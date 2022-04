De CO2-uitstoot van de Nederlandse industrie is vorig jaar gestegen, bleek vorige week uit nieuwe cijfers. Ondanks de groei van wind- en zonnestroom stootte ook de energiesector nauwelijks minder uit dan in 2020, omdat vorig jaar de kolencentrales vaker werden ingezet. Dit waren de grootste uitstoters van het jaar.

In totaal stootte Nederland vorig jaar zo'n 168 megaton aan CO2-equivalenten uit. We spreken over CO2-equivalenten omdat er naast koolstofdioxide (CO2) ook nog andere broeikasgassen als methaan en lachgas worden meegeteld. Die zorgen net als CO2 voor opwarming van de aarde.

De tien grootste uitstoters van Nederland zorgden voor bijna een kwart van de totale uitstoot. Vorig jaar waren er 22 bedrijven die minstens 1 megaton per jaar uitstootten. Zij waren samen goed voor 35 procent van de totale uitstoot.

Tata Steel stoot meeste CO2 uit

De grootste uitstoter van Nederland is Tata Steel in IJmuiden, met bijna 6 megaton CO2. De staalfabriek stoot niet alleen veel broeikasgassen uit, maar is vaak ook in het nieuws vanwege de grote uitstoot van andere schadelijke stoffen, die in de directe omgeving voor luchtverontreiniging zorgen.

Eigenlijk ligt de CO2-uitstoot van Tata nog hoger, want twee elektriciteitscentrales van Vattenfall draaien volledig op restgassen van de staalfabriek. Zij waren samen goed voor nog eens 5,8 megaton CO2, waardoor in totaal bijna 12 megaton valt toe te rekenen aan Tata Steel. Deze totaaluitstoot van de staalgigant steeg vorig jaar met 7 procent ten opzichte van 2020.

Ook Shell staat hoog in de lijst

Op nummer twee in de lijst staat de kolencentrale van RWE in de Eemshaven. Die stootte in 2021 meer dan twee keer zo veel CO2 uit als een jaar eerder. Door de hoge aardgasprijs was het vorig jaar aantrekkelijker om elektriciteit op te wekken met kolen. De vier Nederlandse kolencentrales stootten samen 69 procent meer uit dan een jaar eerder, terwijl de uitstoot van de tien grootste aardgascentrales met 29 procent daalde.

Op plek drie staat het Chemelot-complex in Geleen. De daar verzamelde chemiebedrijven melden gezamenlijk hun uitstoot, die 4,5 megaton bedroeg. Ook de olieraffinaderij van Shell staat hoog in de lijst, boven chemiebedrijf Dow en kunstmestfabrikant Yara.

Zoals op onderstaande kaart te zien is, zijn de grote uitstoters in groepjes door het land verspreid. Onder meer in Rotterdam, IJmuiden, Eemshaven en aan de Westerschelde bevinden zich industrieterreinen waar ook elektriciteitscentrales staan.

Uitstoot moet nog scherp omlaag

Afgelopen jaar stootte de Nederlandse industrie nog ruim 53 megaton CO2 uit. Die uitstoot moet in de komende jaren rap omlaag, want in het Klimaatakkoord is afgesproken dat de sector in 2030 nog maar 35,7 megaton mag uitstoten. De klimaatambities van het nieuwe kabinet zijn nog groter, dus vermoedelijk zal ook het uitstootdoel voor de industrie nog worden aangescherpt. Het kabinet wil met de grootste uitstoters afspraken maken over individuele plannen om de uitstoot terug te dringen.

Volgens de afspraken uit het Klimaatakkoord mag de elektriciteitssector in 2030 nog 12,4 megaton uitstoten. Dat is nu nog 31,5 megaton. Om het doel te halen komen er veel meer windmolens, vooral op zee, en zonnepanelen op daken en weilanden. De Nederlandse kolencentrales moeten uiterlijk in 2030 de deuren sluiten.

In de uitstootcijfers van de Emissieautoriteit ontbreken de Nederlandse luchthavens en luchtvaartmaatschappijen, omdat de internationale luchtvaart niet binnen de nationale klimaatdoelen en -cijfers valt. De uitstoot van die sector is wel aanzienlijk: in 2019 (het laatste 'normale' jaar voor de coronacrisis) waren Nederlandse luchtvaartmaatschappijen goed voor ruim 12 megaton aan CO2-uitstoot. De uitstoot van kerosine die op Schiphol wordt getankt zorgde in 2018 voor zo'n 13 megaton aan CO2-uitstoot.