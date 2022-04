De Australische oostkust wordt al maanden geteisterd door zware regen en overstromingen. Dit is voor een belangrijk deel het gevolg van La Niña, een natuurlijke schommeling in de Grote Oceaan, waardoor het kustwater rond Australië extra warm is. Klimaatverandering kan daar nog een extra zetje aan geven.

Na wekenlange regen moesten inwoners van Sydney donderdag hun huizen verlaten vanwege dreigende overstroming van de laaggelegen wijken van de stad.



Alhoewel Sydney een kustplaats is, komt dat water niet uit de zee, maar uit de lucht: in de eerste drie maanden van 2022 viel er al meer dan 1200 millimeter regen.



Voor Sydney is dat het jaargemiddelde aan neerslag. Voor Nederland is 1200 millimeter zelfs meer dan de gemiddelde neerslag in anderhalf jaar. Door de aanhoudende regen treden lokale rivieren zoals de Woronora steeds opnieuw buiten hun oevers.

Natuurlijke schommelingen

Belangrijkste oorzaak van de extreme regenval is het natuurlijke klimaatfenomeen La Niña, dat overal rond de Grote Oceaan het weer beïnvloedt. La Niña is een schommeling in de watertemperatuur. In het oosten van de Grote Oceaan welt dan uit grote diepte koel oceaanwater omhoog. In het westen is het water juist extra warm.



Dat komt door extra krachtige (passaat)winden die rond de evenaar van oost naar west waaien, en daarbij warm tropisch water in de richting van Indonesië en Australië blazen.

Boven warm water meer vocht en meer buien

Uit dat warme water komt door extra verdamping veel vocht in de lucht. Bovendien ontstaan er boven het warme water door opstijgende luchtstromen sneller lagedrukgebieden, waarin zich wolken met buitencomplexen vormen. Het gevolg is meer regen dan normaal, over een groot gebied, en vaak maanden achtereen - want La Niña kan lang aanhouden.



La Niña herhaalt zich met onregelmatige intervallen om de paar jaar. In Australië betekent het altijd extra regen, maar de intensiteit verschilt per keer.



In 2010 waren de gevolgen ook groot: toen had met name de staat Queensland in het noordoosten te maken met extreme overstromingen, waardoor bijvoorbeeld steenkoolmijnen volliepen.

In april 2022 is La Niña nog duidelijk te zien in deze kaart van temperatuurafwijkingen. In geel en rood oceaanwater dat warmer is dan normaal. In april 2022 is La Niña nog duidelijk te zien in deze kaart van temperatuurafwijkingen. In geel en rood oceaanwater dat warmer is dan normaal. Foto: NOAA

Is het La Niña of klimaatverandering?

Een aparte tak van klimaatwetenschap - 'attributie-onderzoek' - kan bij individuele weersextremen uitzoeken of klimaatverandering er een rol in heeft gehad, en hoe groot die is. Zo'n onderzoek is voor de Australische regen van 2022 nog niet beschikbaar.



Wel is er een theoretische basis om aan te nemen dat zulke regen iets intenser is geworden door klimaatverandering. Warme lucht kan meer vocht transporteren, en voor elke graad wereldgemiddelde opwarming gaat de neerslag wereldwijd met 7 procent omhoog.



Ook is de opstijgende luchtstroom in buiencomplexen sterker, waardoor buien gemiddeld 14 procent meer neerslag brengen.

Het kan dus zijn dat er zonder klimaatverandering wel een La Niña was geweest, mét heel veel regen. Maar misschien niet zo veel als nu het geval is.



Disclaimer: de rol van klimaatverandering kan in praktijk soms ook omgekeerd uitpakken. Uit attributie-onderzoek zijn voorbeelden bekend van extreme neerslag en overstromingen die hebben plaatsgevonden ondanks klimaatverandering.