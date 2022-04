Oekraïne exporteerde in 2020 voor 4,6 miljard dollar aan tarwe, en is daarmee wereldwijd de vijfde leverancier van dit cruciale basisvoedsel. Hoe komt het eigenlijk dat Oekraïne zo belangrijk is voor de mondiale voedselvoorziening? De bodem is er perfect, zeggen landbouwdeskundigen - en het klimaat meestal goed genoeg.

Andere grote exporteurs van tarwe zijn Rusland, Canada, de VS en China. Wat hebben deze landen gemeen? Ze zijn groot, ze liggen ongeveer op dezelfde breedtegraad - en er komt een specifiek soort bodems voor: chernozems geheten.

Chernozems vormen op een ondergrond van löss. Dat is een voedselrijk en goed waterdoorlatend bodemmateriaal dat tijdens ijstijden door de wind is afgezet. In Nederland kennen we lössgrond uit delen van Limburg. Dat is het westelijkste puntje van een 'lössgordel' die zich oostwaards uitstrekt tot en met China.



Maar niet elke lössbodem is een chernozem. Sterker nog, die zijn behoorlijk zeldzaam. Ze komen voor in zuidelijke delen van Rusland, en lokaal in Canada en de VS. Maar het centrum is Oekraïne.



Chernozems worden ook wel 'zwarte aarde' genoemd. Dat komt door de grote hoeveelheid organische stof (verteerde plantenresten). Dat is een overblijfsel van de oorspronkelijke steppevegetatie - en die gaat heel diep de bodem in.

Het zijn de meest vruchtbare bodems op aarde. Ze bevatten veel verschillende mineralen, zijn niet te hard, en kunnen wat water vasthouden. "Zeventig procent van Oekraïne heeft de beste bodem die je je kunt voorstellen voor landbouwkundig gebruik", zegt Rick van den Bosch, directeur van het Wageningse bodeminsituut ISRIC, tegen NU.nl.



"De oorlog maakt maar weer eens duidelijk wat het belang is van die bodems, en waarom het zo belangrijk is ze te beschermen."

De oude steppegronden hebben ook een nadeel: er valt soms te weinig regen. Hoe verder naar het oosten, hoe groter het probleem: delen van Kazachstan en China zijn zelfs woestijn.

In het westelijker Oekraïne valt op jaarbasis doorgaans genoeg regen voor een hoge landbouwproductie. Of dat zo blijft in een warmer klimaat is onzeker. Onder andere in 2010 was het er recordheet en droog - en werd de graanexport zelfs stopgezet. Ook voor 'perfecte bodems' is droogte dus een risico.

De chernozem heeft nog een broertje: kastanozem. Ook die lössbodem bevat veel organische stof en is heel geschikt voor graanteelt. Kastanozems komen voor in de buurt van chernozembodems - bijvoorbeeld in de VS en Oekraïne, maar ook in China én het noorden van Argentinië.



Kastanozems worden in praktijk vaak gebruikt voor extensieve veeteelt (en dus niet voor graanteelt). Een voorbeeld zijn de Argentijnse pampa's, kastanozembodems die geen graan produceren, maar rundvlees - dat over de hele wereld wordt geëxporteerd.

Vanuit duurzaamheidsoogpunt is dat niet ideaal, zegt IPCC-hoofdauteur Gert-Jan Nabuurs van Wageningen Universiteit tegen NU.nl. In de strijd tegen klimaatverandering moeten we efficiënter met het beschikbare land omgaan. Onder andere om CO2 weer uit de atmosfeer te halen is er veel meer ruimte nodig voor bos. Tegelijk groeit de wereldbevolking nog steeds.

Dat betekent volgens Nabuurs dat op sommige plaatsen de landbouw juist intensiever zou moeten worden, en efficiënter:

"In grote gebieden op aarde met heel extensieve landbouw, bijvoorbeeld in delen van Argentinië, moet je naar 'duurzame intensiviering' - om elders land vrij te kunnen maken voor bos en houtbouw."



Het IPCC spreekt officieel van 'sustainable healthy diets'. Wat daar eigenlijk wordt bedoeld is meer plantaardig en minder dierlijk voedsel - de efficiëntste manier om straks 9 miljard mensen te voeden én ruimte over te houden voor de natuur.



En de meest geschikte plekken om dat plantaardige voedsel te produceren, zijn de 'zwarte gronden' - de gebieden op aarde met koolstofrijke lössbodems. Zoals de prairies van Canada en de Argentijnse pampa's. En meer nog: zoals Oekraïne. Niet voor niets een mondiale graanschuur.