opwarmt, en daarmee van de hoeveelheid broeikasgassen die de mensheid nog zal uitstoten.

Toch kan er ook lokaal veel gedaan worden aan dat droogterisico, zegt Wanders. Vooral op de hoge zandgronden, die 's zomers makkelijker uitdrogen.

Het geheim daarvoor ligt alleen niet in de zomer, maar in de winter. In Nederland valt meer dan genoeg regen - en op jaarbasis neemt dat zelfs toe.

Maar in de wintermaanden wordt vaak geprobeerd dat water zo snel mogelijk weg te krijgen via kanalen en gemalen, waardoor de grondwaterstanden in Nederland kunstmatig worden verlaagd. Vooral op de hoge zandgronden is die vorm van landschapsbeheer aan herziening toe, zeggen hydrologen als Wanders.

Droogtebuffers bestaan nog vooral in theorie

Het modewoord sinds 2018 is 'droogtebuffers' - bijvoorbeeld het herstel van ondiepe, natuurlijk kronkelende beken. Die voeren water minder snel af dan kunstmatige rechtgetrokken kanalen. Het voordeel is dat de grondwaterstanden aan het einde van de winter dan hoger zijn, zodat er voor de zomer een buffer over is.

Er bestaan wel een paar kleinschalige pilots, maar op landschapsschaal zijn we met het grondwaterbeheer nog niet veel verder dan we waren tijdens de problematische droogte van 2018, zegt Wanders. Ook dit jaar zal de oplossing dus uiteindelijk uit de hemel moeten vallen. Eind mei, of anders in juni.