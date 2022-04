Ethiopië en Kenia worden geplaagd door ernstige droogte en Madagaskar en Mozambique door stortregens en overstromingen. Twee jaar geleden was het juist andersom. Die grilligheid hoort bij het Oost-Afrikaanse klimaat, maar neemt door de mondiale opwarming wel toe.

In zes weken tijd trokken begin dit jaar drie orkanen en twee tropische stormen over Madagaskar en Mozambique. Als gevolg waren er aanhoudende stortregens en werden een miljoen mensen getroffen door overstromingen, met honderden doden. In Madagaskar maakte die extreme neerslag een abrupt einde aan een periode van droogte, met misoogsten en honger.



Klimaatwetenschappers worstelen met deze extremen: in december verscheen een studie die concludeerde dat de hongersnood van 2021 in Madagaskar (voornamelijk) andere oorzaken had dan klimaatverandering.



Diezelfde onderzoeksgroep concludeert maandag dat de overstromingen in Zuidoost-Afrika in de eerste maanden van 2022 wél duidelijk zijn verergerd door klimaatverandering. Ze analyseerden metingen en vergeleken met klimaatmodellen het huidige, al opgewarmde klimaat met het oorspronkelijke.



"Onze analyse toont duidelijk aan dat klimaatverandering de stormen schadelijker heeft gemaakt", zegt KNMI-onderzoeker Sarah Knew, die aan het onderzoek meewerkte. "Maar door een gebrek aan weermetingen is lastig te zeggen hoeveel precies."

In grillig klimaat is de trend moeilijker te zien

Dat gebrek aan historische meetgegevens is niet het enige probleem voor klimaatonderzoekers in Oost-Afrika. Het klimaat is er van nature ook grillig. De moesson, het jaarlijkse regenseizoen, trekt er in onze zomer ver naar het noorden en in onze winter ver naar het zuiden. Het contrast tussen nat en droog is daarom sterk.



Daarnaast kunnen schommelingen in de watertemperatuur van de Indische Oceaan ertoe leiden dat het droge of natte seizoen er soms (veel) langer aanhoudt. Mede door zulke oceaanschommelingen hadden Kenia en Ethiopië twee jaar geleden extreme regenval en overstromingen, terwijl dezelfde landen sindsdien gortdroog zijn.



Hoe zit het dan met de rol van klimaatverandering? Soms werken de natuurlijke grilligheid en de klimaatverandering in Oost-Afrika tegen elkaar in - terwijl ze elkaar een volgende keer weer kunnen versterken.



Dat laatste komt vooral doordat er door steeds hogere temperaturen meer water verdampt. Als regenval een tijd uitblijft, drogen planten en bodem sneller uit. Tegelijk kan de lucht door die extra verdamping meer vocht transporteren. Als er eenmaal buien overtrekken, kunnen die daardoor meer neerslag brengen.

Noorden wordt vooral natter, zuiden netto droger

In een nog warmere toekomst zal de grilligheid in heel Oost-Afrika verder toenemen, blijkt uit het nieuwe IPCC-rapport. Maar ook met een paar verschillen tussen noord en zuid.



Stortregens zullen overal verder toenemen en voor landen als Kenia, Ethiopië en Somalië wordt ook een toename van de jaargemiddelde neerslag verwacht.



Verder naar het zuiden van Afrika kan de jaargemiddelde neerslag juist afnemen door klimaatverandering. Samen met steeds hogere temperaturen leidt dat tot een forse toename van het droogterisico. En eigenlijk is dat dus precies het tegengestelde plaatje dat we in 2022 zien, met droogte in het noorden en overstromingen in het zuiden.