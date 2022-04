Klimaatrisico's komen niet alleen, blijkt uit het nieuwe rapport van VN-klimaatpanel IPCC. Krachtigere stormen, hogere afvoeren in rivieren en bevolkingsgroei vormen voor laaggelegen kusten het decor - en daar komt de zeespiegelstijging nog bovenop. We kunnen ons deels aanpassen, maar dan moeten we ook de snelheid van die zeespiegelstijging zien te beteugelen, zegt een van de hoofdauteurs - anders verspillen we alsnog veel geld.

Het nieuwe, driedelige IPCC-rapport is compleet. Het middelste deel, dat eind februari verscheen, kijkt naar de gevolgen van klimaatverandering voor mensen en de natuur. Het besteedt speciale aandacht aan extra kwetsbare hotspots, zoals koraalriffen en 'bergtopecosystemen' - die bij een geringe opwarming volledig kunnen verdwijnen.

In datzelfde rijtje worden ook laaggelegen kustgebieden genoemd, waar mensen kwetsbaar zijn voor de gevolgen van zeespiegelstijging. "Steden en andere nederzettingen aan zee staan in de frontlinie van klimaatverandering en worden geconfronteerd met de hoogste klimaatrisico's", zo schrijft het IPCC.

Gevolgen klimaatverandering kunnen elkaar versterken

Die risico's zijn niet alleen een direct gevolg van de zeespiegelstijging. Het nieuwe rapport besteedt speciaal aandacht aan 'klimaatgevolgen 2.0' - een soort kettingreacties waarin gevolgen van klimaatverandering en andere duurzaamheidsproblemen op elkaar inwerken, en de totale schade verergeren.

Ook kustgebieden zijn daar een helder voorbeeld van. Binnen dertig jaar worden volgens het IPCC meer dan 1 miljard mensen in laaggelegen kustgebieden blootgesteld aan "specifieke klimaatgevaren" die bij kustgebieden horen.

Dan denken we al snel aan overstromingen door zeespiegelstijging, maar dat is slechtst één voorbeeld. Tropische kustgebieden kunnen getroffen worden door orkanen, die op een warmere planeet steeds krachtiger worden (en meer neerslag brengen).

En dichtbevolkte rivierdelta's, zoals Nederland, krijgen door klimaatverandering ook te maken met grilligere rivierafvoeren. Een zee die enkele decimeters hoger staat, kan door opstuwing ook het risico op rivieroverstromingen vergroten - en de schade van orkanen verergeren.

Mensen trekken naar kwetsbare kuststeden

Maar de belangrijkste uitvergroter van risico's is een andere duurzaamheidstrend, die losstaat van klimaatverandering: bevolkingsgroei. Wereldwijd komen er in de periode tot 2050 nog circa 2 miljard mensen bij - waarmee de totale menselijke bevolking met een kwart toeneemt.

Dat is niet de enige demografische trend. Steeds meer mensen, ook in arme landen, verlaten het platteland en trekken naar steden - die vaak aan kusten en riviermondingen liggen.

Nu woont 11 procent van de wereldbevolking in gebieden die niet meer dan 10 meter boven zeeniveau liggen - maar dat percentage loopt op. Hoe meer mensen naar kuststeden trekken, hoe meer mensen te maken kunnen krijgen met de gevolgen van de zeespiegelstijging.

Investeringen in (lage) infrastructuur zijn een risico

Dat betekent ook dat de wereld voor keuzes staat om deze ontwikkeling te stoppen, en ervoor te kiezen juist te investeren in bewoning van hoger gelegen gebieden. Gaan de huidige trends door, dan zal volgens het IPCC aan het einde van deze eeuw tussen 7.000 en 14.000 miljard dollar aan "kustinfrastructuur" worden blootgesteld aan de schade van overstromingen.

Het wereldwijde overstromingsrisico langs kusten is volgens het IPCC rond 2100 honderd tot duizend keer zo groot als nu - en dan is de zeespiegelstijging eigenlijk nog maar net begonnen: de zeespiegelstijging die we nu in gang zetten gaat sowieso nog vele eeuwen door, en kan ook na het jaar 2100 nog flink versnellen (tot 3 tot 5 meter in het jaar 2150, als de uitstoot hoog blijft).

"Aanpassen aan de zeespiegelstijging is nog steeds mogelijk, maar de tijd om dit te doen wordt steeds beperkter", zegt Marjolijn Haasnoot van onderzoeksinstituut Deltares en de Universiteit Utrecht tegen NU.nl. Haasnoot is een van de hoofdauteurs van het IPCC-hoofdstuk over steden en nederzettingen langs kwetsbare kusten.

Ze wijst erop dat aanpassingen aan de zeespiegelstijging voor planning, investeringen en uitvoering veel tijd vragen - algauw tientallen jaren. Tegen die tijd staat de zee niet alleen hoger, maar gaat de zeespiegelstijging ook sneller, waardoor er minder tijd resteert voor de volgende ronde van aanpassingen.

"Steeds meer landen en regio's bereiden zich voor op klimaatverandering, maar de uitvoering blijft achter. Om dat gat te dichten en de steeds snellere klimaatverandering bij te benen, is wereldwijd een versnelling van adaptatie nodig."

Kraan dichtdraaien maakt aanpassen mogelijk

Die aanpassingen (vakterm is 'klimaatadapatie') moeten volgens Haasnoot hand in hand gaan met beleid dat gericht is om de bron van het probleem aan te pakken, door de uitstoot terug te dringen. Zeespiegelstijging valt niet meer te stoppen, maar de snelheid hangt nog heel sterk af van toekomstige emissies.

Als de verschillende vormen van klimaatbeleid op elkaar zijn afgestemd, voorkomen we dat we vastlopen of verkeerd investeren, aldus Haasnoot. Zo is een dure stormvloedkering die berekend is op 1 meter zeespiegelstijging na verloop van tijd verspild geld, als de uitstoot niet daalt - en de zeespiegel dus meer dan 1 meter stijgt.

"De keuzes die we wereldwijd de komende tien jaar maken, bepalen de toekomst", besluit Haasnoot.