Vanaf vandaag kunnen energiebedrijven zich inschrijven om twee nieuwe windparken op de Noordzee te ontwikkelen. In het buitenland is het recht om zulke windparken te bouwen de afgelopen tijd voor forse bedragen geveild, maar Nederland zet vooral in op ecologische en technologische innovatie.

Vermoedelijk zullen de windmolens na 2025 daadwerkelijk gaan draaien in het windgebied Hollandse Kust (west), 50 kilometer voor de kust van IJmuiden. Hier komen twee windparken die samen meer dan twee miljoen huishoudens van stroom kunnen voorzien.

Aan de aanbesteding voor de twee windparken is jaren werk voorafgegaan. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft duizenden pagina's aan rapporten opgesteld over de zeebodem, de windsnelheden die ontwikkelaars kunnen verwachten en zelfs de scheepswrakken die vermoedelijk aanwezig zijn. Met die informatie kunnen bedrijven vervolgens inschatten of het winstgevend zal zijn om een windpark neer te zetten.

Het voorwerk heeft de Nederlandse overheid al bijna 30 miljoen euro gekost. De winnaar van de aanbesteding moet straks opdraaien voor die kosten, daarnaast wordt per windpark een bod van maximaal 50 miljoen euro gevraagd. Het is voor het eerst dat de ontwikkeling van windparken op zee de overheid geld zal opleveren, nadat er lange tijd juist veel subsidie voor nodig was.

Naar verwachting zal voor beide nieuwe windparken het maximumbedrag worden ingelegd, want de concurrentie in de windsector is moordend. In New York leverde de veiling van een groter windgebied onlangs nog zo'n 4 miljard euro op.

Innovatieve ontwerpen gevraagd

Nederland kiest ervoor om niet voor zo'n kaskraker te gaan, maar bedrijven hun geld te laten steken in innovatieve ontwerpen voor het windgebied. Bij de aanbesteding voor een van de parken moeten plannen worden ingeleverd die vernieuwend zijn op ecologisch gebied, door de impact op het zeeleven of voorbijvliegende vogels te verkleinen.

In het andere windpark draait het allemaal om slimme manieren om het elektriciteitsnet te ontzien, bijvoorbeeld door opgewekte energie tijdelijk op te slaan voordat het naar het vasteland wordt gestuurd of door stroom direct in te zetten voor waterstofproductie. Die innovaties, die beoordeeld zullen worden door een groep experts, zijn het belangrijkste criterium om de winnaar van de aanbesteding te bepalen.

Bedrijven houden plannen onder de pet

Het is nog onzeker hoeveel bedrijven hopen één of beide windparken te mogen bouwen. In de sector wordt daar over het algemeen zeer geheimzinnig over gedaan: alleen het Schotse bedrijf SSE Renewables heeft aangekondigd een poging te wagen. In een rondgang van NU.nl wil geen enkel ander bedrijf bevestigen dat het zal meedoen aan de aanbesteding, al spreken Vattenfall en Ørsted in het algemeen hun interesse uit.

Dat er op zijn minst flink wordt gesnuffeld, bleek wel toen de RVO in januari een soort online talkshow over de aanbesteding organiseerde. Geïnteresseerden konden anoniem hun vragen insturen over de regels en procedures, wat ook veelvuldig gebeurde.

Dat was opvallend, vertelt Ruud de Bruijne, projectleider wind op zee bij de RVO. Voor de coronacrisis werden zulke bijeenkomsten fysiek gehouden en kwamen er doorgaans geen vragen uit de zaal. "Ze wilden met het stellen van een vraag niets van hun strategie prijsgeven. Sterker nog, er zijn ontwikkelaars die daar stromannetjes naartoe stuurden, om te voorkomen dat anderen zien: die is ook bezig."

'Noordzee niet onleefbaar maken'

Het Schotse SSE is al een jaar geleden begonnen met het maken van plannen voor de Nederlandse windparken, vertelt hoofd internationale markten Dennis Breugelmans. Sindsdien werkt een team van tien à vijftien mensen fulltime aan de voorbereiding. Het bedrijf loopt daarmee een risico van "enkele miljoenen" als een concurrent de aanbesteding wint.

De firma van Breugelmans hoopt vooral hoge ogen te gooien met haar plannen om de ecologische impact van windparken op zee te bestuderen. Via een samenwerking met Microsoft en het gebruik van allerlei soorten sensoren en kunstmatige intelligentie moet een duidelijker beeld ontstaan van het effect dat windmolens hebben op het zeeleven. Gezien de grootse plannen van het kabinet voor windenergie op zee is dat waardevolle informatie, zegt Breugelmans. "Je wil niet de Noordzee onleefbaar maken."

SSE is van plan "honderden miljoenen" te besteden aan de gevraagde innovaties. Breugelmans vindt het goed dat de overheid daar meer op inzet dan op een veiling met de grootst mogelijke financiële opbrengst. "Ik denk dat Nederland hier wereldleidend mee kan zijn."

Bedrijven hebben tot 12 mei de tijd om hun plannen in te leveren op het RVO-hoofdkantoor in Zwolle. De uiteindelijke winnaars worden na de zomer bekendgemaakt. Zij moeten vervolgens snel aan de slag om te zorgen dat de windparken op tijd zijn gebouwd.