In de strijd tegen klimaatverandering gaat het vaak over het terugdringen van de CO2-uitstoot. Maar er zijn naast koolstofdioxide nog andere broeikasgassen die een belangrijke bijdrage leveren aan de opwarming van de aarde. In de komende jaren wordt het óók essentieel om de uitstoot van methaan tegen te gaan.

Sinds de industriële revolutie is de aarde al zo'n 1,1 graad warmer geworden door de uitstoot van broeikasgassen. Naar schatting 20 à 30 procent van die opwarming is veroorzaakt door de uitstoot van methaan. Daarvan komt weliswaar veel minder in de lucht dan CO2, maar het broeikaseffect ervan is ook veel groter.

Methaan wordt onder meer uitgeboerd door koeien, lekt weg uit gaspijpleidingen en bubbelt omhoog uit gft-afval op de vuilstort. Wereldwijd neemt de uitstoot van methaan nog altijd toe; vorig jaar steeg de hoeveelheid methaan in de atmosfeer sneller dan ooit tevoren, meldde het Amerikaanse overheidsagentschap NOAA vorige week.

Inmiddels zit er ruim 2,5 keer zoveel methaan in de atmosfeer als voor de industriële revolutie. Ongeveer twee derde van de huidige uitstoot wordt veroorzaakt door de mens. Draslanden stoten ook veel methaan uit en zijn de belangrijkste natuurlijke bron van het broeikasgas.

Grote uitstoters ontbreken uit 'methaanpact'

Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad, moet de uitstoot van methaan met zeker een derde omlaag in de komende negen jaar, staat in het VN-klimaatrapport dat vorige week verscheen. In 2050 moet de uitstoot met ongeveer de helft zijn gedaald. Een nog grotere daling kan de opwarming verder beperken, maar dat is volgens de modellen van het IPCC technisch niet haalbaar.

Vergeleken met CO2 blijft methaan relatief kort in de atmosfeer hangen, dus het verminderen van de uitstoot kan snel een groot effect hebben. Nog voor 2050 zou het aanpakken van de methaanuitstoot 0,2 graden opwarming kunnen schelen, een flinke hoeveelheid op zo'n korte termijn. Inmiddels hebben 111 landen daarom een 'methaanpact' ondertekend, waarin zij beloven de uitstoot met zeker 30 procent terug te dringen voor 2030.

Dat komt dus in de buurt van wat volgens VN-klimaatpanel IPCC nodig is, maar er ontbreken wel enkele grote namen. China, India en Rusland staan allemaal in de top vijf van grootste methaanuitstoters, maar zetten hun handtekening nog niet onder het pact.

Dat terwijl Chinese kolenmijnen bijvoorbeeld al goed zijn voor 24 megaton methaan per jaar, meer dan de uitstoot van heel Europa bij elkaar. De Russische olie- en gasindustrie draagt ruim 14 megaton bij door gebrekkig onderhoud en het weglekken van aardgas bij de oliewinning. Dat het anders kan, bewijst Noorwegen: die grote olie- en gasproducent stoot vrijwel geen methaan uit, blijkt uit metingen van het Internationaal Energieagentschap (IEA).

In Nederland komt verreweg de meeste methaanuitstoot van de landbouw. De uitstoot uit de afvalsector is in de afgelopen decennia snel afgenomen, omdat meer afval gescheiden wordt opgehaald en er minder wordt gestort.

Nederland moet veehouderij verduurzamen

Om de eigen uitstoot omlaag te krijgen zal Nederland dus vooral de veehouderij moeten verduurzamen. De klimaat- en stikstofaanpak van het kabinet zorgt er in de komende jaren al voor dat de veestapel vermoedelijk met 30 procent zal krimpen.

Ook wordt er gewerkt aan een manier om de uitstoot per koe te verkleinen, door een speciaal poeder toe te voegen aan veevoer. Dat kan de uitstoot met 30 procent verlagen, denken de uitvinders van chemieconcern DSM. Momenteel wordt het poeder, met de naam Bovaer, grootschalig getest.

Vanuit Brussel zijn strenge regels op komst om de uitstoot van methaan door de energiesector te beperken. Maar die regels gaan dan weer niet gelden voor fossiele brandstoffen die uit het buitenland worden gehaald, terwijl Europa het merendeel van zijn energie over de grens koopt. Het voorstel "stuurt een gevaarlijk signaal naar de rest van de wereld", reageerden milieuorganisaties daarom.

De olie- en gassector kan zijn uitstoot bovendien flink terugdringen zonder dat dat extra geld hoeft te kosten, berekende het IEA. Via een kapotte pijpleiding lekt immers niet alleen methaan, maar ook inkomen weg. Volgens het IEA kan 40 procent van de uitstoot kostenneutraal worden teruggedrongen als wordt gerekend met de gasprijs van de afgelopen vijf jaar. Met de huidige recordprijzen is dat zelfs 70 procent.

De besparingen liggen dus voor het oprapen. "Voorkom gaslekkages, bedek afvalstortplaatsen, stop met het verbranden van oogstafval en verwijder methaan uit de ventilatiesystemen van kolenmijnen", luidt de oproep van methaanexpert Euan Nisbet. Hij vindt dat alle landen zich moeten aansluiten bij het methaanpact. "De afwezigen doen uiteindelijk zichzelf pijn."