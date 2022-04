Het kabinet presenteerde vorige week nieuwe regels die de CO2-uitstoot door zakelijk vervoer moeten terugdringen. Maar door vertraging en gelobby zal het nog jaren duren voordat bedrijven verplicht kunnen worden om hun uitstoot te verlagen. De meest vervuilende bedrijven blijven buiten schot, zeggen critici.

In het Klimaatakkoord werd afgesproken dat de CO2-uitstoot door zakelijke reizen voor 2030 met minstens 1 megaton omlaag moet. Dat komt neer op het schrappen of vergroenen van zo'n 7 miljard autokilometers.

Om dat te bereiken kunnen werkgevers bijvoorbeeld elektrische leaseauto's aanschaffen, het gebruik van de trein en de fiets stimuleren, of medewerkers laten thuiswerken. Als stok achter de deur werd in het Klimaatakkoord afgesproken om regels op te stellen die bedrijven met minstens honderd medewerkers dwingen om hun zakelijke vervoer te vergroenen.

Het kabinet presenteerde die regels vorige week, en ze worden pas een jaar later ingevoerd door de val van het kabinet-Rutte III. Ze zijn afgezwakt na een lobby door werkgeversorganisatie VNO-NCW, blijkt uit ambtelijke documenten die met de Tweede Kamer zijn gedeeld. Daardoor worden individuele bedrijven voorlopig niet verplicht om minder uit te stoten.

Op zijn vroegst in 2026 wordt wel zo'n uitstootnorm voor individuele bedrijven vastgesteld, maar die hoeven zich daar pas in 2030 aan te houden. In het Klimaatakkoord stond dat het streven was om al in 2022 over te gaan tot "invoering en handhaving" van zo'n norm.

De maatstaf gaat nu bovendien alleen gelden voor zakelijke reizen, bijvoorbeeld naar klanten. Woon-werkverkeer, dat naar schatting tot zes keer zo veel uitstoot leidt, blijft waarschijnlijk buiten schot.

VNO-NCW zorgde voor grote aanpassingen

Uit documenten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat werkgeversorganisatie VNO-NCW ontevreden was met eerdere versies van de uitstootregels, die het ministerie aan het begin van de coronacrisis had opgesteld. Daarin zou voor alle bedrijven in 2022 een uitstootnorm gaan gelden, die vanaf 2026 verplicht zou worden. De werkgevers zagen dat niet zitten, mede door de "langetermijnimpact van COVID-19".

Gesprekken met de werkgeverslobby leidden tot een voorstel van VNO-NCW, schreef een ambtenaar aan toenmalig staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). Dat voorstel werd integraal overgenomen in de regels die het kabinet vorige week naar de Tweede Kamer stuurde. Er wordt niet meer gekeken naar de uitstoot van individuele bedrijven, maar alleen naar de collectieve uitstoot van alle bedrijven samen.

Als die snel genoeg omlaaggaat, en er dus zicht is op het doel om de uitstoot met 1 megaton te verminderen, komt er helemaal geen norm waar individuele werkgevers zich aan moeten houden. Mocht de uitstoot niet snel genoeg omlaaggaan, dan komt de individuele verplichting er alsnog, maar vier jaar later dan eerder was gepland.

Achterblijvers hoeven uitstoot niet te verminderen

Het gebrek aan een individuele norm stimuleert "freeriders-gedrag", zegt mobiliteitsexpert Peter Soonius van Natuur & Milieu. Als genoeg bedrijven wél verduurzamen, hoeven de meest vervuilende bedrijven niets te doen om hun uitstoot te verminderen.

"Dat is een nadeel van deze constructie", erkent een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Maar het belangrijkst is dat het reductiedoel van 1 megaton wordt gehaald, zegt hij. "Als bedrijven zeggen: 'Op deze manier komt het ons beter uit om dat te halen', dan gaan we daarin mee."

Soonius hekelt de werkgeverslobby: "Een van de speerpunten van VNO-NCW is altijd een gelijk speelveld. Hier gaan ze voor het tegenovergestelde."

Een woordvoerder van de werkgeversorganisatie zegt dat het gebruik van een collectief uitstootdoel werkgevers "de flexibiliteit biedt om naar vermogen bij te dragen". Hij heeft er "alle vertrouwen" in dat het lukt om de uitstoot met 1 megaton terug te dringen.

'Gemiste kans'

Directeur Hugo Houppermans van de Coalitie Anders Reizen vindt het goed dat er regels komen voor de uitstoot van zakelijke reizen, maar had liever gezien dat er al eerder een norm voor individuele bedrijven kwam. "We hebben weinig tijd met elkaar en dit vertraagt." De organisatie van Houppermans bestaat uit tientallen werkgevers die de uitstoot door zakelijk vervoer voor 2030 willen halveren, terwijl de regels van het kabinet mikken op een reductie van rond de 25 procent.

Houppermans noemt het een "gemiste kans" dat woon-werkverkeer voorlopig wordt uitgezonderd van de regels. Hij wijst op onderzoek van CE Delft, waaruit bleek dat het met ambitieuze maatregelen mogelijk is om de CO2-uitstoot door al het zakelijke vervoer met 60 procent terug te dringen voor 2030. "De kennis is er. De vraag is: voel je als bedrijf de urgentie om er iets mee te doen?"

Soonius en Houppermans zijn blij dat werkgevers worden verplicht om de uitstoot door woon-werkverkeer en andere zakelijke reizen te registreren. Nu is nog niet goed in beeld hoeveel CO2-uitstoot zakelijk vervoer eigenlijk veroorzaakt, en over de uitstoot van individuele bedrijven is helemaal niets bekend. De verzamelde gegevens kunnen uiteindelijk worden gebruikt om te controleren of de uitstoot écht daalt.