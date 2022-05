Grote investeerders willen hun geld steeds vaker in bomen steken. Herbebossing en bosbouw zijn aantrekkelijk als klimaatvriendelijke beleggingen, maar de vraag is wel: waar moeten al die nieuwe bossen komen?

Toen Sander Keulen in 2018 aan de slag ging bij de Amsterdamse start-up Land Life, die zich specialiseert in de herbebossing van gedegradeerd land, was het niet altijd makkelijk om klanten te vinden. "In het eerste jaar zeiden veel bedrijven: 'Superleuk wat jullie doen, het is ook echt hard nodig, maar wij doen nog even niet mee.'"

"Dat hele sentiment is omgeslagen", ziet Keulen vier jaar later. "Er is een enorm momentum op de markt. Wij zien dat de vraag nu het aanbod overstijgt, we moeten klanten vertellen dat we ze pas kunnen inplannen voor het seizoen 2024-25."

Bedrijven als Zalando, DHL en ABN AMRO investeren via Land Life minstens één miljoen euro om nieuw bos aan te leggen op gedegradeerd land. Dat zijn plekken waar eerder bijvoorbeeld bosbranden zijn geweest, of waar intensieve landbouw of veehouderij de bodem heeft aangetast. Zij krijgen vervolgens certificaten waarmee ze (op papier) hun CO2-uitstoot kunnen compenseren. Dat kost nu rond de 25 euro per ton CO2, zegt Keulen.

De interesse in zulke projecten is dusdanig groot dat het flink zoeken is om geschikt land te vinden. "Je zou het misschien niet denken bij gedegradeerd land, maar het moet voldoen aan heel veel eisen." Zo moet het zeker zijn dat het nieuwe bos minstens veertig jaar met rust wordt gelaten. Land Life werkt daarom vooral in landen als Spanje, de Verenigde Staten en Australië, waar juridisch gegarandeerd kan worden dat grondbezitters zich aan hun contracten houden.

Pensioenfonds zoekt bos

De bossen van Land Life zijn puur gericht op natuurherstel, maar institutionele investeerders zijn ook steeds vaker op zoek naar beleggingen in bosbouw, die zorgen voor zowel CO2-opslag als houtproductie. Pensioenfondsen en verzekeraars hangen in de afgelopen jaren steeds vaker aan de telefoon om te vragen waar ze in zulke projecten kunnen beleggen, vertelt Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bossen aan Wageningen University & Research.

"Dat blijkt dan in de praktijk nog heel lastig", zegt hij. "Je kunt van Europa wel zeggen dat er veel gedegradeerde gronden zijn, of verlaten landbouwgronden in bijvoorbeeld Roemenië en Oost-Polen. Maar als een organisatie concreet tien- of twintigduizend hectare bos wil aanleggen, is dat toch nog heel lastig. Dat stuit op regelgeving en lokale overheden die moeten meewerken."

Ook in Nederland is het onzeker of het lukt om in de komende jaren 37.000 hectare nieuw bos aan te leggen, zoals is afgesproken in de landelijke Bossenstrategie. "Als je het van bovenaf bekijkt, is dat maar 1 procent van Nederland", aldus Nabuurs. "Maar lokaal is het dan toch heel lastig om die locaties te vinden."

De hoogleraar benadrukt dat bossen een goede investering zijn, door de groeiende vraag naar hout en projecten die CO2 vastleggen. Het is volgens hem daarom belangrijk om op de lange termijn beleid te voeren dat de aanplant van bomen stimuleert. "Dan komt dat bos er wel."

'Bomen houden waarde vast'

Buiten Europa is het flink zoeken naar projecten die voldoende rekening houden met het milieu én de rechten van de lokale bevolking, vertelt Floor van Oppen, fondsmanager bij de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO. De bank investeert met name in Latijns-Amerikaanse bossen. Ook in Centraal-Afrikaanse en Indonesische bossen steekt FMO soms geld, maar vaak ziet de bank daar nog te grote risico's.

FMO investeert publiek geld namens de Nederlandse en Britse overheid, maar helpt ontwikkelaars van bosprojecten ook om beleggers uit de privésector te vinden. Dat gaat de laatste tijd makkelijker. "Vijf jaar terug was FMO vrijwel alleen in de markt", zegt Gerhard Engel, die namens de bank bosprojecten evalueert. "Nu zien we niet alleen meer ontwikkelaars, maar ook meer financiers die willen aansluiten."

Voor grote fondsen zijn bossen een aantrekkelijke investering, zegt Van Oppen. "Bomen blijven altijd hun waarde vasthouden. Als de houtprijzen even tegenzitten, kun je als belegger wachten. Dan groeit het hout gewoon door en kun je profiteren als de marktprijzen weer goed zijn."

Beleggers moeten wel geduld hebben, want het kan jaren duren voordat überhaupt duidelijk is welke boomsoorten in een bepaald gebied goed aanslaan. Daarna duurt het nog vele jaren voordat er hout geoogst kan worden.

Ontbossing blijft groot probleem

Herbebossing kan een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering, maar door de wereldwijde ontbossing "voelt het nog steeds een beetje als vechten tegen de bierkaai", zegt Keulen van Land Life. Jaarlijks verdwijnt er netto bijna 5 miljoen hectare aan bossen. "Daar moeten we wat tegen doen."

Van Oppen hoopt op een beter functionerende CO2-markt. Dat kan de waarde van bestaand bos beter duidelijk maken, denkt zij. "Hoe meer waarde daaraan toegedicht wordt, hoe makkelijker het wordt om het te beschermen."