Vanwege de hoge gasprijzen en de oorlog in Oekraïne krijgt besparen van aardgas veel aandacht. Dan gaat het al gauw over de thermostaat: zuinig stoken scheelt veel gas. Met warmer weer op komst is het slim om je pijlen te gaan richten op de badkamer en keuken als plekken om extra gas te besparen.

Ongeveer een kwart van het gasverbruik van een gemiddeld huishouden gaat op aan het verwarmen van water. Maar dat is op jaarbasis. Als verwarmingen in het zomerhalfjaar uit blijven staan, wordt warm water relatief belangrijker.



Dat betekent dat de keuken en de badkamer in veel huishoudens 's zomers de belangrijkste plekken zijn om gas te besparen.

Uiteindelijk zit de meeste winst ook daar in bewustzijn - het tegengaan van onbedoelde verspilling. Onderstaande tips kunnen een handje helpen om dat concreet te maken.

Milieubewuster douchen: korter, minder of kouder

Douchen is een ontspanmoment en dus kun je er soms de tijd voor nemen. Maar weet wel dat dat veel energie kost: als je twee keer zo lang doucht, verbruik je ook twee keer zo veel gas. Milieu Centraal adviseert om niet langer dan vijf minuten te douchen.

Daarnaast maakt het natuurlijk veel verschil hoe ver je de douchekraan open draait: hoe meer warm water per seconde, hoe meer gas. Voor wie daarop wil letten, bestaan er speciale besparende douchekoppen. Zo gebruik je niet meer water dan nodig.

Nog een belangrijke manier om onder de douche gas te besparen is de temperatuurinstelling: hoe warmer, hoe meer gas je gebruikt. Sommige mensen douchen helemaal koud (en gebruiken dus geen gas), maar het scheelt ook al als je de temperatuur gewoon iets lager zet.

Beter een teiltje dan een lopende (warme) kraan

Als je de afwas in een teiltje doet, gebruik je veel minder warm water dan wanneer je eenzelfde hoeveelheid vaat onder een lopende warme kraan wast.



Een vaatwasser hoeft niet meer energie te verbruiken dan een handafwas, mits die natuurlijk pas gaat draaien als 'ie echt vol is.



Water koken? De energiezuinigste manier is met een waterkoker. Dat gaat bovendien met elektriciteit en niet direct met aardgas. Minder zuinig is water koken met een fluitketel op het vuur (nog minder zuinig met een open pan) en de minst zuinige manier is via een speciale kraan voor kokend water.

Kluswerk: kleine en grote ingrepen maken verschil

Een relatieve manier om energie te besparen is door het aanpassen van de instellingen van de boiler voor warm water. Als je de vaste temperatuur verlaagt van 80 naar 60 graden is er continu minder energie nodig om op dat niveau te blijven. Op jaarbasis verbruik je dan minder gas, zonder dat je daar veel van merkt.

Een grotere ingreep is proberen om warm water te recyclen. Nu laten we veel warm water recht het riool instromen, bijvoorbeeld vanuit de wasmachine, vaatwasser en veruit de belangrijkste: de douche. Die warmte gaat verloren - en zeker in het stookseizoen is dat zonde.

Ten aanzien van de douche is daar iets op gevonden: een 'wtw-douche' (wtw staat voor warmteterugwinning). Daarmee recycle je niet het douchewater, maar wel de warmte ervan: water dat via de afvoer wegstroomt, komt in een leidingennet waarin het de energie afstaat aan schoon, koud water, dat zo wordt voorverwarmd.

Twijfel je overigens tussen een douche en een bad? Kort douchen is veel zuiniger dan een ligbad vullen met warm water. Maar als je dat laatste toch doet, kun je (tijdens het stookseizoen) na het bad overwegen om het water te laten staan tot het is afgekoeld. Zo trekt de warmte van het badwater in de muren. Wel goed om de badkamerdeur dan dicht te houden, om vochtproblemen te voorkomen.

En dan is er tot slot natuurlijk nog de zonneboiler, waarmee je de warmte van de zon kunt gebruiken om water voor te verwarmen. Met een goed geïnstalleerde zonneboiler is het energiegebruik voor warm water gemiddeld nog maar half zo hoog.